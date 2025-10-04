English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्नानंतर S*x साठी नकार दिल्याने पत्नीकडून पतीला मारहाण; माहेरच्यांना बोलावलं अन्...; 2 कोटी रुपये...

Husband Wife Crime News: या प्रकरणामध्ये पतीने पत्नीसंदर्भात काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Oct 04, 2025, 10:57 AM IST
twitter
1/9

पतीच पत्नीविरुद्ध पोलिसांत गेला असं नेमकं घडलं काय?

crimenews

शरीरसंबंधांना नकार देणाऱ्या पतीला धडा शिकवण्यासाठी माहेरुन लोक बोलावली अन्... हे प्रकरण अगदी पोलिसांपर्यंत पोहचलं असून नक्की काय घडलंय हे एकदा वाचाच...

twitter
2/9

पत्नीविरुद्ध एफआयआर

crimenews

बेंगळुरूमध्ये पती-पत्नीच्या नात्यासंदर्भातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील एका पुरूषाने आपल्या पत्नीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.  

twitter
3/9

पत्नीविरुद्ध मारहाण आणि छळाचा गुन्हा

crimenews

पत्नीने पती नपुंसक असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणामध्ये भरपाई म्हणून मला दोन कोटी रुपये मागितले आहेत. पतीने पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांविरुद्ध मारहाण आणि छळाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या या विचित्र प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.  

twitter
4/9

अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये वाद

crimenews

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी, एफआयआर दाखल करणारा पुरूष 35 वर्षांचा आहे. तो बेंगळुरूच्या गोविंदराजनगर येथे राहतो. या दोघांचं लग्न 5 मे रोजी झालं आहे.   

twitter
5/9

संशय येऊ लागला

crimenews

लग्नानंतर पती-पत्नी सप्तगिरी पॅलेसमध्ये राहायला गेला. पतीने तक्रारीत सांगितले की लग्नाच्या तीन महिन्यांनंतर, त्याच्या पत्नीला तो नपुंसकत्व असल्याचा संशय येऊ लागला.  

twitter
6/9

वैद्यकीय तपासणी करण्यास भाग पाडले

crimenews

पती लैंगिक संबंध ठेवू शकत नसल्याने पत्नीने त्याला वैद्यकीय तपासणी करण्यास भाग पाडले. पुरूषाचा दावा आहे की डॉक्टरांनी तो शारीरिकदृष्ट्या शरीरसंबंध ठेवण्यास योग्य असल्याचं रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे.   

twitter
7/9

...म्हणून शरीसंबंध ठेवण्यास अडसर

crimenews

पतीने दावा केला आहे की डॉक्टरांनी मानसिक संकोच आणि ताण असल्याने शरीसंबंध ठेवण्यास अडसर येत असल्याचं निदान केलं आहे. डॉक्टरांनी पतीला शांत राहण्याचा सल्ला दिला आहे.  

twitter
8/9

...म्हणून 2 कोटी रुपये मागितले

crimenews

महिलेने या प्रकरणामध्ये आता पतीकडून दोन कोटी रुपये मागितल्याचेही वृत्त आहे. महिलेचे म्हणणे आहे की, लग्नानंतर एक नवरा म्हणून दिलेलं वचन पूर्ण करण्यात तिचा पती अयशस्वी ठरला आहे.  

twitter
9/9

घरात घुसून मारहाण

crimenews

17 ऑगस्ट रोजी पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांनी घरात घुसून आपल्याला मारहाण केल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला आहे. आपल्या कुटुंबावरही हल्ला झाल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला आहे. या हल्ल्यानंतर त्याने पोलिसात पत्नी आणि सासरच्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - 'फ्रीपिक'वरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

शनी घेणार कठोर परीक्षा! कोणत्या लोकांची सुरू होणार साडेसाती? 'या' राशींची होणार सुटका

पुढील अल्बम

शनी घेणार कठोर परीक्षा! कोणत्या लोकांची सुरू होणार साडेसाती? &#039;या&#039; राशींची होणार सुटका

शनी घेणार कठोर परीक्षा! कोणत्या लोकांची सुरू होणार साडेसाती? 'या' राशींची होणार सुटका

शनी घेणार कठोर परीक्षा! कोणत्या लोकांची सुरू होणार साडेसाती? 'या' राशींची होणार सुटका 10
Cough Syrup Deaths : 12 लहान मुलांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत केंद्र सरकारचे नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

Cough Syrup Deaths : 12 लहान मुलांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत केंद्र सरकारचे नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

Cough Syrup Deaths : 12 लहान मुलांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत केंद्र सरकारचे नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी 10
Rishabh Pant Birthday: दिल्लीतील त्या गुरुद्वाऱ्याची गोष्ट, जिथे रचला गेला ऋषभ पंतच्या कारकिर्दीचा पाया

Rishabh Pant Birthday: दिल्लीतील त्या गुरुद्वाऱ्याची गोष्ट, जिथे रचला गेला ऋषभ पंतच्या कारकिर्दीचा पाया

Rishabh Pant Birthday: दिल्लीतील त्या गुरुद्वाऱ्याची गोष्ट, जिथे रचला गेला ऋषभ पंतच्या कारकिर्दीचा पाया 8
गुरुद्वाऱ्यात राहिला, लंगरमध्ये जेवला... आज कोट्यवधीच्या घराचा राहतोय &#039;हा&#039; क्रिकेटर; आलिशान घराचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल

गुरुद्वाऱ्यात राहिला, लंगरमध्ये जेवला... आज कोट्यवधीच्या घराचा राहतोय 'हा' क्रिकेटर; आलिशान घराचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल

गुरुद्वाऱ्यात राहिला, लंगरमध्ये जेवला... आज कोट्यवधीच्या घराचा राहतोय 'हा' क्रिकेटर; आलिशान घराचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल 0