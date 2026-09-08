भारतीय क्रिकेटच्या 'Prince' चा वाढदिवस! 27 व्या वर्षी कर्णधार शुभमन गिलची एकूण संपत्ती पाहून हैराण व्हाल

Shubman Gill Networth : भारताचा वनडे आणि टेस्ट संघाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलचा आज 27 वा वाढदिवस आहे. कर्णधार शुभमन गिलने कमी वयातच टीम इंडियात अढळ स्थान निर्माण केले आणि कर्णधारपदापर्यंत मजल मारली. दरम्यान शुभमनच्या नेटवर्थमध्ये सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे.
सध्या क्रिकेटर शुभमन गिलकडे टीम इंडियाच्या वनडे आणि टेस्ट संघाचं नेतृत्व असून त्याला भारतीय क्रिकेटमध्ये 'प्रिन्स' म्हणून ओळखलं जातं. शुभमन गिलच्या नावावर अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा असून 2019 मध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
शुभमन गिलची एकूण संपत्ती ही जवळपास 35 ते 40 कोटी रुपयांच्यामध्ये आहे. तर मागच्या काही वर्षात त्याच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय संघातील त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. गिलकडे आयपीएलचं आणि बीसीसीआयचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे.
2023 मध्ये शुभमन गिलची एकूण संपत्ती ही 25 कोटी रुपयांची आहे. विराट कोहली आणि एम.एस. धोनी यांच्यासारख्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूंच्या श्रेणीत तो कदाचित अजून आलेला नसेल, तरीही वयाच्या 27 व्या वर्षी सुमारे 50 कोटी रुपयांची एकूण संपत्ती असणे ही स्वतःच एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.
शुभमन गिलकडे बीसीसीआयचं ग्रेड A चं सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा असून यांच्याअंतर्गत त्याला वर्षाला 5 कोटी रुपयांची रिटेनर फी सुद्धा मिळते. याव्यतिरिक्त सामने खेळण्यासाठी स्वतंत्र मानधन दिले जाते. टेस्ट सामन्यासाठी 15 लाख रुपये, एकदिवसीय सामन्यासाठी 6 लाख रुपये आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी 3 लाख रुपये इतके हे मानधन आहे.
शुभमन गिल आयपीएलमध्ये 'गुजरात टायटन्स' संघाकडून खेळतो. 2026 च्या सीजनसाठी आयपीएल मानधन 16.50 कोटी रुपये होते. आयपीएल हा त्याच्या वार्षिक उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे.
शुभमन गिल Puma India, CEAT Tyres, Fiama Men, Gillette, boAt, My11Circle आणि MRF Tyres सारख्या मोठ्या ब्रँडचा अँबॅसिडर आहे. तो यासाठी वर्षाला 50 लाख ते 70 लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क आकारतात. त्याच वेळी एखाद्या विशिष्ट डिजिटल मोहिमेसाठी किंवा कार्यक्रमासाठी त्यांचे शुल्क 15 लाख ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.
पंजाबमध्ये शुभमन गिलचं आलिशान घर असून त्याची किंमत ही एकूण 3.2 कोटी रुपये आहे. 2026 मध्ये त्याने मुंबईत सुमारे 20 कोटी रुपये किंमतीचा एक आलिशान फ्लॅट सुद्धा खरेदी केला. गिलने खरेदी केलेल्या या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समधील 12 व्या मजल्यावर त्याने फ्लॅट विकत घेतला आहे.