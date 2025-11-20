48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि..
क्रिप्टो मार्केट क्रॅश झाले आहे. 48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले आहेत.
Crypto Market Crash: मागील सहा आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सी मार्केट पूर्णपणे क्रॅश झाले आहे. क्रिप्टोकरन्सी बाजार इतका उद्ध्वस्त झाला आहे की गुंतवणूकदारांना अंदाजे 1.15 ट्रिलियन (अंदाजे 100 लाख कोटी रुपये) बुलाडे आहेत. बिटकॉइन आणि इथरियम सारख्या क्रिप्टोकरन्सी देखील या घसरणीपासून वाचल्या नाहीत. या सहा आठवड्यात बिटकॉइनमध्ये अंदाजे 27 टक्के घसरण झाली. इथरियम, सोलाना, रिपल आणि डोगेकॉइन सारख्या प्रमुख क्रिप्टोमध्येही लक्षणीय घट झाली.