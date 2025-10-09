English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या तिघांना आधी संघातून बाहेर काढा!' ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याआधी विराटची मागणी; एकावर लैंगिक छळाचे आरोप

Virat Kohli Demand To Sack These Players: जवळपास सात महिन्यांनतर विराट कोहली पुन्हा मार्यादित षटकांच्या अंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी मैदानात उतरण्याच्या तयारीत असतानाच त्याने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच धक्कादायक सल्ला दिलाय. नेमकं त्याने कोणाबद्दल आणि काय सांगितलं आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Oct 09, 2025, 10:12 AM IST
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याआधीच विराटची खळबळजनक मागणी

viratkohli

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यामधून पुन्हा एखदा भारतीय एकदिवसीय संघात कमबॅक करणाऱ्या विराट कोहलीने हा दौरा सुरु होण्याआधीच खळबळजनक मागणी केली आहे. त्याने नेमका कोणावर आक्षेप घेतलाय. हे तीन खेळाडू कोण आणि त्यामधील कोणत्या खेळाडूवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप झालाय जाणून घ्या...

कोहली आणि रोहित शर्माचं टीम इंडियामध्ये कमबॅक

viratkohli

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्माचं टीम इंडियामध्ये कमबॅक झालं आहे. टी-20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला विराट कोहली ऑस्ट्रेलियामध्ये 3 वनडे मॅचची सीरिज खेळणार आहे. तब्बल 7 महिन्यांनंतर म्हणजेच चॅम्पियन्स ट्रॉफीची फायनल जिंकल्यानंतर भारतीय चाहत्यांना विराट पहिल्यांदाच टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे, पण ऑस्ट्रेलियाला जाण्याआधी विराटने एक सिक्रेट मीटिंग घेतली आहे, ज्यात त्याने 3 खेळाडूंना टीमबाहेर करायला सांगितलं आहे.

पुन्हा एकदा निळ्या रंगाच्या जर्सीत विराट

viratkohli

भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि कसोटी तसेच टी-20 मधून निवृत्त झालेला विराट कोहली पुढील काही दिवसांमध्ये भारतीय चाहत्यांना पुन्हा एकदा निळ्या रंगाच्या जर्सीत पाहण्याची संधी मिळणार आहे. 

कसून सराव आणि कसरत

viratkohli

तब्बल सात महिन्यानंतर विराटला क्रिकेटच्या मैदानात पाहण्याची संधी चाहत्यांना मिळणार आहे. तो सध्या कसून सराव आणि कसरत करत असून सामन्यांसाठी तयार होतोय.  

सात महिन्यानंतर पहिल्यांदा मैदानात

viratkohli

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान 19 सप्टेंबरपासून 25 सप्टेंबरदरम्यान तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहे. विराट कोहलीबरोबरच रोहित शर्मा या सामन्यांमध्ये जवळपास सात महिन्यानंतर पहिल्यांदा मैदानात दिसणार आहे.   

तोच ठरला त्यांचा शेवटचा सामना

viratkohli

सात महिन्यांपूर्वी भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा अंतिम सामना जिंकल्यानंतर या दोघांनाही टी-20 मधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर दोघांनी एकामागोमाग एक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यामुळेच चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा अंतिम सामनाच त्यांचा शेवटचा सामना ठरलेला.  

विराटने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली

viratkohli

मात्र एकीकडे विराटला ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळताना पाहण्यासाठी भारताबरोबर ऑस्ट्रेलियन चाहते आणि प्रसारमाध्यमेही उत्सुक असतानाच विराटने संघातील तीन खेळाडूंबद्दल आक्षेप घेतला आहे. एका गुप्त बैठकीमध्ये विराटने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे, त्यातच त्याने तीन खेळाडूंना संघाबाहेर काढा असं स्पष्टपणे सांगितल्याचं समजतं.  

आरसीबीने पहिल्यांदाच ट्रॉफीवर नाव कोरलं

viratkohli

आयपीएल 2025 च्या पर्वात विराट कोहली सर्वच पर्व ज्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाकडून खेळला त्या आरसीबीने पहिल्यांदाच ट्रॉफीवर नाव कोरलं. मात्र या विजयाला पुढल्या 24 तासांमध्ये गालबोल लागलं.

चेंगराचेंगरीमध्ये 11 चाहत्यांचा मृत्यू

viratkohli

आपल्या पहिल्यावहिल्या आयपीएल जेतेपदाच्या विजयाचा आनंद याच विजयाच्या जल्लोषावेळी फिका पडला. बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजयोत्सवादरम्यान चेंगराचेंगरीमध्ये 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाल्याने या विजयाला गालबोट लागलं. असं असतानाच आता आरबीसीची विक्री करण्याचा संघ मालकांचा विचार असल्याचं सांगितलं जात आहे.  

काही खेळाडूंना करारमुक्त करावं लागणार

viratkohli

आयपीएल 2026 च्या मोसमासाठी पुढील तीन ते चार महिन्यांमध्ये खेळाडूंचा लिलाव होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र नियमांप्रमाणे या लिलावाआधी 2025 च्या पर्वात खेळलेल्या संघाना आपल्या काही खेळाडूंना करारमुक्त करावं लागणार आहे. पहिलं जेतेपद पटकावणाऱ्या आरसीबीलाही हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.  

सिक्रेट मिटींगमध्ये झाली चर्चा

viratkohli

याचसंदर्भात आरसीबीच्या संघ व्यवस्थापनाने विराट कोहली आणि कर्णधार रजत पाटीदार यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान दोघांनी वरिष्ठ खेळाडूंनी तीन खेळाडूंना रिलीज करायला हवं असं सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विराट आणि रजतने जी तीन नावं सुचवली ती खालीलप्रमाणे:  

बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण त्याच्या पदरी अपयश

viratkohli

इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू लियाम लिव्हिंगस्टोनकडून आरसीबीला आयपीएल 2025 च्या मोसमात बऱ्याच अपेक्षा होत्या. मात्र त्याला त्या पूर्ण करता आल्या नाहीत. या मोसमात लिव्हिंगस्टोन फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्येही सपशेल अपयशी ठरला.  

लिव्हिंगस्टोनची कामगिरी कशी?

viratkohli

लिव्हिंगस्टोनने 10 सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकाच्या मदतीने 112 रन केले. आरसीबीने लिव्हिंगस्टोनला 10.75 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं. आरसीबीकडून टीम डेव्हिडने खालच्या क्रमांकावर धमाकेदार कामगिरी केली, त्यामुळे लिव्हिंगस्टोनला आरसीबी रिलीज करण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे.  

हा खेळाडूही संघाबाहेर जाणार अशी शक्यता

viratkohli

फिरकीपटू सुयश शर्माने आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीकडून एकूण 14 सामन्यांमध्ये गोलंदाजी केली. मात्र या पर्वात त्याला आपल्या फिरकीचा प्रभाव पाडता आला नाही. 9 च्या इकोनॉमी रेटने सुयश शर्माने फक्त 8 विकेट घेतल्या, तसंच त्याची बॉलिंग सरासरीही तब्बल 55 ची होती.  

असा खेळाडू शोधण्याची विराटची मागणी

viratkohli

निराशाजनक कामगिरीमुळे आरसीबी सुयश शर्मालाही बाहेरचा रस्ता दाखवू शकते. विराटने आरसीबीला मनगटातून चेंडू वळवू शकणाऱ्या गोलंदाजीची गरज असून असा एखादा खेळाडू शोधावा अशी विनंती केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.   

तिसऱ्यावर तर महिलांचे लैंगिक शोषणाचे केल्याचे आरोप

viratkohli

यादीमधील तिसरं नाव तर महिलांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्याने गाजलेला खेळाडू आहे. भारताचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज यश दयाळ मैदानाबाहेरील कारणांनी चर्चेत आहे. त्याने आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप मध्यंतरी काही महिलांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली. या आरोपांनंतर यश दयाळ मागच्या काही काळापासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. त्यामुळे त्याच्या क्रिकेट करिअरच्या भविष्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.  

यश दयालची कामगिरी कशी?

viratkohli

आरसीबीकडून 2024 मध्ये खेळताना यश दयाळने 15 सामन्यांमध्ये 9.59 च्या इकोनॉमी रेटने फक्त 13 विकेट घेतल्या होत्या. मैदानाबाहेरचे वाद आणि मैदानातली निराशाजनक कामगिरीमुळे यश दयाळला आरसीबी करारमुक्त करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य- सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

