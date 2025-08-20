D-Mart मध्ये 'या' ठिकाणी 'या' वस्तूंची होते मोठ्या प्रमाणात चोरी? कर्मचाऱ्यांच्या समोरच ग्राहक चोरतात 'या' वस्तू
डी मार्ट कोणत्या वस्तूंची चोरी होते?
D Mart Stealing Customers : डी-मार्ट हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय दुकान. डी-मार्टमध्ये दैनंदिन गरजेचे वस्तू अगस्ती स्वस्त दरात मिळतात. यामुळेच लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांसाठी D Mart हे एक विश्वासार्ह ठिकाण बनले आहे. गरेजेच्या सर्व वस्तू कमी किमती एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने डी मार्टमध्ये नेहमीच ग्राहकांची तुफान गर्दी असते. भारतात अनेक ठिकाणी डी मार्टच्या शाखा आहेत. याच डी मार्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची चोरी देखील होते. डी मार्ट कोणत्या वस्तूंची चोरी होते समजल्यावर आश्चर्य वाटेल.