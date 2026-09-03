/Dahi Handi Wishes in Marathi: ढाकू माकूम, टाकू माकूम... गोविंदा रे गोपाला...! दहीहंडीच्या तुमच्या प्रियजनांसह नातेवाईकांना द्या खास शुभेच्छा

Happy Dahi Handi Wishes 2026 in Marathi : 5 सप्टेंबर 2026 शनिवारी महाराष्ट्रात गोपाळकाला म्हणजे दहीहंडीचा उत्साह असणार आहे. दही काल्याचा प्रसाद करुन हंडी उंच बांधली जाते आणि मग ही दहीहंडी फोडण्यासाठी गोपाळ एकावर एक थर लावतात. त्यानंतर सगळ्या वरती असलेला बालगोपाळ ती दहीहंडी फोडतो. अशा शुभदिनाच्या नातेवाईकांसह मित्र परिवारांना द्या शुभेच्छा
फुलांचा हार पावसाची सर राधा-कृष्णाच्या प्रेमाला आली बहर साजरा करुया गोपालकाल्याचा सण! दहीहंडीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्ह्या बाळा दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
तो येतो दंगा करतो हातात घेऊन बासरी कपाळावर आहे मोरपीस चोरून घेतो लोण्याचा गोळा फोडून दही हंडी करतो धमाल असा आहे नटखट नंद किशोर
हातात घेऊनी बासरी आला कृष्ण थरावर थर रचून झाले मित्र सज्ज मटकी फोडू, खाऊ लोणी गोविंदा रे गोपाळा गाऊ गाणी दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा