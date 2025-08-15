Dahi Handi Day Wishes in Marathi : तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे गोपाळा...; नातेवाईकांसह मित्र परिवारांना द्या दहीहंडीच्या शुभेच्छा
Happy Dahi Handi Wishes in Marathi : 16 ऑगस्ट 2025 शनिवारी महाराष्ट्रात दहीहंडीचा उत्साह साजरा करण्यात येणार आहे. दहीकाल्याचा प्रसाद करुन गोविंदा दहीहंडी फोडतात. मुंबई, ठाण्यात दहीहंडीचा उत्साह दिसून येतो. या शुभदिनाच्या नातेवाईकांसह मित्र परिवारांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Neha Choudhary | Aug 15, 2025, 03:53 PM IST
1/8
दहीहंडीच्या शुभेच्छा
2/8
दहीहंडीच्या शुभेच्छा
3/8
दहीहंडीच्या शुभेच्छा
5/8
दहीहंडीच्या शुभेच्छा
6/8
दहीहंडीच्या शुभेच्छा
7/8