Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ, आज महाराष्ट्रात इंधनाचे दर वाढले? तपासा पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर
Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7: अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या, आज दिल्ली ते मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात पेट्रोल आणि डिझेल, CNG कोणत्या दरात उपलब्ध आहेत हे जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | May 07, 2026, 09:14 AM IST
1/9
Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 7
2/9
दररोज सकाळी 6 वाजता नवे दर जाहीर
3/9
कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता का?
4/9
ब्रेंट क्रूडचे दर
5/9
होर्मुज सामुद्रधुनीमुळे पुरवठ्यावर परिणाम
6/9
पेट्रोल दर (महाराष्ट्र)
पेट्रोल दर (महाराष्ट्र): अहमदनगर ₹104.60 (+0.10), अकोला ₹104.22 (+0.11), अमरावती ₹104.88 (0.00), औरंगाबाद ₹105.05 (-0.37), भंडारा ₹105.21 (+0.32), बीड ₹105.10 (+0.28), बुलढाणा ₹104.80 (-0.35), चंद्रपूर ₹104.10 (-0.82), धुळे ₹104.62 (-0.15), गडचिरोली ₹104.96 (-0.54), गोंदिया ₹105.28 (-0.22), ग्रेटर मुंबई ₹103.68 (0.00), हिंगोली ₹105.50 (+0.10), जळगाव ₹104.41 (-0.45), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.33 (+0.15), लातूर ₹105.50 (0.00), मुंबई ₹103.50 (0.00), नागपूर ₹104.22 (+0.20), नांदेड ₹105.49 (-0.01), नंदुरबार ₹104.97 (0.00), नाशिक ₹104.76 (0.00), उस्मानाबाद ₹104.78 (-0.56), पालघर ₹104.08 (-0.15), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.08 (-0.70), रायगड ₹104.09 (+0.32), रत्नागिरी ₹105.50 (0.00), सांगली ₹104.15 (+0.13), सातारा ₹104.30 (-0.28), सिंधुदुर्ग ₹105.50 (0.00), सोलापूर ₹104.67 (+0.51), ठाणे ₹103.84 (-0.07), वर्धा ₹104.17 (-0.71), वाशीम ₹104.74 (0.00), यवतमाळ ₹105.32 (+1.18)
7/9
डिझेल दर (महाराष्ट्र)
डिझेल दर (महाराष्ट्र): अहमदनगर ₹91.12 (+0.09), अकोला ₹90.78 (+0.10), अमरावती ₹91.41 (0.00), औरंगाबाद ₹91.54 (-0.36), भंडारा ₹91.74 (+0.34), बीड ₹91.60 (+0.26), बुलढाणा ₹91.34 (-0.34), चंद्रपूर ₹90.68 (-0.79), धुळे ₹91.15 (-0.14), गडचिरोली ₹91.50 (-0.53), गोंदिया ₹91.78 (-0.25), ग्रेटर मुंबई ₹90.20 (0.00), हिंगोली ₹92.01 (+0.10), जळगाव ₹90.94 (-0.43), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹90.88 (+0.14), लातूर ₹92.03 (0.00), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.78 (+0.20), नांदेड ₹92.02 (-0.01), नंदुरबार ₹91.48 (0.00), नाशिक ₹91.27 (0.00), उस्मानाबाद ₹91.31 (-0.54), पालघर ₹90.58 (-0.15), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.61 (-0.67), रायगड ₹90.60 (+0.31), रत्नागिरी ₹92.03 (0.00), सांगली ₹90.71 (+0.12), सातारा ₹90.82 (-0.27), सिंधुदुर्ग ₹92.03 (0.00), सोलापूर ₹91.20 (+0.49), ठाणे ₹90.35 (-0.07), वर्धा ₹90.73 (-0.68), वाशीम ₹91.28 (0.00), यवतमाळ ₹91.84 (+1.12)
8/9
महाराष्ट्रातील सीएनजी दर
9/9