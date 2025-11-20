48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि..
Crypto Market Crash Bitcoin 27 Percent FAlls: मागील सहा आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सी मार्केट पूर्णपणे क्रॅश झाले आहे. क्रिप्टोकरन्सी बाजार इतका उद्ध्वस्त झाला आहे की गुंतवणूकदारांना अंदाजे 1.15 ट्रिलियन (अंदाजे 100 लाख कोटी रुपये) बुलाडे आहेत. बिटकॉइन आणि इथरियम सारख्या क्रिप्टोकरन्सी देखील या घसरणीपासून वाचल्या नाहीत. या सहा आठवड्यात बिटकॉइनमध्ये अंदाजे 27 टक्के घसरण झाली. इथरियम, सोलाना, रिपल आणि डोगेकॉइन सारख्या प्रमुख क्रिप्टोमध्येही लक्षणीय घट झाली.
क्रिप्टो बाजारातील घसरणीमागे अनेक कारणे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे . अमेरिकेत व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी होणे, ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) मधून पैसे काढणे, मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या गुंतवणुकीचे लिक्विडेशन आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून नफा-बुकिंग ही घसरणीची कारणे आहेत. या तीव्र घसरणीमुळे बिटकॉइन फ्युचर्सची किंमत स्पॉट किमतीपेक्षा खाली आली आहे. हे व्यापारी आणि संस्थांमध्ये वाढती जोखीम टाळण्याचे संकेत देते.
