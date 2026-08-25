/Insta वरुन मैत्री, तसले फोटो अन् टार्गेटवर हिंदू मुली... समोर आलं हादरवणारं रॅकेट; फोटोंची किंमत पाहून बसेल धक्का

सोशल मीडियावरुन एखाद्या सोबत कनेक्ट होणं किंवा सोशल मीडियावरुन एखादी व्यक्ती आपल्यावर पाळत ठेवत असेल तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याचं धक्कादायक वास्तव दाखवणारा खराखुरा घटनाक्रम...
या प्रकरणामध्ये पोलीस तपासात धक्कादायक तपशील समोर आला आहे. विशेष म्हणजे मैत्री करुन असे फोटो मिळवून देण्यासाठी पैसे मोजले जायचे. नेमका हा प्रकार काय जाणून घेऊयात
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमधील एका तरुणाने अश्लील फोटोंच्या माध्यमातून हिंदू मुलींना लक्ष्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
मूळ उत्तर प्रदेशाचा रहिवासी असलेला आणि सध्या दिल्लीत वास्तव्यास असलेला समद कुरेशी या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असून त्याने आर्थिक फायद्यासाठी सोशल मीडियावरुन हिंदू मुलींना लक्ष्य केल्याची कबुली दिली आहे. तो सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
एका रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओमध्ये कुरेशीने सांगितले की, हिंदू मुलींना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या अश्लील फोटोंसाठी मला 30 ते 35 हजार रुपये मिळायचे. हे पैसे कोण देत होतं असा विचारलं असता त्याने 'सोनू भाई, साबिर भाई, रेहान भाई, शोएब भाई आणि मुन्ना भाई' अशी नावे सांगितली.
समद कुरेशीच्या या ट्रॅपमध्ये अडकलेल्या पीडितेने तिला आलेला धक्कादायक अनुभव कथन केला. तिने सांगितले की, सुरुवातीला कुरेशीने इन्स्टाग्रामवर 'अमन' या टोपणनावाने तिच्याशी संपर्क साधला.
मैत्री करण्याच्या उद्देशाने त्याने तिला मेसेज करण्यास सुरुवात केली. तिने रस न दाखवल्यामुळे, कुरेशीने तिच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यासाठी इन्स्टाग्रामवर दुसरे खाते उघडले. त्यानंतर पीडितेने ते खातेही 'ब्लॉक' केले.
ही परिस्थिती तेव्हा अधिक गंभीर झाली जेव्हा आरोपीने तिच्या शाळेत जाऊन तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तो तिला एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत घेऊन गेला, जिथे त्याने तिला किस करण्याचा आणि बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला.
सुदैवाने, पीडितेचा भाऊ वेळेवर तिथे पोहोचला; त्याने कुरेशीला जाब विचारला आणि तिला त्या तिथून सुरक्षितपणे बाहेर काढले. मुलींच्या अश्लील फोटोंसाठी आपल्याला पैसे मिळायचे अशी कबुली त्याने पोलिसांकडे दिली आहे.
या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरुन अनोळखी व्यक्तींशी बोलणं किती धोकादायक ठरु शकतं या बरोबरच एखादी व्यक्ती आपल्या मागे लागली असेल तर त्याची घरच्यांना कल्पना देणंही किती महत्त्वाचं आहे हे अधोरेखित होतं. असा कोणताही प्रकार झाला तर आधी घरच्यांना विश्वासात घेऊन याबद्दल सांगावे आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी असा सल्ला सायबर सुरक्षाविषयक तज्ञ देतात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फ्री पिक आणि रॉयटर्सवरुन साभार)