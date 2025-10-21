English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सलमान आणि अरबाजमध्ये झालं होतं मोठं भांडण, दिग्दर्शकाने केला खुलासा; फेकून मारली होती भांडी, म्हणाला 'तुझ्या...'

सलमान खान आणि अरबाज खान यांच्यात दबंग चित्रपटादरम्यान मोठा वाद झाला होता असा खुलासा दिग्दर्शनकाने केला आहे.   

Shivraj Yadav | Oct 21, 2025, 04:14 PM IST
1/9

दबंगचा दिग्दर्शक अभिनव कश्यपने सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. माझ्या पहिल्या चित्रपटादरम्यान त्यांनी वारंवार मध्यस्थी केली आणि सर्व श्रेय घेतलं असा आरोप त्याने केला आहे.   

2/9

Bollywood Thikana ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने दावा केला की, सलमान खान अरबाज खानची भूमिका छोटी केली होती. यावरुनच दोन्ही भावांमध्ये मोठा वाद झाला होता असंही त्याने सांगितलं आहे.   

3/9

सलमान खानने दबंगच्या एडिटरला किडनॅप केल्याचा आरोप

“सलमान रात्री 1.30 वाजता माझ्या खोलीत यायचा. तो आला आणि त्याने पाहिलं की अरबाजचा चित्रपटामध्ये पाठलाग करतानाचा एक सीन आहे. त्याने तो पूर्णपणे काढून टाकला. त्याच्याच असुरक्षिततेची भावना आहे. त्याला आपणच दिसावं असं वाटत होतं,” असा दावा अभिनव कश्यपने केला आहे. 

4/9

सलमान आणि अरबाज खान यांच्यातील नात्यावर भाष्य करताना अभिनव म्हणाला, “हे भाऊ एकमेकांचा द्वेष करतात, पण ते एकत्र का राहतात हे मला माहित नाही. हे कुटुंब समजून घेणं  खूप कठीण आहे. अरबाजने सलमानला त्याची भूमिका कमी केल्याबद्दल खासगीत विचारलं असेल, पण ते माझ्यासमोर भांडले नाहीत.”  

5/9

'सलमानने अरबाजला भांडी फेकून मारली'

त्याने सांगितलं की, "पण एकदा सलमान आणि अरबाजचं माझ्यासमोर भांडण झालं होतं. सलमानने त्याला भांडी फेकून मारली होती. त्यामुळे मी घाबरलो होतो. त्याने अरबाजला म्हटलं, 'मी तुझ्याबद्दल वाईट विचार करणार नाही'. मी भांडण थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण सलमान मला म्हणाला, तू यात पडू नकोस".

6/9

अभिनवने असाही दावा केला की सलमानने एकदा चित्रपट ताब्यात घेण्यासाठी चित्रपटाच्या एडिटरचं अपहरण केलं होतं. "सलमानने माझ्या एडिटरचं अपहरण करुन त्याला फार्म हाऊसवर घेऊन गेला. त्याने एडिटिंग मशीनही ताब्यात घेतली होती. एडिटरने समजावून सांगितल्यानंतर त्याने त्याला जाऊ दिलं. सलमानने एकदा माझ्या एडिटरला इशारा दिला होता की जर दिग्दर्शकाने चित्रपटाशी छेडछाड केली तर मी त्याच्या पाठीवर सिलेंडर टाकेन."  

7/9

'मलायकाच्या मुन्नी बदनाम गाण्याला होता अरबाजचा विरोध'

अभिनवने पुढे सांगितले की, चित्रपटात मलायका अरोरा "मुन्नी बदनाम हुई" हे आयटम साँग करत असल्याने अरबाज खूश नव्हता. 

8/9

"गाण्यात मलायकाला ज्याप्रकारे सादर केलं त्यावरुन अरबाज नाराज होता. त्यांना काळजी होती की तिचं सादरीकरण अश्लील असेल कारण 'मुन्नी बदनाम हुई' हे एक आयटम साँग आहे. पण मी त्यांना खात्री दिली होती. मलायकाने आधीच आयटम साँग्समध्ये स्वतःची जागा निर्माण केली होती, अगदी तिची सावत्र सासू हेलेनप्रमाणेच. मला ती हवी होती आणि मी तिला गाण्यात घेण्यासाठी संघर्ष केला. त्यांना ती गाण्यात नको होती. विशेषतः अरबाजला मलायकाने ते गाणे करावे असे वाटत नव्हते."  

9/9

‘बोनी कपूर यांनी दबंगच्या शूटिंगमध्ये हस्तक्षेप केला’

अभिनवने बोनी कपूर यांच्यावर दबंगच्या शूटिंगदरम्यान हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही केला. “बोनी कपूर हे आणखी एक व्यत्यय आणणारे होते. माझा चित्रपट 70 दिवसांत संपणार होता, पण बोनी कपूर यांना हेवा वाटला आणि चित्रपटाला 200 दिवस लागले. तो म्हणाला, ‘सलमानचा चित्रपट 70 दिवसांत कसा पूर्ण होऊ शकतो?’ त्यांनी सलमानला चिथावले आणि सगळं काही बिघडवलं असा आरोप त्यांनी केला. 

