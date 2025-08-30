English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
DMart मधून महिन्याला लाखो रुपये कमावण्याची संधी; प्रोसेस एकदम सोपी

डीमार्ट सध्या दर्जेदार उत्पादनांच्या पुरवठादारांच्या शोधात आहे.

Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 05:55 PM IST
D Mart Parternship :  D मार्ट भरातातील सर्वात लोकप्रिय दुकान आणि सर्वात मोठा ब्रँड. सर्व प्रकारच्या गृहोउपयोगी वस्तू एकाच छताखाळी स्वस्त दरात मिळत असल्याचे D मार्ट हे संपूर्ण भारतातील सर्वसमान्यांचे वस्तू खरेदीचे आवडते ठिकाण बनले आहे. यामुळेच नेहमीच डी मार्टमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. याच डीमार्ट मधून   महिन्याला लाखो रुपये कमावू शकतो. याची प्रोसेस अगदी सोपी आहे. 

महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, छत्तीसगड, एनसीआर, तामिळनाडू, पंजाब आणि राजस्थानमधील 70 हून अधिक शहरांमध्ये डी मार्टची दुकाने आहेत. यातून अनेकजण लाखो रुपयांची कमाई करु शकतात.   

देशभरात डी मार्टचे 375 हून अधिक स्टोअर्स आहेत. या सर्वच दुकांनामध्ये नेहमीच ग्राहकांची मोठी गर्दी असते.  

 राधाकिशन दमानी यांनी डी-मार्ट सुरु केले.  1980 च्या दशकात राधाकिशन दमानी यांनी  शेअर बाजारात पैसा गुतवला आणि कोट्यवधी कमावले.  ग्राहकांच्या गरजा समजून घेतल्यानंतर त्यांनी 2002 मध्ये डी-मार्ट सुरू केले. 

 व्यवसाय किंवा व्यक्ती डीमार्टला मालमत्ता भाड्याने देऊन पैसे कमवू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत डीमार्ट वेबसाइटवर सादर करावी लागेल. तुम्ही या पोर्टलद्वारे तुमची मालमत्ता विकण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी अर्ज करू शकता. कंपनीची रिअल इस्टेट टीम त्यानंतर अशा संभाव्य भागीदारांशी संपर्क साधेल ज्यांच्या मालमत्ता त्यांच्या विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करतात आणि अटींवर चर्चा करतील आणि करार अंतिम करतील.  

मिठाई, किराणा सामान किंवा घरगुती वस्तू यांसारखी उत्पादने देऊन, कंपनी व्यवसाय मालकांना भागीदार बनण्याची संधी देते.

इच्छुक पुरवठादार डीमार्टच्या वेबसाइट https://www.dmartindia.com/partner-with-us वरील "आमच्यासोबत भागीदार" विभागाद्वारे अर्ज करू शकतात. येथे तुम्हाला नाव, मोबाइल नंबर आणि उत्पादन तपशील यासारखी मूलभूत माहिती द्यावी लागेल. अर्ज सबमिट केल्यानंतर डीमार्ट टीम तुमच्याशी संपर्क साधेल.

घरगुती व्यवसाय करणारे हजारो छोटे मोठे व्यायसायीक डी मार्ट सोबत काम करुन महिन्याला लाखो रुपयांची कमाई करु शकतात.   

डी-मार्ट स्वतःच्या इमारतींमध्ये स्टोअर्स चालवते, ज्यामुळे भाडे खर्च वाचतो आणि त्याचा फायदा थेट ग्राहकांना कमी किंमतीत मिळतो. या कारणामुळेच डी मार्टमध्ये स्वस्त दरात वस्तू मिळतात.     

