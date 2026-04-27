बोल्ड अभिनेत्रीचा लग्न घोटाळा! NRI इंजिनिअरला 9.35 कोटींचा गंडा, थेट FIR; Insta स्टोरी तुफान Viral

Crime News Actress Marriage Scam Case: या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी एफआयआर दाखल करुन घेतली आहे. अभिनेत्रीनेही आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टवरुन या प्रकरणावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि घडलंय काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 27, 2026, 11:38 AM IST
प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा लग्न घोटाळा, 9.35 कोटी लुटले?

बोल्ड आणि तितक्याच सुंदर अभिनेत्रीवर लग्नाचा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत थेट एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. ही अभिनेत्री कोण, तिच्याविरुद्ध कोणी तक्रार दाखल केलाय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

9.35 कोटींची आर्थिक फसवणूक

एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने 9.35 कोटींची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लग्नाचं आमिष दाखवून परदेशात असलेल्या भारतीयाकडून या अभिनेत्रीने ही रक्कम लुबाडल्याचा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. ही अभिनेत्री कोण, नेमकं घडलं काय? या अभिनेत्रीचं म्हणणं काय आहे ते पाहूयात...

नको त्या कारणासाठी चर्चेत

'बिग बॉस तेलुगू'मध्ये सहभागी झालेली छोट्या पडद्यावरील दाक्षिणात्य अभिनेत्री आशु रेड्डी नको त्या कारणासाठी चर्चेत आली आहे.  

गुन्हा दाखल करण्यात आला

आशुविरोधात 9.35 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याच्या कथित प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हैदराबादच्या 'सेंट्रल क्राइम स्टेशन' (CCS) ने हा गुन्हा नोंदवला असून, अधिकाऱ्यांनी रविवारी (26 एप्रिल रोजी) या वृत्ताला दुजोरा दिला.

लंडनस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअरकडून तक्रार

हैदराबादमधील शेखपेट येथील रहिवासी असलेल्या सत्यनारायण यांनी, लंडनस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेला त्यांचा मुलगा वाय.व्ही. धर्मेंद्रच्या वतीने अशुविरोधात तक्रार दाखल केल्याचं वृत्त 'सियासत'ने दिलं आहे.

पहिली भेट 2018 मध्ये झाली

तक्रारीनुसार, धर्मेंद्र आणि आशु यांची पहिली भेट 2018 मध्ये झाली होती. त्यानंतर आशुने लग्नाचे वचन देऊन धर्मेंद्रला प्रेमसंबंध ठेवण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अभिनेत्रीने गेल्या अनेक वर्षांपासून धर्मेंद्रचे आर्थिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. 

महागडी खरेदी, काय काय घेतलं?

2018 ते 2025 या कालावधीत, आशुने वाहने, पाच किलो सोने आणि अनेक फ्लॅट्ससारख्या चैनीच्या वस्तूंच्या खरेदीवर धर्मेंद्रकडून घेतलेली मोठी रक्कम खर्च केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या सर्व मालमत्ता कथितरित्या 'आशु'च्या नावावर घेण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच या वस्तूंची मालकीण आशु आहे. या वस्तू घेतल्यानंतर मात्र तिने लग्नास नकार दिल्याचं या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.  

बहिणीने 50 लाख घेतल्याचा दावा

तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आशुच्या बहिणीने कथितरित्या धर्मेंद्रकडून 50 लाख रुपये उसणे घेतले होते, परंतु ती रक्कमही तिने परत केलेली नाही. या साऱ्या गोष्टींच्या आधारे, आशु आणि तिच्या कुटुंबीयांविरुद्ध आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलीस म्हणतात, हे प्रकरण 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'शी संबंधित

'सियासत' या दक्षिणेतील वृत्तसंस्थेशी सदर प्रकरणाबद्दल बोलताना पोलीस उपायुक्त (गुन्हे/गुप्तचर विभाग) एस. चैतन्य कुमार यांनी या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे, असं सांगितलं. तसेच, "चौकशी अजूनही सुरू आहे. प्रथमदर्शनी हे प्रकरण 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'शी संबंधित असल्याचे दिसून येत असून, त्या अनुषंगाने एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्तीच्या अत्यंत निकटच्या संपर्कात असतानाच पैशांचे आमिष दाखवण्याचा प्रकार घडला," असेही कुमार यांनी नमूद केले.

तक्रारदार व्यक्तीदेखील सध्या...

"आशु एक अभिनेत्री असल्याचे समजल्यानंतर, आम्ही या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत आम्ही प्रत्येक तपशील तुम्हाला सांगू शकत नाही. तसेच, तक्रारदार व्यक्तीदेखील सध्या अधिक तपशील सांगू इच्छित नसल्याने तपास अधिक सखोल पद्धतीने केला जातोय," असंही कुमार यांनी म्हटलं आहे.

आरोप फेटाळून लावले

या वादावर प्रतिक्रिया देताना, आशुने तिच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली आहे.

इन्स्टाग्राम स्टोरीमधून इशारा

आशुने, "माझ्या संमतीशिवायच खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केली जात आहे; तसेच, पडताळणी न केलेले वृत्तांकन करवणाऱ्या व्यक्ती आणि माध्यमांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असा इशाराही इन्स्टाग्राम स्टोरीमधून दिला आहे. (सर्व फोटो: instagram/ashu_uuu वरुन साभार)

अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना

अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना

अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना

अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना 8
फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो

फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो

फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो 8
CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ

CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ

CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ 9
भारतात पुन्हा Lockdown सारखी स्थिती? केरळमध्ये &#039;सेल्फ लॉकडाऊन&#039;; 60 जिल्ह्यांत हायअलर्ट

भारतात पुन्हा Lockdown सारखी स्थिती? केरळमध्ये 'सेल्फ लॉकडाऊन'; 60 जिल्ह्यांत हायअलर्ट

भारतात पुन्हा Lockdown सारखी स्थिती? केरळमध्ये 'सेल्फ लॉकडाऊन'; 60 जिल्ह्यांत हायअलर्ट 8