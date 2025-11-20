English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि..

Crypto Market Crash Bitcoin 27 Percent FAlls: मागील  सहा आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सी मार्केट पूर्णपणे क्रॅश झाले आहे. क्रिप्टोकरन्सी बाजार इतका उद्ध्वस्त झाला आहे की गुंतवणूकदारांना अंदाजे 1.15 ट्रिलियन (अंदाजे 100 लाख कोटी रुपये) बुलाडे आहेत. बिटकॉइन आणि इथरियम सारख्या क्रिप्टोकरन्सी देखील या घसरणीपासून वाचल्या नाहीत. या सहा आठवड्यात बिटकॉइनमध्ये अंदाजे 27 टक्के घसरण झाली. इथरियम, सोलाना, रिपल आणि डोगेकॉइन सारख्या प्रमुख क्रिप्टोमध्येही लक्षणीय घट झाली.

Nov 21, 2025, 03:12 PM IST
जगातील सर्वात महागड्या क्रिप्टोकरन्सी असलेल्या बिटकॉइनमध्येही लक्षणीय घसरण झाली. सहा आठवड्यांपूर्वी, तो 126,0000 डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. 9 नोव्हेंरबर रोजी बिटकॉइन सुमारे 91,400 वर व्यवहार करत होता. सहा आठवड्यात 27 टक्के घसरण झाली.

क्रिप्टो बाजारातील घसरणीमागे अनेक कारणे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे . अमेरिकेत व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी होणे, ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) मधून पैसे काढणे, मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या गुंतवणुकीचे लिक्विडेशन आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून नफा-बुकिंग ही घसरणीची कारणे आहेत.  या तीव्र घसरणीमुळे बिटकॉइन फ्युचर्सची किंमत स्पॉट किमतीपेक्षा खाली आली आहे. हे व्यापारी आणि संस्थांमध्ये वाढती जोखीम टाळण्याचे संकेत देते.

डोगेकॉइनमध्येही अंदाजे 10 टक्के घसरण झाली आहे. शिबा इनूमध्येही 12 टक्के घसरण झाली आहे.

 मागील सात दिवसांत, इथेरियममध्ये अंदाजे 13 टक्के, रिपलमध्ये अंदाजे 12 टक्के आणि सोलानामध्ये अंदाजे 13 टक्के घसरण झाली आहे. 

फक्त बिटकॉइनच नाही तर इतर अनेक क्रिप्टोकरन्सीमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. 

18 नोव्हेंबर रोजी बिटकॉइनची किंमत सात महिन्यांत प्रथमच 90,000 डॉलरच्या खाली गेली, ज्यामुळे 2025 चा सर्व नफा नष्ट झाला. गेल्या सात दिवसांत बिटकॉइन 13 टक्क्यांनी घसरले आहे.

काही जण याला "क्रिप्टो विंटर" (क्रिप्टो मार्केटमधील दीर्घ मंदी) च्या परतीची सुरुवात मानतात. इतरांचा असा विश्वास आहे की अतिरिक्त कर्ज आणि सट्टेबाजीचे वातावरण संपल्यानंतर ही घसरण चांगल्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा करू शकते.

कॉइनमार्केटकॅपनुसार, 7 ऑक्टोबर रोजी क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप 4.28 ट्रिलियन होते. 19 नोव्हेंरबर रोजी हे मार्केट कॅप 3.13 ट्रिलियन होते. परिणामी, या सहा आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप 1.15 ट्रिलियनने घसरले आहे. क्रिप्टोकरन्सीमधील घसरणीबद्दल बाजार तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत .   

