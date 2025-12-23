English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  असीरगडचे शापित रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

Asirgarh:  हे रहस्य किल्ल्याच्या इतिहासाशी नव्हे तर एका अमर व्यक्तीशी निगडित आहे, जो गेल्या पाच हजार वर्षांपासून सूर्योदयापूर्वी इथे हजेरी लावतो.

Pravin Dabholkar | Dec 23, 2025, 08:52 PM IST
असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

मयूर निकम झी 24 तास: बुऱ्हाणपूरच्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेला हा किल्ला रात्रीच्या गडद काळोखात एक अभेद्य रहस्य उलगडतो. किल्ल्याच्या भिंती जणू काही पुटपुटत असतात.

एका अमर व्यक्तीशी निगडित

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

हे रहस्य किल्ल्याच्या इतिहासाशी नव्हे तर एका अमर व्यक्तीशी निगडित आहे, जो गेल्या पाच हजार वर्षांपासून सूर्योदयापूर्वी इथे हजेरी लावतो.

काळ थांबला, पण 'तो' नाही

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

सहसा किल्ले हे इतिहासाचे अवशेष असतात, पण असीरगड एक 'जिवंत' रहस्याचा सांगाडा आहे. 85 एकरच्या या विस्तीर्ण परिसरात रात्री एक अनाकलनीय दहशत भरलेली असते, ज्यात किल्ल्याच्या दगडांमध्ये आजही कुणाचे तरी श्वास ऐकू येतात – ते श्वास आहेत अश्वत्थामाचे.

प्राचीन शिवमंदिराची रचना

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

किल्ल्यावर एक प्राचीन शिवमंदिर आहे, जे डोंगर खोदून तयार करण्यात आले आहे. हे मंदिर डोंगर फोडून बनवलेल्या गाभाऱ्यात असून, त्याचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे तिथली 'पहाटेची पूजा' आहे.

गाभाऱ्यातील पूजेचे चिन्ह

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

मंदिराचे पुजारी सकाळी दरवाजा उघडतात तेव्हा गाभाऱ्यात सुवास दरवळत असतो. शिवलिंगावर बेलपत्र वाहिलेले असतात आणि ओल्या चंदनाचा टिळा अगदी ताजा असतो, जणू काही नुकतेच पूजा झाली आहे.

अदृश्य हाताची रहस्यमय क्रिया

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

कडेकोट बंदोबस्त आणि निर्मनुष्य डोंगरावर पहाटेच्या अंधारात ही पूजा करून जाणारा तो अदृश्य हात कोणाचा? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे, कारण मंदिर रात्री पूर्णपणे बंद असते.

स्थानिकांच्या साक्षी आणि दर्शन

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

आजही कधीकधी पहाटेच्या धुक्यात एक उंच आकृती जवळच्या बारवमध्ये (विहिरीत) स्नान करताना दिसते आणि क्षणार्धात अदृश्य होते, जणू ती आकृती कधीच नव्हती, स्थानिक लोक सांगतात.

अश्वत्थामाचे दख्खनच्या दारातील भटकणे

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

असे मानले जाते की, कपाळावरच्या जखमेची वेदना शांत करण्यासाठी अश्वत्थामा या थंडगार गुहेसारख्या मंदिरात येतो. हे रहस्य त्याच्या अमरत्वाशी जोडलेले आहे.

निसर्गाची साथ आणि भयावह ध्वनी

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

निसर्गाने या किल्ल्याला इतक्या उंचीवर बनवले आहे की, तिथल्या शांततेत घुमणारा वारा सुद्धा एखाद्या रडण्याचा किंवा वेदनेचा आवाज वाटू लागतो, ज्यामुळे किल्ल्याचे वातावरण अधिक भयावह होते.

विज्ञानाला न सुटलेले कोडे

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

अनेक संशोधकांनी या रहस्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला, पण पहाटेच्या त्या पहिल्या प्रकाशापूर्वी नेमके काय घडते, याचे उत्तर कोणालाच मिळाले नाही. हे रहस्य विज्ञानासाठी एक आव्हान आहे.

धर्मिक विविधतेचे ठिकाण

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

किल्ल्यावर मशिद, चर्च आणि मंदिर एकाच ठिकाणी आहेत, जे धार्मिक सहिष्णुतेचे प्रतीक आहे. तरीही, या शिवमंदिराभोवती असलेले वलय काही वेगळेच आहे, जे इतरांपासून वेगळे ठरते.

शापित रहस्य आणि अमर योद्धा

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

असीरगडचे 'शापित' रहस्य म्हणजे पहाटेच्या धुक्यात उमटणाऱ्या एका अमर योद्ध्याच्या – अश्वत्थामाच्या – पाऊलखुणा. हे रहस्य किल्ल्याला एक अमर कथा बनवते.

एकूण रहस्याची व्याप्ती

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

हे सर्व रहस्य असीरगडला एका साध्या किल्ल्यापलीकडे नेते, जिथे इतिहास, मिथक आणि वर्तमान एकत्र येतात. स्थानिकांच्या कथा आणि गूढ घटना आजही या ठिकाणाला एक रहस्यमय आकर्षण देतात.

डिस्क्लेमर

cursed secret of Asirgarh footprints of an immortal warrio morning mist

-वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.

