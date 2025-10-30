English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2700 कोटी रुपयांचं नुकसान... 'या' बँकेत अंबानींने केला महाघोटाळा! CBI चा हादरवणारा खुलासा

Anil Ambani Case: यासंदर्भात केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआयनेच आरोपपत्र दाखल केलं असून त्यांनीच नेमका हा एवढा मोठा गोंधळ घालून घोटाळा कसा करण्यात आलाय हे सांगितलंय. नक्की हे प्रकरण काय आहे ते सविस्तर पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 30, 2025, 10:16 AM IST
नेमका व्यवहार काय झाला?

anilmabnaicase

एका नामवंत बँकेला 2700 कोटी रुपयांचं नुकसान नेमकं कसं झालं? या अंबानी कसे जबाबदार ठरले जाणून घेऊयात नेमका व्यवहार काय झाला अन् सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात काय ठपका ठेवण्यात आला आहे.

एकतर्फी निर्णयामुळे तोटा

anilmabnaicase

उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील वित्तीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या सह-संस्थापक राणा कपूर यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे एका मोठ्या बँकेला 2700 कोटींचे नुकसान झालं आहे.

2700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान

anilmabnaicase

सीबीआयने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींचे धाकटे बंधू अनिल अंबानींमुळे येस बँकेला सुमारे 2700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले, असा दावा केला आहे.  

नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले

anilmabnaicase

येस बँक आणि अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांमधील कथित फसव्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले. त्यात सीबीआयने उपरोक्त दावा केला.

अनिल अंबानींसहीत 13 जणांविरोधात आरोपपत्र

anilmabnaicase

सीबीआयने या प्रकरणी अनिल अंबानी, राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह 13 जण तसेच संस्थांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. त्यात कर्ज आणि गुंतवणुकीशी संबंधित गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप या सगळ्यांवर ठेवण्यात आला आहे  

आरोपपत्रात काय म्हटलं आहे?

anilmabnaicase

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, राणा कपूर व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना बँकेने 2017 ते 2019 दरम्यान अनिल अंबानी यांच्या एडीए समूहाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये 5010 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.  

पाच हजार कोटींचा उल्लेख

anilmabnaicase

या गुंतवणुकीत रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या (आरएचएफएल) नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्समध्ये (एनसीडी) 2965 कोटी रुपये आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडच्या (आरसीएफएल) कमर्शियल पेपर्समध्ये 2045 कोटी रुपये समाविष्ट होते.   

anilmabnaicase

एकूण रकमेपैकी 3337.5 कोटी रुपये डिसेंबर 2019 पर्यंत नॉन परफॉर्मिंग इन्व्हेस्टमेंटमध्ये (एनपीआय) रूपांतरित झाले, असा दावाही सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला.

अनिल अंबानी यांची एकूण संपत्ती किती?

anilmabnaicase

विविध विश्वसनीय स्रोतांनुसार अनिल अंबानी यांची एकूण संपत्ती (नेट वर्थ) 2025 मध्ये  530 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स ते 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 4400 कोटी रुपये ते 10 हजार कोटी रुपये इतकी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही रक्कम त्यांच्या व्यवसायातील उतार-चढावांमुळे बदलते राहते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य रॉयटर्स, पीटीआय)

