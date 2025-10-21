सलमान आणि अरबाजमध्ये झालं होतं मोठं भांडण, दिग्दर्शकाने केला खुलासा; फेकून मारली होती भांडी, म्हणाला 'तुझ्या...'
सलमान खान आणि अरबाज खान यांच्यात दबंग चित्रपटादरम्यान मोठा वाद झाला होता असा खुलासा दिग्दर्शनकाने केला आहे.
Shivraj Yadav | Oct 21, 2025, 04:14 PM IST
सलमान खानने दबंगच्या एडिटरला किडनॅप केल्याचा आरोप
'सलमानने अरबाजला भांडी फेकून मारली'
अभिनवने असाही दावा केला की सलमानने एकदा चित्रपट ताब्यात घेण्यासाठी चित्रपटाच्या एडिटरचं अपहरण केलं होतं. "सलमानने माझ्या एडिटरचं अपहरण करुन त्याला फार्म हाऊसवर घेऊन गेला. त्याने एडिटिंग मशीनही ताब्यात घेतली होती. एडिटरने समजावून सांगितल्यानंतर त्याने त्याला जाऊ दिलं. सलमानने एकदा माझ्या एडिटरला इशारा दिला होता की जर दिग्दर्शकाने चित्रपटाशी छेडछाड केली तर मी त्याच्या पाठीवर सिलेंडर टाकेन."
'मलायकाच्या मुन्नी बदनाम गाण्याला होता अरबाजचा विरोध'
"गाण्यात मलायकाला ज्याप्रकारे सादर केलं त्यावरुन अरबाज नाराज होता. त्यांना काळजी होती की तिचं सादरीकरण अश्लील असेल कारण 'मुन्नी बदनाम हुई' हे एक आयटम साँग आहे. पण मी त्यांना खात्री दिली होती. मलायकाने आधीच आयटम साँग्समध्ये स्वतःची जागा निर्माण केली होती, अगदी तिची सावत्र सासू हेलेनप्रमाणेच. मला ती हवी होती आणि मी तिला गाण्यात घेण्यासाठी संघर्ष केला. त्यांना ती गाण्यात नको होती. विशेषतः अरबाजला मलायकाने ते गाणे करावे असे वाटत नव्हते."
