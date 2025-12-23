असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!
Asirgarh: हे रहस्य किल्ल्याच्या इतिहासाशी नव्हे तर एका अमर व्यक्तीशी निगडित आहे, जो गेल्या पाच हजार वर्षांपासून सूर्योदयापूर्वी इथे हजेरी लावतो.
Pravin Dabholkar | Dec 23, 2025, 08:52 PM IST
1/14
असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!
2/14
एका अमर व्यक्तीशी निगडित
3/14
काळ थांबला, पण 'तो' नाही
4/14
प्राचीन शिवमंदिराची रचना
5/14
गाभाऱ्यातील पूजेचे चिन्ह
6/14
अदृश्य हाताची रहस्यमय क्रिया
7/14
स्थानिकांच्या साक्षी आणि दर्शन
8/14
अश्वत्थामाचे दख्खनच्या दारातील भटकणे
9/14
निसर्गाची साथ आणि भयावह ध्वनी
10/14
विज्ञानाला न सुटलेले कोडे
11/14
धर्मिक विविधतेचे ठिकाण
12/14
शापित रहस्य आणि अमर योद्धा
13/14