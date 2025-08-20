English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
D-Mart मध्ये 'या' ठिकाणी 'या' वस्तूंची होते मोठ्या प्रमाणात चोरी? कर्मचाऱ्यांच्या समोरच ग्राहक चोरतात 'या' वस्तू

डी मार्ट कोणत्या वस्तूंची चोरी होते?

Vanita Kamble | Aug 20, 2025, 09:56 PM IST
D Mart Stealing Customers :  डी-मार्ट हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय दुकान.  डी-मार्टमध्ये दैनंदिन गरजेचे वस्तू अगस्ती स्वस्त दरात मिळतात.  यामुळेच लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांसाठी D Mart हे एक विश्वासार्ह ठिकाण बनले आहे. गरेजेच्या सर्व वस्तू कमी किमती एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने डी मार्टमध्ये नेहमीच ग्राहकांची तुफान गर्दी असते. भारतात अनेक ठिकाणी डी मार्टच्या शाखा आहेत. याच डी मार्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची चोरी देखील होते. डी मार्ट कोणत्या वस्तूंची चोरी होते समजल्यावर आश्चर्य वाटेल.

1/10

 डी मार्ट मध्ये नेहमीच ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. मात्र, या गर्दीत देखील डी मार्टमधील वस्तूंची चोरी होते. डी मार्ट मध्ये कोणत्या प्रकारच्या वस्तू चोरीला जातात हे समजल्यावर तु्म्ही आश्चर्यचकित व्हाल. 

2/10

देशभरात डी मार्टचे 375 हून अधिक स्टोअर्स आहेत आणि प्रत्येक स्टोअर स्वस्त आणि आवश्यक वस्तूंनी भरलेला आहे.  भारतातील 11 राज्यांमध्ये  डी-मार्टच्या शाखा आहेत.  महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे.   

3/10

नेक ग्राहक अंडरगारर्मेंट्स तसेच इतर कपडे चेंजिंगरुमध्ये ट्राय करण्याच्या बहाण्याने घेऊन जातात. इथं कॅमेरे नसल्यामुळे अनेक ग्राहक अंडरगारर्मेंट्स तसेच इतर लक्षात येणार नाहीत अशा प्रकारच्या लहान वस्तू चेंजिंगरुमध्ये लपवून चोरुन नेतात.   

4/10

 डी मार्टमध्ये अंडरगारर्मेंट्स देखील विक्रीसाठी ठेवले जातात. डी मार्टमध्ये अंडरगारर्मेंट्सची मोठ्या प्रमाणात चोरी होते.   

5/10

डी मार्टच्या चेंजिगरुमध्ये मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. इथचं ग्राहक चोरी केलेल्या वस्तू लपवतात. 

6/10

डी मार्टमध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या चॉकलेट, आईसक्रीम यासारख्या वस्तू ग्राहक खरेदी करण्याच्या बहाण्याने उचलतात आणि चोरी करतात. चोरी डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येवू नये यासाठी ग्राहक चोरलेले  चॉकलेट, आईसक्रीम खाऊन टाकतात. विशेषत: लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे  चॉकलेट, आईसक्रीम  तसेच इतर खाद्यपदार्थ खायला दिले जातात.  

7/10

डी मार्टमध्ये चॉकलेट, आईसक्रीम यासारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांसमोरच ही चोरी होते. 

8/10

डी मार्टमध्ये किराणा सामानापासून, गृहउपयोगी वस्तू तसेच कपडे देखील मिळतात. 

9/10

डी-मार्ट स्वतःच्या इमारतींमध्ये स्टोअर्स चालवते, ज्यामुळे भाडे खर्च वाचतो आणि त्याचा फायदा थेट ग्राहकांना कमी किंमतीत मिळतो. या कारणामुळेच डी मार्टमध्ये स्वस्त दरात वस्तू मिळतात.   

10/10

D-Mart  हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय दुकान आहे. सर्व प्रकारच्या वस्तू अगदी स्वस्त दरात मिळतात. यामुळे डी मार्टच्या दुकानांमध्ये नेहमीच ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. 

