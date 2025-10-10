IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीग पैकी एक असून याच्या नव्या सीजनची वाट जगभरातील क्रिकेट चाहते पाहत असतात. यंदा इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठी मिनी ऑक्शन पार पडणार असून यात अनेक खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. त्यापूर्वी फ्रेंचायझी त्यांच्या संघातील काही खेळाडूंना रिलीज करतील. अशातच चेन्नई सुपरकिंग्स आयपीएल 2026 पूर्वी ५ स्टार खेळाडूंना रिलीज करणार असल्याची माहिती समोर आलीये.
Pooja Pawar | Oct 10, 2025, 03:35 PM IST
1/7
क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार आयपीएल 2026 साठीचं मिनी ऑक्शन हे 13 किंवा 15 डिसेंबर रोजी आयोजित केलं जाऊ शकतं. मागील वर्षी 18 व्या सीजनसाठी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये जगभरातील हजारो खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता, यातील जवळपास 500 खेळाडू प्रत्यक्ष लिलावात सहभागी झाले होते. यंदा मिनी ऑक्शनपूर्वी बीसीसीआय आयपीएलमधील सर्व 10 फ्रेंचायझीला त्यांचे खेळाडू रिटेन करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्याची शक्यता आहे.
2/7
चेन्नई सुपरकिंग्स हा आयपीएलमधील यशस्वी संघ असून यातील त्यांनी तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मात्र आयपीएल 2025 मध्ये सीएसकेचा परफॉर्मन्स चांगला नव्हता, त्यांना पॉईंट्स टेबलमध्ये १० व्या क्रमांकावर फिनिश करावं लागलं. त्यामुळे यंदा चेन्नई सुपरकिंग्स त्यांच्या संघात काही बदल करण्याची शक्यता आहेत.
3/7
दीपक हुडा :
4/7
विजय शंकर :
5/7
राहुल त्रिपाठी :
6/7
डेवोन कॉनवे :
7/7