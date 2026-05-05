Petrol-Diesel Price: होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला, कच्च्या तेलाच्या किमती 114 डॉलरवर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल दर वाढले?

Petrol Diesel and CNG Price on 5 May 2026 in Maharashtra: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून, भाव 114 डॉलरवर पोहोचले आहेत. आज भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे आणि CNGचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात   

Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 10:05 AM IST
पेट्रोल डिझेल सीएनजीचा आजचा दर ५ मे २०२६

मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव वाढताना दिसत आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी पुन्हा उंच झेप घेतली आहे. काही दिवस घसरणीनंतर तेलाचा दर थेट 114 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे.  

तेलाच्या दरात अचानक वाढ का?

या वाढीमागे मुख्य कारण म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीत वाढलेला तणाव. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेलवाहतूक मार्ग मानला जातो. या भागात घडलेल्या घडामोडींमुळे बाजार अस्थिर झाला आहे.

जहाजांवर लक्ष्य साधल्याचा दावा

अहवालांनुसार, इराणने अमेरिकन नौदलाच्या जहाजांवर लक्ष्य साधल्याचा दावा केला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेनेही या परिसरात आपली लष्करी हालचाल वाढवली आहे. या घडामोडींमुळे तेल पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आणि त्याचा थेट परिणाम किमतींवर झाला.

सध्याची स्थिती

तेलाचा दर 114 डॉलरपर्यंत गेल्यानंतर थोडी घसरण होऊन तो सुमारे 113.79 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिरावला. तरीही ही वाढ बाजारासाठी महत्त्वाची मानली जाते, कारण भविष्यात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर

पेट्रोल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर ₹103.93 (-0.89), अकोला ₹104.40 (+0.29), अमरावती ₹104.78 (0.00), औरंगाबाद ₹105.24 (+0.15), भंडारा ₹104.89 (-0.14), बीड ₹105.50 (+0.68), बुलढाणा ₹105.50 (+1.08), चंद्रपूर ₹104.92 (+0.82), धुळे ₹104.77 (0.00), गडचिरोली ₹104.92 (0.00), गोंदिया ₹105.00 (-0.50), ग्रेटर मुंबई ₹103.54 (-0.14), हिंगोली ₹105.33 (+0.28), जळगाव ₹105.20 (+0.80), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.24 (-0.25), लातूर ₹105.17 (-0.33), मुंबई ₹103.54 (0.00), नागपूर ₹104.43 (+0.41), नांदेड ₹105.49 (-0.01), नंदुरबार ₹105.23 (+0.20), नाशिक ₹104.34 (-0.40), उस्मानाबाद ₹105.34 (0.00), पालघर ₹104.07 (-0.16), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.44 (+0.62), रायगड ₹103.71 (-0.03), रत्नागिरी ₹105.45 (-0.05), सांगली ₹105.06 (+1.04), सातारा ₹104.88 (+0.30), सिंधुदुर्ग ₹105.31 (-0.19), सोलापूर ₹104.64 (+0.27), ठाणे ₹104.37 (+0.62), वर्धा ₹104.91 (+0.36), वाशिम ₹104.99 (+0.36), यवतमाळ ₹105.50 (+1.03)

महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर

डिझेल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर ₹90.48 (-0.84), अकोला ₹90.95 (+0.27), अमरावती ₹91.32 (0.00), औरंगाबाद ₹91.73 (+0.15), भंडारा ₹91.40 (-0.15), बीड ₹91.99 (+0.65), बुलढाणा ₹92.03 (+1.06), चंद्रपूर ₹91.47 (+0.80), धुळे ₹91.29 (0.00), गडचिरोली ₹91.46 (0.00), गोंदिया ₹91.52 (-0.51), ग्रेटर मुंबई ₹90.03 (-0.17), हिंगोली ₹91.84 (+0.27), जळगाव ₹91.72 (+0.79), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹90.79 (-0.25), लातूर ₹91.68 (-0.35), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.98 (+0.40), नांदेड ₹92.03 (0.00), नंदुरबार ₹91.73 (+0.19), नाशिक ₹90.86 (-0.39), उस्मानाबाद ₹91.85 (0.00), पालघर ₹90.57 (-0.16), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.97 (+0.62), रायगड ₹90.23 (-0.02), रत्नागिरी ₹91.96 (-0.07), सांगली ₹91.57 (+0.98), सातारा ₹91.41 (+0.32), सिंधुदुर्ग ₹91.82 (-0.21), सोलापूर ₹91.17 (+0.26), ठाणे ₹90.86 (+0.60), वर्धा ₹91.45 (+0.35), वाशिम ₹91.52 (+0.35), यवतमाळ ₹92.03 (+1.00)

महाराष्ट्रातील आजचे CNG दर

महाराष्ट्रातील आजचे CNG दर शहरानुसार बदलत आहेत. मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये CNG सुमारे ₹81 प्रति किलो आहे. पुण्यात हा दर अंदाजे ₹90.75 प्रति किलोच्या आसपास आहे, तर नाशिकमध्ये सुमारे ₹93 ते ₹94 प्रति किलो दर आहे. औरंगाबाद आणि सांगलीसारख्या शहरांमध्ये CNG सुमारे ₹95.50 प्रति किलो दराने विकले जात आहे. राज्यात सरासरी CNG दर साधारण ₹87 प्रति किलोच्या आसपास आहे. दर शहरानुसार वेगवेगळे असण्यामागे स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि पुरवठा यांसारख्या घटकांचा प्रभाव असतो.

तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता

मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी चिघळल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो. सध्या दर स्थिर असले तरी भविष्यात ग्राहकांना वाढीचा सामना करावा लागू शकतो.  

