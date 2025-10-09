'या तिघांना आधी संघातून बाहेर काढा!' ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याआधी विराटची मागणी; एकावर लैंगिक छळाचे आरोप
Virat Kohli Demand To Sack These Players: जवळपास सात महिन्यांनतर विराट कोहली पुन्हा मार्यादित षटकांच्या अंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी मैदानात उतरण्याच्या तयारीत असतानाच त्याने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच धक्कादायक सल्ला दिलाय. नेमकं त्याने कोणाबद्दल आणि काय सांगितलं आहे जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Oct 09, 2025, 10:12 AM IST
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याआधीच विराटची खळबळजनक मागणी
कोहली आणि रोहित शर्माचं टीम इंडियामध्ये कमबॅक
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्माचं टीम इंडियामध्ये कमबॅक झालं आहे. टी-20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला विराट कोहली ऑस्ट्रेलियामध्ये 3 वनडे मॅचची सीरिज खेळणार आहे. तब्बल 7 महिन्यांनंतर म्हणजेच चॅम्पियन्स ट्रॉफीची फायनल जिंकल्यानंतर भारतीय चाहत्यांना विराट पहिल्यांदाच टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे, पण ऑस्ट्रेलियाला जाण्याआधी विराटने एक सिक्रेट मीटिंग घेतली आहे, ज्यात त्याने 3 खेळाडूंना टीमबाहेर करायला सांगितलं आहे.
पुन्हा एकदा निळ्या रंगाच्या जर्सीत विराट
कसून सराव आणि कसरत
सात महिन्यानंतर पहिल्यांदा मैदानात
तोच ठरला त्यांचा शेवटचा सामना
विराटने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली
मात्र एकीकडे विराटला ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळताना पाहण्यासाठी भारताबरोबर ऑस्ट्रेलियन चाहते आणि प्रसारमाध्यमेही उत्सुक असतानाच विराटने संघातील तीन खेळाडूंबद्दल आक्षेप घेतला आहे. एका गुप्त बैठकीमध्ये विराटने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे, त्यातच त्याने तीन खेळाडूंना संघाबाहेर काढा असं स्पष्टपणे सांगितल्याचं समजतं.
आरसीबीने पहिल्यांदाच ट्रॉफीवर नाव कोरलं
चेंगराचेंगरीमध्ये 11 चाहत्यांचा मृत्यू
आपल्या पहिल्यावहिल्या आयपीएल जेतेपदाच्या विजयाचा आनंद याच विजयाच्या जल्लोषावेळी फिका पडला. बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजयोत्सवादरम्यान चेंगराचेंगरीमध्ये 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाल्याने या विजयाला गालबोट लागलं. असं असतानाच आता आरबीसीची विक्री करण्याचा संघ मालकांचा विचार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
काही खेळाडूंना करारमुक्त करावं लागणार
सिक्रेट मिटींगमध्ये झाली चर्चा
याचसंदर्भात आरसीबीच्या संघ व्यवस्थापनाने विराट कोहली आणि कर्णधार रजत पाटीदार यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान दोघांनी वरिष्ठ खेळाडूंनी तीन खेळाडूंना रिलीज करायला हवं असं सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विराट आणि रजतने जी तीन नावं सुचवली ती खालीलप्रमाणे:
बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण त्याच्या पदरी अपयश
लिव्हिंगस्टोनची कामगिरी कशी?
हा खेळाडूही संघाबाहेर जाणार अशी शक्यता
असा खेळाडू शोधण्याची विराटची मागणी
तिसऱ्यावर तर महिलांचे लैंगिक शोषणाचे केल्याचे आरोप
यादीमधील तिसरं नाव तर महिलांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्याने गाजलेला खेळाडू आहे. भारताचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज यश दयाळ मैदानाबाहेरील कारणांनी चर्चेत आहे. त्याने आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप मध्यंतरी काही महिलांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली. या आरोपांनंतर यश दयाळ मागच्या काही काळापासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. त्यामुळे त्याच्या क्रिकेट करिअरच्या भविष्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
