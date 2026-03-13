English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • वर्ल्ड चॅम्पियन शिवम दुबेने मुंबईत खरेदी केलं 270000000 रुपयांचं आलिशान घर, बनला कपिल शर्मा आणि मीका सिंहचा शेजारी

वर्ल्ड चॅम्पियन शिवम दुबेने मुंबईत खरेदी केलं 270000000 रुपयांचं आलिशान घर, बनला कपिल शर्मा आणि मीका सिंहचा शेजारी

Shivam Dube Buy Apartment : टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत भारताकडून खेळणाऱ्या शिवम दुबेने स्पर्धेत अतिशय चांगली कामगिरी केली. वर्ल्ड कप फायनलनंतर अहमदाबादवरून मुंबई येण्यासाठी शिवमने रेल्वेच्या थर्ड एसीच्या डब्यातून प्रवास केला ज्यामुळे तो खूप चर्चेत आला आहोत. आता शिवम दुबे आपल्या नव्या घराच्या खरेदीमुळे चर्चेत आला आहे.   

Pooja Pawar | Mar 13, 2026, 03:22 PM IST
twitter
1/8

क्रिकेटर शिवम दुबेने खरंतर मागच्यावर्षी जून महिन्यात त्याचं नवीन घर खरेदी केलं होतं, मात्र स्क्वायरयार्ड्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिव्ह्यूनंतर आता त्याच्या नव्या घराच्या खरेदीबाबत माहिती समोर आली आहे.   

twitter
2/8

शिवम दुबेने ओशिवारा येथील डीएलएच एन्क्लेवमध्ये नवीन घर खरेदी केलं आहे. शिवमचं हे नवीन घर 17 आणि 18 व्या मजल्यावर आहे. शिवमने एकत्र दोन फ्लॅट खरेदी केले असून यांची किंमत जवळपास 27.50 कोटी रुपये आहे.   

twitter
3/8

रिपोर्ट्सनुसार दोन्ही अपार्टमेंटचं क्षेत्रफळ हे 4200 स्क्वेअर फूट आहे. तर त्याची बाल्कनी 3800 स्क्वेअर फूट आहे. शिवम दुबेच्या या नव्या घरातून बाहेरच्या खूप छान व्ह्यू दिसतो.   

twitter
4/8

शिवम दुबेने खरेदी केलेल्या या नव्या अपार्टमेंटच्या खिडकीतून खारफुटी आणि उपसागराचे सुंदर दृश्य दिसते.  

twitter
5/8

शिवम दुबेने ज्या इमारतीतील त्याचं नवीन घर घेतलंय तिथेच प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्मा आणि बॉलिवूड गायक मिका सिंहचं सुद्धा घर आहे. तसेच बॉलिवूडचा दिवंगत अभिनेता इरफान खानचं सुद्धा याच बिल्डिंगमध्ये घर आहे. शिवम दुबे आता बॉलिवूड स्टार्सचा शेजारी बनला आहे.   

twitter
6/8

शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील प्रदर्शन पाहिलं तर त्याने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये भारतीय संघासाठी मोलाचं योगदान दिलं.   

twitter
7/8

फायनलमध्ये शिवम दुबेने शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये जबरदस्त फलंदाजी केली आणि टीम इंडियाच्या विजयात महत्वाची भूमिका निभावली. शिवमने वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 235 धावा तर 5 विकेट्स घेतल्या.   

twitter
8/8

क्रिकेटर शिवम दुबे हा मुंबईत आपल्या कुटुंबासोबत राहतो. शिवमने त्याची मैत्रीण अंजुम खान हिच्याशी 16 जुलै 2021 रोजी विवाह केला. यांना दोन मुलं आहेत. शिवम दुबेने वर्ल्ड कप चॅम्पिअननंतर मिळालेले मेडल हे आपल्या वडिलांना समर्पित केलं ज्याचा व्हिडीओ सुद्धा त्यांनी पोस्ट केला होता.   

twitter
पुढील
अल्बम

'माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...' अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर?

पुढील अल्बम

&#039;माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...&#039; अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर?

'माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...' अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर?

'माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...' अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर? 8
PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!

PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची!

PF Retirement Fund: 50 हजार पगार असल्यास निवृत्तीवेळी EPFO तुम्हाला देईन 5.5 कोटी; बातमी तुमच्या फायद्याची! 9
&#039;मिस्टर इंडिया’मधली टीना आठवते ? जिच्या डिंपलवर चाहते फिदा होते, आता दिसते खूपच बोल्ड

'मिस्टर इंडिया’मधली टीना आठवते ? जिच्या डिंपलवर चाहते फिदा होते, आता दिसते खूपच बोल्ड

'मिस्टर इंडिया’मधली टीना आठवते ? जिच्या डिंपलवर चाहते फिदा होते, आता दिसते खूपच बोल्ड 9
लवकर मोठं होऊन महिला दिसण्यासाठी हंसिका मोटवानीने घेतली औषधं? आईने दिली हार्मोनल इंजेक्शन्स? स्वत: केला खुलासा

लवकर मोठं होऊन महिला दिसण्यासाठी हंसिका मोटवानीने घेतली औषधं? आईने दिली हार्मोनल इंजेक्शन्स? स्वत: केला खुलासा

लवकर मोठं होऊन महिला दिसण्यासाठी हंसिका मोटवानीने घेतली औषधं? आईने दिली हार्मोनल इंजेक्शन्स? स्वत: केला खुलासा 10