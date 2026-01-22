मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...
Highway Accident: मुंबई–गोवा महामार्गावर आज (22 जानेवारी 2026) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली. पेणजवळील उंबर्डे फाटा परिसरात गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या एका ट्रकला अचानक आग लागली. ही घटना घडताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. धावत्या ट्रकमधून धूर आणि आगीच्या ज्वाळा बाहेर येताना दिसत होत्या. काही वेळातच ट्रकमधील सिलेंडरचा स्फोट सुरू झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली.
Priti Ved | Jan 22, 2026, 11:28 AM IST
मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...
पोलीस व प्रशासन सतर्क
अपघात कसा घडला?
एकामागून एक स्फोट झाले अन्...
वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम
वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण
अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल...
