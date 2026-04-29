महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

महाराष्ट्रात एकूण 43663 गावे आहेत. असं म्हटलं जातं की, मैलावर भाषा बदलते, त्याप्रमाणे गावागावातल्या परंपरा आणि रितीभाती वेगवेगळ्या आहेत. महाराष्ट्रातील असं एक गाव जिथे सायंकाळनंतर रडण्यास मनाई आहे. हे गाव कोणतं? आणि या गावात अशा कोणत्या अनोख्या पद्धती आहेत. 

Dakshata Thasale | Apr 29, 2026, 09:14 PM IST
महाराष्ट्रात प्रत्येक गाव अनोखं आणि खास आहे. नोंदीनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 43663 गावे आहेत. अगदी महाराष्ट्राचा उत्तर, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण भाग वेगवेगळ्या गावांनी नटला आहे.   

महाराष्ट्रातील एक असं गाव जिथे संध्याकाळी, सूर्य अस्ताला गेल्यावर रडण्यास मनाई आहे. या गावातलं या वेगळेपणाचं कारण काय?   

एवढंच नव्हे तर या गावात सायंकाळी मोठ्याने बोलायला, भांडायलाही मनाई आहे. अगदी घरातलं कुणी आपलं माणूस गेलं तरीही रडण्यास आणि आक्रोश करण्यास मनाई आहे. अगदी सकाळची वाट पाहतात आणि आपल्या भावना व्यक्त करतात. 

का आहे ही प्रथा

गावातील ही अनोखी परंपरा अगदी शतकानुशकते जुनी आहे. असं म्हटलं जातं की, संध्याकाळनंतर रडल्यास ग्रामदेवता क्रोधित होते आणि ती गावकऱ्यांना शाप देते, असं म्हटलं जातं. 

गणपती मंदिर

या गावात एक गणपतीचं मंदिर देखील आहे. गावात श्री क्षेत्रपाल देवाप्रमाणेच गणरायावर देखील श्रद्धा आहे. इच्छा पूर्ण करणारा बाप्पा म्हणून आख्यायिका आहे. 

ग्रामदेवतेला हिंसाचाराचा तिरस्कार

असं म्हटलं जातं की, या गावातील ग्रामदेवता म्हणजे श्री क्षेत्रपाल. ही ग्रामदेवता गावाचे रक्षणकर्ते. त्यांच्या आज्ञेनुसार गावात संध्याकाळी रडण्यास किंवा गोंधळ घालण्यास मनाई आहे.   

मांसाहार वर्ज्य

ग्रामदेवतेला हिंसाचार मान्य नसल्यामुळे या गावात मांसाहार वर्ज्य आहे. संपूर्ण गाव शाकाहारी आहे. 

हे गाव कुठे आहे

कोकणात वसलेला हे गाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असून त्याचं श्रावणगाव असं नाव आहे. कोकणातील हे गाव हापूस आंबे, काजू, नारळाच्या बागांनी समृद्ध आहे. 

भात रक्तासारखा लाल का होतो

या गावाचा श्रावणबाळाशी संबंध आहे. राजा दशरथाच्या धनुष्यातून निघालेला बाण श्रावणबाळाला जिथे लागला तो तलाव याच गावात आहे. या तलावातील पाण्याने भात शिजवला तर तो आजही रक्तासारखा लाल होतो, अशी आख्यायिका आहे. म्हणून या गावाला श्रावणगाव म्हणतात. 

तलाव भरुन वाहत नाही

अजून एक आख्यायिका आहे की, कितीही पाऊस पडला तरीही तलाव भरुन वाहत नाही. पण उन्हाळ्यात मात्र हे तलाव चहुबाजूंनी वाहते. त्यामुळे उन्हाळ्यातही गावकरी इथे शेती करतात. 

