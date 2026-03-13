वर्ल्ड चॅम्पियन शिवम दुबेने मुंबईत खरेदी केलं 270000000 रुपयांचं आलिशान घर, बनला कपिल शर्मा आणि मीका सिंहचा शेजारी
Shivam Dube Buy Apartment : टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत भारताकडून खेळणाऱ्या शिवम दुबेने स्पर्धेत अतिशय चांगली कामगिरी केली. वर्ल्ड कप फायनलनंतर अहमदाबादवरून मुंबई येण्यासाठी शिवमने रेल्वेच्या थर्ड एसीच्या डब्यातून प्रवास केला ज्यामुळे तो खूप चर्चेत आला आहोत. आता शिवम दुबे आपल्या नव्या घराच्या खरेदीमुळे चर्चेत आला आहे.
Pooja Pawar | Mar 13, 2026, 03:22 PM IST
