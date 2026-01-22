मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Highway Accident: मुंबई–गोवा महामार्गावर आज (22 जानेवारी 2026) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली. पेणजवळील उंबर्डे फाटा परिसरात गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या एका ट्रकला अचानक आग लागली. ही घटना घडताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. धावत्या ट्रकमधून धूर आणि आगीच्या ज्वाळा बाहेर येताना दिसत होत्या. काही वेळातच ट्रकमधील सिलेंडरचा स्फोट सुरू झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली.

Priti Ved | Jan 22, 2026, 11:28 AM IST
या घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 प्रशासन आणि अग्निशमन दल तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पोलीस व प्रशासन सतर्क

पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. नागरिकांना घटनास्थळापासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अपघात कसा घडला?

प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, ट्रक वेगात असताना अचानक त्याच्या मागील भागातून धूर निघू लागला. काही मिनिटांतच आगीने उग्र रूप धारण केले. चालकाने प्रसंगावधान राखत ट्रक रस्त्याच्या कडेला थांबवला आणि स्वतःचा जीव वाचवला.

एकामागून एक स्फोट झाले अन्...

आग लागल्यानंतर ट्रकमधील गॅस सिलेंडर एकामागोमाग एक फुटू लागले. आतापर्यंत 8 ते 10 सिलेंडर फुटल्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक स्फोटासोबत मोठा आवाज होत असल्याने परिसरात दहशत पसरली.

वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम

मुंबई–गोवा महामार्गावरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक काही काळासाठी थांबवण्यात आली. जळत्या ट्रकपासून सुरक्षित अंतरावर वाहने रोखण्यात आली असून लांबच लांब रांगा लागल्या.

वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

सतत होणाऱ्या स्फोटांमुळे महामार्गावर अडकलेल्या वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. अनेकांनी सुरक्षिततेसाठी आपल्या गाड्या बंद करून दूर अंतरावर थांबवण्याचा निर्णय घेतला.

अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल...

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी पोहोचल्या. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याचे फवारे मारले जात असून सिलेंडर थंड करण्याचे काम सुरू आहे.

सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असून आग पूर्णपणे विझल्यानंतरच वाहतूक सुरळीत होणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे.

