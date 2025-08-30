DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी
डीमार्ट सध्या दर्जेदार उत्पादनांच्या पुरवठादारांच्या शोधात आहे.
Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 05:55 PM IST
D Mart Parternship : D मार्ट भरातातील सर्वात लोकप्रिय दुकान आणि सर्वात मोठा ब्रँड. सर्व प्रकारच्या गृहोउपयोगी वस्तू एकाच छताखाळी स्वस्त दरात मिळत असल्याचे D मार्ट हे संपूर्ण भारतातील सर्वसमान्यांचे वस्तू खरेदीचे आवडते ठिकाण बनले आहे. यामुळेच नेहमीच डी मार्टमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. याच डीमार्ट मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावू शकतो. याची प्रोसेस अगदी सोपी आहे.
व्यवसाय किंवा व्यक्ती डीमार्टला मालमत्ता भाड्याने देऊन पैसे कमवू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत डीमार्ट वेबसाइटवर सादर करावी लागेल. तुम्ही या पोर्टलद्वारे तुमची मालमत्ता विकण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी अर्ज करू शकता. कंपनीची रिअल इस्टेट टीम त्यानंतर अशा संभाव्य भागीदारांशी संपर्क साधेल ज्यांच्या मालमत्ता त्यांच्या विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करतात आणि अटींवर चर्चा करतील आणि करार अंतिम करतील.
