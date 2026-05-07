English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ, आज महाराष्ट्रात इंधनाचे दर वाढले? तपासा पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ, आज महाराष्ट्रात इंधनाचे दर वाढले? तपासा पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7: अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या, आज दिल्ली ते मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात पेट्रोल आणि डिझेल, CNG कोणत्या दरात उपलब्ध आहेत हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | May 07, 2026, 09:14 AM IST
twitter
1/9

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू असतानाही भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आज कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी 7 मे साठी नवीन दर जाहीर केले असून, बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.  

twitter
2/9

दररोज सकाळी 6 वाजता नवे दर जाहीर

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

दररोज सकाळी 6 वाजता देशातील प्रमुख तेल कंपन्या  IOC, BPCL आणि HPCL  पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. जागतिक परिस्थिती, डॉलरचा दर, कच्च्या तेलाचा खर्च आणि कररचना यांचा या दरांवर परिणाम होत असतो. मात्र सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणावाचे वातावरण असूनही भारतीय ग्राहकांना दिलासा मिळालेला दिसतो.  

twitter
3/9

कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता का?

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये संभाव्य समझोत्याच्या चर्चांमुळे तेलाचे दर घसरले होते. मात्र नंतर पुन्हा संघर्षाच्या बातम्या समोर आल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी उसळी घेतली.

twitter
4/9

ब्रेंट क्रूडचे दर

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

सध्या ब्रेंट क्रूडचे दर 102 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत, तर WTI क्रूडमध्येही मोठी वाढ दिसून आली आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे.

twitter
5/9

होर्मुज सामुद्रधुनीमुळे पुरवठ्यावर परिणाम

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

जागतिक तेलपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या तणावाच्या छायेत आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि गॅस वाहतूक याच मार्गातून होते. या भागातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला असून तेलाचे दर वाढण्यामागे हे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.

twitter
6/9

पेट्रोल दर (महाराष्ट्र)

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

पेट्रोल दर (महाराष्ट्र): अहमदनगर ₹104.60 (+0.10), अकोला ₹104.22 (+0.11), अमरावती ₹104.88 (0.00), औरंगाबाद ₹105.05 (-0.37), भंडारा ₹105.21 (+0.32), बीड ₹105.10 (+0.28), बुलढाणा ₹104.80 (-0.35), चंद्रपूर ₹104.10 (-0.82), धुळे ₹104.62 (-0.15), गडचिरोली ₹104.96 (-0.54), गोंदिया ₹105.28 (-0.22), ग्रेटर मुंबई ₹103.68 (0.00), हिंगोली ₹105.50 (+0.10), जळगाव ₹104.41 (-0.45), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.33 (+0.15), लातूर ₹105.50 (0.00), मुंबई ₹103.50 (0.00), नागपूर ₹104.22 (+0.20), नांदेड ₹105.49 (-0.01), नंदुरबार ₹104.97 (0.00), नाशिक ₹104.76 (0.00), उस्मानाबाद ₹104.78 (-0.56), पालघर ₹104.08 (-0.15), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.08 (-0.70), रायगड ₹104.09 (+0.32), रत्नागिरी ₹105.50 (0.00), सांगली ₹104.15 (+0.13), सातारा ₹104.30 (-0.28), सिंधुदुर्ग ₹105.50 (0.00), सोलापूर ₹104.67 (+0.51), ठाणे ₹103.84 (-0.07), वर्धा ₹104.17 (-0.71), वाशीम ₹104.74 (0.00), यवतमाळ ₹105.32 (+1.18)

twitter
7/9

डिझेल दर (महाराष्ट्र)

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

डिझेल दर (महाराष्ट्र): अहमदनगर ₹91.12 (+0.09), अकोला ₹90.78 (+0.10), अमरावती ₹91.41 (0.00), औरंगाबाद ₹91.54 (-0.36), भंडारा ₹91.74 (+0.34), बीड ₹91.60 (+0.26), बुलढाणा ₹91.34 (-0.34), चंद्रपूर ₹90.68 (-0.79), धुळे ₹91.15 (-0.14), गडचिरोली ₹91.50 (-0.53), गोंदिया ₹91.78 (-0.25), ग्रेटर मुंबई ₹90.20 (0.00), हिंगोली ₹92.01 (+0.10), जळगाव ₹90.94 (-0.43), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹90.88 (+0.14), लातूर ₹92.03 (0.00), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.78 (+0.20), नांदेड ₹92.02 (-0.01), नंदुरबार ₹91.48 (0.00), नाशिक ₹91.27 (0.00), उस्मानाबाद ₹91.31 (-0.54), पालघर ₹90.58 (-0.15), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.61 (-0.67), रायगड ₹90.60 (+0.31), रत्नागिरी ₹92.03 (0.00), सांगली ₹90.71 (+0.12), सातारा ₹90.82 (-0.27), सिंधुदुर्ग ₹92.03 (0.00), सोलापूर ₹91.20 (+0.49), ठाणे ₹90.35 (-0.07), वर्धा ₹90.73 (-0.68), वाशीम ₹91.28 (0.00), यवतमाळ ₹91.84 (+1.12)

twitter
8/9

महाराष्ट्रातील सीएनजी दर

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

पेट्रोल आणि डिझेलप्रमाणेच सीएनजीच्या दरांकडेही वाहनचालकांचे लक्ष लागलेले असते. विशेषतः शहरांमध्ये सीएनजी वाहनांची संख्या वाढत असल्याने दरातील बदलाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या प्रवासखर्चावर होतो. आज महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये सीएनजीचे दर बहुतांश ठिकाणी स्थिर आहेत.

twitter
9/9

CNG आजचे दर

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7

आजचे दर  मुंबई – ₹79.50 प्रति किलो, ठाणे – ₹79.50 प्रति किलो, पुणे – ₹91.00 प्रति किलो, नागपूर – ₹87.50 प्रति किलो, नाशिक – ₹89.20 प्रति किलो असे दर आहेत. सीएनजीचे दर शहरानुसार स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि गॅस वितरण कंपन्यांच्या धोरणांनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे वाहनधारकांनी इंधन भरण्यापूर्वी स्थानिक पंपावरील अद्ययावत दर तपासून घेणे आवश्यक आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Birthday Special: घटस्फोटादरम्यान पत्नीने केलेले हिंसाचाराचे आरोप; मैत्री, लग्न, वाद यामुळे चर्चेत असलेला चॉकलेट हिरोचा आज वाढदिवस

पुढील अल्बम

Birthday Special: घटस्फोटादरम्यान पत्नीने केलेले हिंसाचाराचे आरोप; मैत्री, लग्न, वाद यामुळे चर्चेत असलेला चॉकलेट हिरोचा आज वाढदिवस

Birthday Special: घटस्फोटादरम्यान पत्नीने केलेले हिंसाचाराचे आरोप; मैत्री, लग्न, वाद यामुळे चर्चेत असलेला चॉकलेट हिरोचा आज वाढदिवस

Birthday Special: घटस्फोटादरम्यान पत्नीने केलेले हिंसाचाराचे आरोप; मैत्री, लग्न, वाद यामुळे चर्चेत असलेला चॉकलेट हिरोचा आज वाढदिवस 9
What Not To Eat With Curd: दहीसोबत चुकूनही करु नका &#039;या&#039; पदार्थांचं सेवन; अन्यथा थांबणार नाहीत पोटाचे त्रास

What Not To Eat With Curd: दहीसोबत चुकूनही करु नका 'या' पदार्थांचं सेवन; अन्यथा थांबणार नाहीत पोटाचे त्रास

What Not To Eat With Curd: दहीसोबत चुकूनही करु नका 'या' पदार्थांचं सेवन; अन्यथा थांबणार नाहीत पोटाचे त्रास 9
राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवलेली ठिकाणं नेमकी कुठे आहेत? उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाऊ शकता

राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवलेली ठिकाणं नेमकी कुठे आहेत? उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाऊ शकता

राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवलेली ठिकाणं नेमकी कुठे आहेत? उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाऊ शकता 6
हार्दिक पांड्याला अखेर संघातून काढलं? दुखापतीच्या नावे बाहेर बसवलं? MI चे खेळाडू म्हणतायत, &#039;आम्हाला तर...&#039;

हार्दिक पांड्याला अखेर संघातून काढलं? दुखापतीच्या नावे बाहेर बसवलं? MI चे खेळाडू म्हणतायत, 'आम्हाला तर...'

हार्दिक पांड्याला अखेर संघातून काढलं? दुखापतीच्या नावे बाहेर बसवलं? MI चे खेळाडू म्हणतायत, 'आम्हाला तर...' 8