IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीग पैकी एक असून याच्या नव्या सीजनची वाट जगभरातील क्रिकेट चाहते पाहत असतात.  यंदा इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठी मिनी ऑक्शन पार पडणार असून यात अनेक खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. त्यापूर्वी फ्रेंचायझी त्यांच्या संघातील काही खेळाडूंना रिलीज करतील. अशातच चेन्नई सुपरकिंग्स आयपीएल 2026 पूर्वी ५ स्टार खेळाडूंना रिलीज करणार असल्याची माहिती समोर आलीये. 

Pooja Pawar | Oct 10, 2025, 03:35 PM IST
क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार आयपीएल 2026 साठीचं मिनी ऑक्शन हे 13 किंवा 15 डिसेंबर रोजी आयोजित केलं जाऊ शकतं. मागील वर्षी 18 व्या सीजनसाठी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये जगभरातील हजारो खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता, यातील जवळपास 500 खेळाडू प्रत्यक्ष लिलावात सहभागी झाले होते. यंदा मिनी ऑक्शनपूर्वी बीसीसीआय आयपीएलमधील सर्व 10 फ्रेंचायझीला त्यांचे खेळाडू रिटेन करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्याची शक्यता आहे.

चेन्नई सुपरकिंग्स हा आयपीएलमधील यशस्वी संघ असून यातील त्यांनी तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मात्र आयपीएल 2025 मध्ये सीएसकेचा परफॉर्मन्स चांगला नव्हता, त्यांना पॉईंट्स टेबलमध्ये १० व्या क्रमांकावर फिनिश करावं लागलं. त्यामुळे यंदा चेन्नई सुपरकिंग्स त्यांच्या संघात काही बदल करण्याची शक्यता आहेत.    

दीपक हुडा :

भारताचा स्टार ऑल राउंडर असलेला 30 वर्षीय दीपक हुडाला चेन्नई सुपरकिंग्स ऑक्शनपूर्वी संघातून रिलीज करू शकते. दीपकने 7 सामन्यात एकूण 31 धावा केल्या होत्या. मात्र आयपीएल ऑक्शनपूर्वी दीपक हुडाला रिलीज करण्याची शक्यता आहे. 

विजय शंकर :

स्टार फलंदाज विजय शंकर याला सुद्धा सीएसके आयपीएलपूर्वी नारळ देण्याची शक्यता आहे. विजय शंकरने आयपीएल 2025 मध्ये 6 सामन्यात एकूण 118 धावा केल्या होत्या.

राहुल त्रिपाठी :

फलंदाज राहुल त्रिपाठी याला सीएसकेने 5 सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये संधी दिली होती. मात्र यात केवळ 55 धावा करणं राहुलला शक्य झालं होतं. राहुल त्रिपाठीला ऑस्कनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स रिलीज करण्याची शक्यता आहे.  

डेवोन कॉनवे :

डेवोन कॉनवे हा एम एस धोनीचा आवडता खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. आयपीएल 2025 पूर्वी सुद्धा त्याला रिलीज करण्यात आलं होतं, मात्र  मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला पुन्हा संधी देण्यात आली. मात्र आयपीएल 2026 पूर्वी त्याला पुन्हा रिलीज करण्यात येणार अशी शक्यता आहे. डेवोनने 6 सामन्यात एकूण 156 धावा केल्या होत्या. 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ: एमएस धोनी (कर्णधार), रुतुराज गायकवाड, डेव्हॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रवींद्र जडेजा, रचिन रवींद्र, आर अश्विन, विजय शंकर, सॅम कुरन, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा,जेमी ओव्हरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मथीशा पाथीराना

