  • Petrol Diesel Price: निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर महागले? कच्चे तेल 119.50 डॉलर पार; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील इंधनाच्या किमती

Petrol Diesel Price: निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर महागले? कच्चे तेल 119.50 डॉलर पार; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील इंधनाच्या किमती

Petrol Diesel Price Today 30 April 2026 in Maharashtra: तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले. ३५ महिन्यांनंतर ब्रेंट क्रूडची किंमत 119.50 डॉलर पार गेली आहे.  आजचे महाराष्ट्रातील CNG आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Apr 30, 2026, 10:58 AM IST
कच्च्या तेलाच्या किंमती 119 डॉलरच्या पुढे

Petrol Diesel Price

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती 119 डॉलरच्या पुढे गेल्या असल्या तरी भारतात ३० एप्रिल २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिरच ठेवण्यात आले आहेत. निवडणुकांनंतर दर वाढतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष होते; मात्र सध्या ग्राहकांना दिलासा मिळालेला दिसतो.  

पेट्रोल आणि डिझेल दरांबाबत अपडेट

Petrol Diesel Price

दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर तेल कंपन्यांनी नवीन दर जाहीर केले, पण बहुतेक शहरांमध्ये कोणतीही मोठी वाढ दिसली नाही. सरकारने आधीच दर वाढवणार नसल्याचे संकेत दिले होते आणि सध्याची परिस्थितीही त्याच दिशेने आहे.

प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर (₹/लिटर अंदाजे)

Petrol Diesel Price

नवी दिल्ली – ₹94.77, मुंबई – ₹103.54, कोलकाता – ₹105.41, चेन्नई – ₹100.84, बेंगळुरू – ₹102.96, हैदराबाद – ₹107.50,

प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर (₹/लिटर अंदाजे)

Petrol Diesel Price

नवी दिल्ली – ₹87.67, मुंबई – ₹90.03, कोलकाता – ₹92.02, चेन्नई – ₹92.39, बेंगळुरू – ₹90.99, हैदराबाद – ₹95.70

महाराष्ट्रातील काही शहरांतील पेट्रोलचे दर

Petrol Diesel Price

अकोला ₹104.11, अमरावती ₹104.78, औरंगाबाद ₹104.48, भंडारा ₹104.92, बुलढाणा ₹105.05, चंद्रपूर ₹104.10

महाराष्ट्रातील काही शहरांतील डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price

अकोला ₹90.68, अमरावती ₹91.32, औरंगाबाद ₹91.00, भंडारा ₹91.44, बुलढाणा ₹91.57, चंद्रपूर ₹90.67

CNG चे ताजे दर

Petrol Diesel Price

CNG हा पर्यायी आणि तुलनेने स्वस्त इंधन पर्याय मानला जातो. मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये त्याचे दर स्थिर आहेत. मुंबईत सुमारे ₹80.50 ते ₹81 प्रति किलो तर  दिल्लीत सुमारे ₹77.09 प्रति किलो आहे. मागील काही महिन्यांपासून CNG दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही, ज्यामुळे वाहनचालकांना खर्च नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते .

दर स्थिर

Petrol Diesel Price

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असल्या तरी भारतात सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर तुलनेने स्थिर ठेवले गेले आहेत. सरकार आणि तेल कंपन्या महागाईचा परिणाम कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसते. मात्र, भविष्यातील दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींवर अवलंबून असतील.  

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

IndiGo Flight : ऑक्टोबरपासून 'इंडिगो'ची सेवा बंद? दिवाळीच्या सुट्ट्यांचे बेत बारगळणार

Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth

महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

