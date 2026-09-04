/₹70 हजारांच्या नादात गमावले ₹14 लाख... मुंबईतील धक्कादायक प्रकार; तुमच्यासोबतही हे घडू शकतं! नेमकं झालं काय जाणून घ्या

सायबर गुन्हेगारीअंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा लोकांची ऑनलाइन माध्यमातून फसवणूक होते. मात्र या प्रकरणामध्ये फसवणूक झाल्यानंतर त्या आधारे अजून एक मोठी फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊयात...
आधी फेसबुकवरील मैत्रीतून एका तोतया डॉक्टरने 70 हजार रुपयांना गंडा घातला. ही रक्कम परत मिळविण्याच्या नादात एका व्यक्तीला तब्बल 14 लाखांहून अधिकचा आर्थिक फटका बसला आहे. नेमकं घडलं काय ते जाणून घेऊयात...
बनावट अधिकारी, खोटे कायदेशीर प्रतिनिधी आणि 'रिफंड'च्या आमिषातून झालेल्या आर्थिक फसवणूकप्रकरणी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल आहे.
मुलुंड पश्चिमेला राहणाऱ्या 70 वर्षीय महिलेला 16 सप्टेंबर 2025 रोजी फेसबुकवर डॉक्टर कृष्णा मोहनच्या अकाउंटवरून त्यांना फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. कालांतराने व्हॉट्सअॅपवरून दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला. यातून आर्थिक फसवणूक झाली.
विविध कारणांसाठी फेसबुकवरील मित्राने विविध कारणांसाठी टप्प्याटप्प्याने 70 हजार रुपये पाठवण्यास सांगून गंडा घातला. त्यानंतर हा ऑनलाइन मित्र गायब झाला तो कायमचा.
मात्र झालेल्या फसवणुकीमधून पैसे परत मिळवण्यासाठी या महिलेने पोलिसांकडे न जाता स्वत:च प्रयत्न सुरु केले. पुढे जुलै 2026 मध्ये फेसबुकवर लुथरा अँड लुथरा कंपनीच्या नावाने ऑनलाइन फसवणुकीतील पैसे परत मिळवून देण्याची जाहिरात तक्रारदाराला दिसली.
या क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर काही व्यक्तींनी स्वतःची वकील, आरबीआय अधिकारी तसेच दिल्ली सायबर अधिकाऱ्यांशी संबंधित व्यक्ती अशी ओळख करून दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
70 वर्षीय निवृत्त शिक्षिकेने गमावलेले 70 हजार रुपये मिळवण्याच्या नादात सायबर ठगांच्या 'रिफंड'च्या जाळ्यावर विश्वास ठेवत तब्बल 14 लाख 38 हजार 394 रुपये गमावले.
फसवणुकीची रक्कम परत मिळवून देण्याच्या नावाखाली 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2026 दरम्यान एकूण 14 लाख 38 हजार 394 रुपयांची फसवणूक झाली. या प्रकरणामधून सायबर फसवणूक झाली तर थेट पोलिसांशी संपर्क साधावा हा बेसिक धडा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. तुमच्यासोबतही असा प्रकार घडू शकतो त्यामुळे सायबर फसवणूक झालीच तर थेट पोलिसांची मदत घ्या. तेच अधिक फायद्याचं आणि सुरक्षित ठरेल. (सर्व फोटो एआय आणि फ्रिपिकवरुन साभार)