  Vaibhav Sooryavanshi : कुठे झालाय वैभव सूर्यवंशीचा जन्म? ठिकाण असं की तुम्ही विचार सुद्धा करू शकणार नाही

Vaibhav Sooryavanshi : कुठे झालाय वैभव सूर्यवंशीचा जन्म? ठिकाण असं की तुम्ही विचार सुद्धा करू शकणार नाही

Vaibhav Sooryavanshi Birth Place : गेल्यावर्षी 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये पदार्पणाच्या वर्षातच मैदानाचे आपल्या फलंदाजीने धुमाकुळ घातला होता. यंदा त्याचं आयपीएलमध्ये दुसरं वर्ष आहे, मात्र तरी तो अनुभवी फलंदाजांप्रमाणे दिग्गज गोलंदाजांना पहिल्या बॉल पासूनच चौकार षटकार मारताना दिसतो. तेव्हा सध्या 15 वर्षांचा असणारा वैभव सूर्यवंशी याचा जन्म नेमका कुठे झालाय याविषयी जाणून घेऊयात.    

Pooja Pawar | Apr 13, 2026, 08:06 PM IST
वैभव सूर्यवंशी हा सध्या त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीने संपूर्ण जगावर छाप सोडतोय. त्याने आपल्या जबरदस्त फलंदाजीने दिग्गज खेळाडूंना आश्चर्यचकित करून सोडलंय.   

कमी वयातच प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला वैभव सूर्यवंशी याच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत जाणून घेण्यास त्याच्या फॅन्सना रस आहे. अशातच वैभवचा जन्म कुठे झालाय याबाबत अनेक फॅन्स सर्च करत असतात.   

वैभव सूर्यवंशीचा जन्म हा कोणत्या मोठ्या महानगरात नाही तर साधारणशा शहरात झालेला आहे.   

वैभव सूर्यवंशीचा जन्म हा बिहारच्या समस्तीपुर जिल्ह्यातील ताजपुर गाव येथे झाला आहे. वैभवचं बालपण याच गावात गेलं.   

सुरुवातीला क्रिकेट शिकण्यासाठी साधनसामग्रीची कमतरता सुद्धा होती, मात्र वैभव आणि त्याच्या कुटुंबाने हार मानली नाही. वैभवने त्याचं शिक्षण स्थानिक शाळेतून घेतलं.   

वैभव सूर्यवंशीला क्रिकेट अकॅडमीमध्ये ट्रेनिंग घेण्यासाठी खूप लांब पर्यंत प्रवास करायला लागायचा. यात त्याच्या आईवडिलांनी खूप कष्ट घेतले.   

वैभव सूर्यवंशीला राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल 2025 च्या ऑक्शनमध्ये विकत घेतले. 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर वैभव लिस्ट झाला होता, मात्र अनेक संघांनी त्याला संघात घेण्यासाठी रस दाखवला. अखेर राजस्थान रॉयल्सने त्याला 1.10 कोटींना आपल्या संघात घेतले. तर आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा रिटेन केलं.   

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत एकूण 11 सामने खेळले असून यात एकूण 452 धावा केल्या आहेत. दरम्यान त्याने 1 शतक आणि ३ अर्धशतक ठोकलेत.   

Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन; पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन; पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा
