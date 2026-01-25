English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारताचे 70 पेक्षा जास्त वाँटेड आरोपी परदेशात; केंद्र शासनाच्या अहवालात थक्क करणारी माहिती समोर

भारताचे 70 पेक्षा जास्त 'वाँटेड' आरोपी परदेशात; केंद्र शासनाच्या अहवालात थक्क करणारी माहिती समोर

भारत सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षातील फरार आरोपींबाबतचा महत्त्वाचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार भारताला हवे असलेले अनेक आरोपी सध्या परदेशात लपून बसले असून, त्याच वेळी भारतात इतर देशांना हवे असलेले गुन्हेगारही सापडले आहेत. ही आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीविरोधातील भारताच्या सक्रिय भूमिकेची माहिती देते. पण भारतातील Wanted गुन्हेगारांची संख्या तसेच अहवातील माहिती थक्क करणारी आहे. 

Priti Ved | Jan 25, 2026, 01:52 PM IST
भारतामध्ये इंटरपोलसाठी CBI ही मुख्य समन्वय संस्था म्हणून काम करते. CBI च्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रामार्फत परदेशी तपास संस्थांशी संपर्क ठेवला जातो.

मागील वर्षांची आकडेवारी

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, गेल्या 10 वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा आहे. याआधीच्या आर्थिक वर्षात ही संख्या कमी होती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुन्हेगारांचा शोध घेणे अधिक आव्हानात्मक होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

भारताने शोधले परदेशी आरोपी

याच काळात इतर देशांना हवे असलेले तब्बल 203 फरार आरोपी भारतात शोधून काढण्यात यश आले आहे. हे आरोपी वेगवेगळ्या देशांमध्ये गुन्हे करून भारतात लपले होते, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

परत आणण्यात मिळाले यश

मागील आर्थिक वर्षात भारताने परदेशातून 27 फरार आरोपींना परत आणण्यात यश मिळवले होते. हे आरोपी भारतात खटला चालवण्यासाठी किंवा शिक्षा भोगण्यासाठी आणले गेले होते. ही कारवाई भारताच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांसाठी मोठे यश मानले जाते.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची भूमिका

भारताला विविध देशांकडून गुन्हेगारी तपासासाठी मदत मागणारी 32 अधिकृत विनंतीपत्रे प्राप्त झाली. या विनंत्यांवर कार्यवाही करून माहितीची देवाणघेवाण करण्यात आली.

इंटरपोल नोटिसांचा वापर

फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी इंटरपोलच्या विविध नोटिसा जारी करण्यात आल्या. या नोटिसांमुळे वेगवेगळ्या देशांतील पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे सोपे होते.

परदेशात लपलेले भारतीय आरोपी

सरकारी अहवालानुसार, 2024-25 या वर्षात भारताला हवे असलेले एकूण 71 फरार आरोपी परदेशात आढळून आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांतील ही संख्या तुलनेने जास्त मानली जात आहे. हे आरोपी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये संशयित किंवा दोषी असून, ते भारताबाहेर आश्रय घेत आहेत.

भविष्यात आरोपींना पकडण्यसाठी मास्टर प्लान

सरकारच्या मते, भविष्यात फरार आरोपींना पकडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणखी मजबूत करण्यात येणार आहे. कायदा आणि सुरक्षा यंत्रणांचा समन्वय वाढवून गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

