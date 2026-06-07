/Fact Check : कर्णधारपद गेल्यावर सूर्यकुमार यादवने केली निवृत्तीची घोषणा? सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल

Suryakumar Yadav Retirement Post Fact Check : शनिवार 6 जून रोजी बीसीसीआयच्या सिलेक्टर्सनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन तीन महिन्यांपूर्वी टी20 वर्ल्ड कप जिंकवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादवकडून संघाचे नेतृत्व काढून घेतले आणि भारताच्या टी20 संघाचा नवा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची घोषणा केली. सध्या सोशल मीडियावर सूर्यकुमार यादवच्या नावाने पोस्ट व्हायरल होत असून यानुसार सूर्याने कर्णधारपद गेल्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. मात्र या पोस्टचं नेमकं सत्य काय याविषयी जाणून घेऊयात.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारताने नुकताच टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकला. त्याच्या नेतृत्वात भारताने मागील दोन वर्षात एकही टी20 सीरिज गमावली नाही. मात्र सूर्यकुमार यादवचा फलंदाजीचा परफॉर्मन्स खराब होता. मागील दोन वर्षात तो आउट ऑफ फॉर्म होता तर टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा त्याने समाधानकारक कामगिरी केली नाही.
2028 चा टी20 वर्ल्ड कप लक्षात घेऊन त्यानुसार संघाची उभारणी करण्यास सुरुवात करण्यासाठी बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीने सूर्यकुमार यादवकडून टी20 संघाचे कर्णधारपद काढून घेतले. इतकंच नाही तर त्याला संघातूनही थेट बाहेर ठेवले. बीसीसीआयने इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्याच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय अनेकांना खटकला. माजी क्रिकेटर आर अश्विन आणि प्रसिद्ध समालोचक हर्षा भोगले यांनी सुद्धा यावर टीका केली.
सूर्यकुमार यादवला कर्णधार पदवरून का बाजूला केलं याबाबत बोलताना चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर म्हणाले की, 'हा निर्णय सोपा नव्हता, विशेषतः अशावेळी जेव्हा आम्ही नुकताच वर्ल्ड कप जिंकलो आहोत. पण प्रत्येक वर्ल्ड कपनंतर तुम्ही भविष्यातील रणनीती आणि सर्वोत्तम निर्णय कोणता असेल याचा विचार करता. पुढील वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून, आम्हाला वाटले की हाच योग्य निर्णय असेल'.
सूर्यकुमार यादव संदर्भात बीसीसीआयने मोठा निर्णय घेतल्यावर सूर्यकुमार यादवच्या नावाने एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये लिहिले होते की, 'भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान होता. पदार्पणातील सिक्सपासून ते टी20 वर्ल्ड कप उंचावण्यापर्यंतचा हा प्रवास अविस्मरणीय होता. मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआय, संघातील सहकारी आणि चाहत्यांचे आभार. आता पुढील वाटचालीस सज्ज!'
सोशल मीडियावर ही पोस्ट व्हायरल झाल्याने एकच खळबळ उडाली. @unreal_skyy या अकाउंटवरून ही पोस्ट करण्यात आली, ज्याच्या प्रोफाइलला सुद्धा सूर्यकुमारचाच फोटो होता. तर या पोस्टला 2 लाखांहून अधिक व्ह्यूज होते.
मात्र झी24 तासने केलेल्या फॅक्ट चेकनुसार सूर्यकुमार यादवच्या निवृत्ती संदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेलं अकाउंट हे पॅरोडी अकाउंट (Fake Account) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सूर्यकुमार यादवने त्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून निवृत्ती संदर्भात कोणतीही पोस्ट केलेली नाही.
क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव सध्या टी20 मुंबई लीगमध्ये खेळतोय. शनिवारी श्रेयस अय्यरच्या सोबो मुंबई फॅल्कन संघाविरुद्ध सूर्यकुमार यादवच्या संघाचा सामना होता. भारताच्या टी २० संघाचं कर्णधारपद जाऊन काहीच तास उलटले असताना सूर्यकुमार यादवची नेतृत्वातील झालेल्या बदलाबाबत प्रतिक्रिया घेण्यात आली.
यावेळी सूर्यकुमार यादवने श्रेयस अय्यरला भारताच्या टी20 संघाचं कर्णधारपदासाठी शुभेच्छा दिल्या. सूर्यकुमार यादव यावेळी म्हणाला की, 'मी श्रेयससाठी खुप आनंदी आहे, तो भारतीय संघाचे आता नेतृत्व करणार आहे. आम्ही दोघांनी सोबत मुंबईमध्ये खुप वेळा एकत्र खेळलो आहेत. तीन बॅक टू बॅक मुंबईचे खेळाडू हे भारतीय संघाचे कर्णधार आहेत, याहून चांगले काय असू शकते. हा आपल्यासाठी खुप अभिमानाचा क्षण आहे, हा क्षण आपल्याला साजरा करायला हवा'.