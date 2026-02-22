कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?
बाजारात कढीपत्त्याचे दर का वाढले आहेत.
Vanita Kamble | Feb 22, 2026, 11:14 PM IST
Curry Leaves Price Hike : मागील काही दिवसांता भाज्यांचे दर घटले आहेत. यामुळे सर्वसामान्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. भाज्यांचे दर कमी जास्त होत असल्याचे आपण नेहमीच पाहतो. पहिल्यांदाच कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचनाक महाग झाला आहे. कढीपत्त्याचा दर अचानक 600 रुपये किलो झाला आहे. बाजारात कढीपत्त्याची आवक घटली आहे. कढीपत्त्याचे दर वाढल्याने गृहीणी आश्चर्यचकित झाल्या आहेत.
