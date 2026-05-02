Petrol-Diesel Price: LPG च्या किमती गगनाला भिडल्यानंतर, आता इंधनाचा नंबर? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेचे महाराष्ट्रातील दर
Petrol-Diesel Price Today on 2 May 2026: एलपीजीच्या किमती गगनाला भिडल्यानंतर, आता पेट्रोल आणि डिझेलचा नंबर आहे असं दिसून येत आहे. पुढचे पाच ते सात दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. चला आजचे पेट्रोल-डिझेचे महाराष्ट्राचे दर जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | May 02, 2026, 10:16 AM IST
वाढीचा थेट परिणाम
युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर सुमारे 70–75 डॉलर प्रति बॅरल होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत तो 125 डॉलरच्या पुढे गेला. सध्या, 2 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमतीत थोडीशी घसरण दिसली असली तरी दर अजूनही 108 डॉलरपेक्षा जास्त आहे. या वाढीचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होण्याची शक्यता वाढली आहे.
एलपीजी सिलेंडर दरात मोठी उसळी
फेब्रुवारीनंतर केवळ दोन महिन्यांत एलपीजी सिलेंडरच्या दरात चार वेळा वाढ झाली आहे. 1 मे 2026 पासून 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत तब्बल 993 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत हा सिलेंडर 3000 रुपयांच्या पुढे गेला आहे. 5 किलोचा मिनी सिलेंडरही महाग झाला आहे. घरगुती सिलेंडरच्या दरात यावेळी वाढ झाली नसली तरी, सतत वाढत्या खर्चामुळे लवकरच त्यातही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोल-डिझेल दर वाढणार का?
कमर्शियल एलपीजी दरवाढीनंतर आता सर्वांचे लक्ष पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींकडे लागले आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत दरवाढीचा निर्णय होऊ शकतो. मागील चार वर्षांपासून किरकोळ इंधन दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर ठेवण्यात आले होते, पण सध्याच्या परिस्थितीत ते कायम ठेवणे कठीण होत चालले आहे.
पुरवठा अडचणीत
महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर (प्रति लिटर)
अहमदनगर – ₹103.93, अकोला – ₹104.14, अमरावती – ₹105.50, औरंगाबाद – ₹105.08, भंडारा – ₹104.92, बीड – ₹105.50, बुलढाणा – ₹105.38, चंद्रपूर – ₹104.92, धुळे – ₹104.57, गडचिरोली – ₹104.96, गोंदिया – ₹105.44, ग्रेटर मुंबई – ₹103.54, हिंगोली – ₹105.33, जळगाव – ₹105.20, जालना – ₹105.54, कोल्हापूर – ₹104.60, लातूर – ₹105.17, मुंबई – ₹103.54, नागपूर – ₹104.43, नांदेड – ₹105.49, नंदुरबार – ₹105.08, नाशिक – ₹104.34, उस्मानाबाद – ₹105.34, पालघर – ₹104.07, परभणी – ₹105.50, पुणे – ₹104.44, रायगड – ₹103.71, रत्नागिरी – ₹105.50, सांगली – ₹105.06, सातारा – ₹105.05
महाराष्ट्रातील डिझेल दर (प्रति लिटर)
अहमदनगर – ₹90.48, अकोला – ₹90.71, अमरावती – ₹92.03, औरंगाबाद – ₹91.58, भंडारा – ₹91.44, बीड – ₹92.03, बुलढाणा – ₹91.90, चंद्रपूर – ₹91.47, धुळे – ₹91.10, गडचिरोली – ₹91.50, गोंदिया – ₹91.95, ग्रेटर मुंबई – ₹90.03, हिंगोली – ₹91.84, जळगाव – ₹91.72, जालना – ₹92.07, कोल्हापूर – ₹91.14, लातूर – ₹91.68, मुंबई – ₹90.03, नागपूर – ₹90.98, नांदेड – ₹92.03, नंदुरबार – ₹91.59, नाशिक – ₹90.86, उस्मानाबाद – ₹91.85, पालघर – ₹90.57, परभणी – ₹92.03, पुणे – ₹90.97, रायगड – ₹90.23, रत्नागिरी – ₹92.03, सांगली – ₹91.57, सातारा – ₹91.54
