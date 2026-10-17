‘मी ती मर्यादा ओलांडली, मग...', धनश्रीला दिलेल्या घटस्फोटाचा उल्लेख करत चहलचा खुलासा; 'कधीकधी तर माझे ओठ इतके घट्ट...'

भारतीय संघातील फिरकीपटू युझवेंद्र चहल हा त्याच्या मैदानावरील कामगिरीइतकाच खासगी आयुष्यामुळे कायमच चर्चेत राहिलेला खेळाडू. आपल्या खासगी आयुष्याबद्दल त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत काही गौप्यस्फोट केलेत. तो काय म्हणालाय पाहूयात...
युझवेंद्र चहलने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये यापूर्वी कधीही जगासमोर न आलेली माहिती दिली असून ही माहिती त्याच्या खासगी आयुष्यासंदर्भातील आहे. तो नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...
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पॉडकास्टवर चहल सगळच बोलला
आपल्या घटस्फोटाबद्दल आणि सोशल मीडियावर त्याबाबत झालेल्या चर्चेबद्दल भारतीय संघातील फिरकीपटू युझवेंद्र चहलने भाष्य केलं आहे. माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राच्या 'बैठ अँड बोल' या पॉडकास्टवर चहल बोलत होता.
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तुम्ही एक पब्लिक फिगर असता, तेव्हा...
“जेव्हा तुम्ही एक पब्लिक फिगर असता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे प्रत्येकाला तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करण्याचे आमंत्रण देत असता. जेव्हा माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चर्चा होऊ लागली, तेव्हा मला खूप वाईट वाटले. याचा परिणाम माझ्या क्रिकेटवरही झाला," असं चहल घटस्फोटासंदर्भातील चर्चांबद्दल म्हणाला.
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ब्रेक घ्यावा लागला
"त्या वर्षी मला क्रिकेटमधून एक मोठा ब्रेक घ्यावा लागला. त्या वर्षी मी व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्ये फक्त दोन सामने खेळलो, त्यानंतर टी-20 सामने खेळलो नाही, कारण माझी मानसिक स्थिती योग्य नव्हती. यामुळे मला अँझायटी (चिंता) आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागला,” असं चहलने सांगितलं.
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कधीकधी तर माझे ओठ इतके...
“अस्वस्थता म्हणजे अशी स्थिती, ज्यात तुमचे हृदय आतून खूप वेगाने धडधडू लागते. पॅनिक अटॅकच्या वेळी माझा चेहरा आकुंचन पावायचा. मला बोलताही येत नसे. कधीकधी तर माझे ओठ इतके घट्ट होऊन एका बाजूला ओढले जायचे की, मला काहीतरी त्रास होतोय हे कोणाच्याही सहज लक्षात यायचे," असं आपल्या त्रासाबद्दलची माहिती देताना चहल म्हणाला.
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सोशल मीडियावर लोक काही ना काही...
"मला जाणीव झाली की माझ्यासोबत हे सर्व चुकीचं घडत आहे. त्यानंतर मी यावर उपाय करायला सुरुवात केली. जसा हा त्रास हळूहळू कमी झाला, तसा मी विचार केला, ‘जे घडले ते विसरून जाऊया. सोशल मीडियावर लोक काही ना काही बोलतच राहणार, त्यांना तुम्ही गप्प करू शकत नाही. चला, पुन्हा नव्याने सुरुवात करूया, असा विचार केला," असंही चहल म्हणाला.
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क्रिकेटवर याचा परिणाम
"माझ्या घटस्फोटानंतर गोष्टी मर्यादेबाहेर गेल्या. तेव्हा माझी मानसिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती. मी ती (मद्यपानाची) मर्यादा ओलांडली होती. मग एके दिवशी मला जाणीव झाली की, जर मी असेच सुरू ठेवले तर ज्या गोष्टीवर माझे सर्वात जास्त प्रेम आहे त्या क्रिकेटवर याचा परिणाम होईल. क्रिकेटमुळे मी आज या स्थानावर पोहोचलो आहे ते क्रिकेटच माझ्या आयुष्यात टिकणार नाही. मला हे अनेकदा जाणवले की, माझ्या क्रिकेटवर याचा परिणाम होत आहे," असं चहलने मद्यपानामधून बाहेर येण्यासंदर्भातील प्रोसेस कुठे आणि कशी सुरु झाली याबद्दलची माहिती देताना म्हटलं.
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दोघांचा घटस्फोट
चहल आणि त्याची नृत्यांगना असलेल्या धनश्री वर्मा यांचे नाते 2025 मध्ये अधिकृतरित्या संपले. या दोघांचा घटस्फोट झाला आहे. कोविड-19 लॉकडाऊनच्या काळात युजवेंद्र चहलने धनश्री वर्माकडून डान्स शिकण्यासाठी ऑनलाईन क्लास जॉईन केला होता. तेव्हाच त्यांची पहिल्यांदा ओळख झाली.
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जवळीक वाढली
याच दरम्यान चहल आणि धनश्रीदरम्यान जवळीक वाढली. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि डिसेंबर 2020 मध्ये दोघांनी विवाह केला. मात्र त्यांचा संसार पाच वर्षच टिकला. लग्नानंतर काही काळ ते एकत्र राहिले, परंतु नंतर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले.