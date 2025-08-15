English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dahi Handi Day Wishes in Marathi : तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे गोपाळा...; नातेवाईकांसह मित्र परिवारांना द्या दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes in Marathi : 16 ऑगस्ट 2025 शनिवारी महाराष्ट्रात दहीहंडीचा उत्साह साजरा करण्यात येणार आहे. दहीकाल्याचा प्रसाद करुन गोविंदा दहीहंडी फोडतात.  मुंबई, ठाण्यात दहीहंडीचा उत्साह दिसून येतो. या शुभदिनाच्या नातेवाईकांसह मित्र परिवारांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा 

Neha Choudhary | Aug 15, 2025, 03:53 PM IST
twitter
1/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

हातात घेऊनी बासरी आला कृष्ण थरावर थर रचून झाले मित्र सज्ज मटकी फोडू, खाऊ लोणी गोविंदा रे गोपाळा गाऊ गाणी दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
2/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्ह्या बाळा दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!  

twitter
3/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

 फुलांचा हार पावसाची सर राधा-कृष्णाच्या प्रेमाला आली बहर साजरा करुया गोपालकाल्याचा सण! दहीहंडीच्या खूप खूप शुभेच्छा!  

twitter
4/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

 जल्लोषात आणि आनंदात चैतन्याची फोडा हंडी दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
5/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्ह्या बाळा दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
6/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

हंडीवर आमचा डोळा, दह्या दुधाचा काला, मटकी फोडायला आला गोवींदा रे गोपाळा दहीहंडीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा

twitter
7/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

लोण्यासाठी भांडणारा आणि गोपिकांना छेडणारा सगळ्यांचा रक्षणकर्ता आणि सर्वांचा प्रिय असा कन्हैया दहीहंडीच्या खूप खूप शुभेच्छा

twitter
8/8

दहीहंडीच्या शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes

हातात घेऊनी बासरी आला कृष्ण थरावर थर रचून झाले मित्र सज्ज मटकी फोडू, खाऊ लोणी गोविंदा रे गोपाळा गाऊ गाणी दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबई पुण्याजवळ असलेले महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय हिलस्टेशन! फक्त 2000 हजार रुपयात मसुरीपेक्षा भारी अनुभव

पुढील अल्बम

रोमँटिक सीनच्या वेळी अभिनेत्रीच्या तोंडातून आला वास, अभिनेता वैतागून थेट केली दिग्दर्शकाकडे तक्रार

रोमँटिक सीनच्या वेळी अभिनेत्रीच्या तोंडातून आला वास, अभिनेता वैतागून थेट केली दिग्दर्शकाकडे तक्रार

रोमँटिक सीनच्या वेळी अभिनेत्रीच्या तोंडातून आला वास, अभिनेता वैतागून थेट केली दिग्दर्शकाकडे तक्रार 8
मुंबई पुण्याजवळ असलेले महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय हिलस्टेशन! फक्त 2000 हजार रुपयात मसुरीपेक्षा भारी अनुभव

मुंबई पुण्याजवळ असलेले महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय हिलस्टेशन! फक्त 2000 हजार रुपयात मसुरीपेक्षा भारी अनुभव

मुंबई पुण्याजवळ असलेले महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय हिलस्टेशन! फक्त 2000 हजार रुपयात मसुरीपेक्षा भारी अनुभव 9
Janmashtami Rangoli 2025: बासरी, मोरपंख अन् कान्हा...; जन्माष्टमीला घरासमोर काढा सुंदर रांगोळी, सगळेच करतील कौतुक

Janmashtami Rangoli 2025: बासरी, मोरपंख अन् कान्हा...; जन्माष्टमीला घरासमोर काढा सुंदर रांगोळी, सगळेच करतील कौतुक

Janmashtami Rangoli 2025: बासरी, मोरपंख अन् कान्हा...; जन्माष्टमीला घरासमोर काढा सुंदर रांगोळी, सगळेच करतील कौतुक 8
चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या अभिनेत्रीचे इंटीमेट सीन्स झालेले लीक, 6 नंबरची अभिनेत्री होती प्रचंड चर्चेत

चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या अभिनेत्रीचे इंटीमेट सीन्स झालेले लीक, 6 नंबरची अभिनेत्री होती प्रचंड चर्चेत

चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या अभिनेत्रीचे इंटीमेट सीन्स झालेले लीक, 6 नंबरची अभिनेत्री होती प्रचंड चर्चेत 7