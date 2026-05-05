Petrol-Diesel Price: होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला, कच्च्या तेलाच्या किमती 114 डॉलरवर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल दर वाढले?
Petrol Diesel and CNG Price on 5 May 2026 in Maharashtra: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून, भाव 114 डॉलरवर पोहोचले आहेत. आज भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे आणि CNGचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात
Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 10:05 AM IST
1/8
पेट्रोल डिझेल सीएनजीचा आजचा दर ५ मे २०२६
मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव वाढताना दिसत आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी पुन्हा उंच झेप घेतली आहे. काही दिवस घसरणीनंतर तेलाचा दर थेट 114 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे.
2/8
तेलाच्या दरात अचानक वाढ का?
3/8
जहाजांवर लक्ष्य साधल्याचा दावा
4/8
सध्याची स्थिती
5/8
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
पेट्रोल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर ₹103.93 (-0.89), अकोला ₹104.40 (+0.29), अमरावती ₹104.78 (0.00), औरंगाबाद ₹105.24 (+0.15), भंडारा ₹104.89 (-0.14), बीड ₹105.50 (+0.68), बुलढाणा ₹105.50 (+1.08), चंद्रपूर ₹104.92 (+0.82), धुळे ₹104.77 (0.00), गडचिरोली ₹104.92 (0.00), गोंदिया ₹105.00 (-0.50), ग्रेटर मुंबई ₹103.54 (-0.14), हिंगोली ₹105.33 (+0.28), जळगाव ₹105.20 (+0.80), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.24 (-0.25), लातूर ₹105.17 (-0.33), मुंबई ₹103.54 (0.00), नागपूर ₹104.43 (+0.41), नांदेड ₹105.49 (-0.01), नंदुरबार ₹105.23 (+0.20), नाशिक ₹104.34 (-0.40), उस्मानाबाद ₹105.34 (0.00), पालघर ₹104.07 (-0.16), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.44 (+0.62), रायगड ₹103.71 (-0.03), रत्नागिरी ₹105.45 (-0.05), सांगली ₹105.06 (+1.04), सातारा ₹104.88 (+0.30), सिंधुदुर्ग ₹105.31 (-0.19), सोलापूर ₹104.64 (+0.27), ठाणे ₹104.37 (+0.62), वर्धा ₹104.91 (+0.36), वाशिम ₹104.99 (+0.36), यवतमाळ ₹105.50 (+1.03)
6/8
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
डिझेल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर ₹90.48 (-0.84), अकोला ₹90.95 (+0.27), अमरावती ₹91.32 (0.00), औरंगाबाद ₹91.73 (+0.15), भंडारा ₹91.40 (-0.15), बीड ₹91.99 (+0.65), बुलढाणा ₹92.03 (+1.06), चंद्रपूर ₹91.47 (+0.80), धुळे ₹91.29 (0.00), गडचिरोली ₹91.46 (0.00), गोंदिया ₹91.52 (-0.51), ग्रेटर मुंबई ₹90.03 (-0.17), हिंगोली ₹91.84 (+0.27), जळगाव ₹91.72 (+0.79), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹90.79 (-0.25), लातूर ₹91.68 (-0.35), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.98 (+0.40), नांदेड ₹92.03 (0.00), नंदुरबार ₹91.73 (+0.19), नाशिक ₹90.86 (-0.39), उस्मानाबाद ₹91.85 (0.00), पालघर ₹90.57 (-0.16), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.97 (+0.62), रायगड ₹90.23 (-0.02), रत्नागिरी ₹91.96 (-0.07), सांगली ₹91.57 (+0.98), सातारा ₹91.41 (+0.32), सिंधुदुर्ग ₹91.82 (-0.21), सोलापूर ₹91.17 (+0.26), ठाणे ₹90.86 (+0.60), वर्धा ₹91.45 (+0.35), वाशिम ₹91.52 (+0.35), यवतमाळ ₹92.03 (+1.00)
7/8