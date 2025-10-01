English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिला अत्याचारात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी! सासू, बॉस, सासरा नाही तर 'ही' व्यक्ती करते सर्वाधिक छळ

Crime Against Women Shocking Data: संपूर्ण भारतातील ही हादरवणारी आकडेवारी समोर आली असून ती पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणरा नाही.

Swapnil Ghangale | Oct 01, 2025, 12:31 PM IST
twitter
1/8

धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

crimewomen

सर्वाधिक अत्याचार कोणाकडून होतात? हादरवणारी माहिती अन् आकडेवारी... लग्नासाठी पळून जाणाऱ्यांची संख्या पाहून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पाहूयात नेमकी काय आकडेवारी समोर आलीये...

twitter
2/8

अत्याचाराचे प्रमाण वाढले

crimewomen

देशात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले असून देशातील साडेचार लाख महिला अत्याचाराच्या बळी पडल्या आहेत.  

twitter
3/8

महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

crimewomen

महिला अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे.  

twitter
4/8

सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांत मोठी वाढ

crimewomen

लग्नासाठी अपहरण आणि पळून जाण्याच्या, सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे.  

twitter
5/8

महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढले; हे घ्या आकडे

crimewomen

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांबद्दल बोलायचं झालं तर 2023 मध्ये 4 लाख 48 हजार 211 महिलांवर अत्याचार झाले होते. 2022 मध्ये हाच आकडा 4 लाख 45 हजार 256 इतका होता. 2021 मध्ये अत्याचार झालेल्या महिलांची संख्या 4 लाख 28 हजार 278  इतकी होती. गेल्या तीन वर्षात देशभरात महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.  

twitter
6/8

सर्वाधिक छळ कोण करतं?

crimewomen

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये त्यांचा सर्वाधिक छळ हा पती अन् नातेवाइकांकडून केला जात असल्याचं समोर आलं आहे.   

twitter
7/8

लग्नासाठी अपहरण आणि पळून जाण्याच्या घटना वाढल्या

crimewomen

देशात 2023 मध्ये अपहरण आणि अपहरणाशी संबंधित तब्बल 1.13 लाख प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.यात सर्वाधिक घटना लग्नासाठी अपहरण आणि पळून जाण्याच्या स्वरूपाच्या आहेत.   

twitter
8/8

पळून जाण्याची प्रकरणं वाढली

crimewomen

एकूण 17 हजार 800 प्रकरणे पळून जाण्याची होती, ज्यात 9 हजार मुले आणि 8800 प्रौढ होते. तसेच 16866 मुले आणि 15720 प्रौढांचे लग्नासाठी अपहरण झाले. 2022 च्या तुलनेत या घटनांत 5.6 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे समोर येते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - 'फ्री पिक'वरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

₹6500000000 चा व्यवहार; मुंबईतील आणखी एका ऐतिहासिक वास्तूवर हातोडा, कलाकारही भावूक...

पुढील अल्बम

₹6500000000 चा व्यवहार; मुंबईतील आणखी एका ऐतिहासिक वास्तूवर हातोडा, कलाकारही भावूक...

₹6500000000 चा व्यवहार; मुंबईतील आणखी एका ऐतिहासिक वास्तूवर हातोडा, कलाकारही भावूक...

₹6500000000 चा व्यवहार; मुंबईतील आणखी एका ऐतिहासिक वास्तूवर हातोडा, कलाकारही भावूक... 8
साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार; मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ

साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार; मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ

साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार; मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ 8
अजून भारतात लाँच न झालेली कार अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळाली, किंमत आणि फीचर्स ऐकून थक्क व्हाल

अजून भारतात लाँच न झालेली कार अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळाली, किंमत आणि फीचर्स ऐकून थक्क व्हाल

अजून भारतात लाँच न झालेली कार अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळाली, किंमत आणि फीचर्स ऐकून थक्क व्हाल 8
Gandhi Jayanti Wishes in Marathi: &#039;अहिंसा हे दुर्बलाचे नाही तर...&#039; महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शेअर करा &#039;हे&#039; विचार, खास मराठमोळ्या शुभेच्छा

Gandhi Jayanti Wishes in Marathi: 'अहिंसा हे दुर्बलाचे नाही तर...' महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शेअर करा 'हे' विचार, खास मराठमोळ्या शुभेच्छा

Gandhi Jayanti Wishes in Marathi: 'अहिंसा हे दुर्बलाचे नाही तर...' महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शेअर करा 'हे' विचार, खास मराठमोळ्या शुभेच्छा 10