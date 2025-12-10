English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Numerology 10 December : मूलांक 9 च्या लोकांना आर्थिक लाभ; तर या जन्मतारखेच्या लोकांनी आज भांडण किंवा वाद टाळा

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 10 December 2025 : आज बुधवार, 10 डिसेंबर आहे. 10 व्या क्रमांकाचा मूलांक क्रमांक 1 असून यावर सूर्याचं राज्य असतं. आज बुधवार असल्याने, सर्व मूलांक क्रमांक बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली राहणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 असलेल्यांना व्यवसायात फायदा, मूलांक 3 असलेल्यांना कुटुंबाचा पाठिंबा आणि मूलांक 9 असलेल्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. असा हा आजचा बुधवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Dec 10, 2025, 07:35 AM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

  तुमच्यासाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्ही कामावर तुमची सर्व कामे पूर्ण करण्यात व्यस्त राहणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांना चांगले फळ मिळणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये, इतरांचा सल्ला उपयुक्त ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.

twitter
2/9

मूलांक 2

तुम्हाला काही कारणास्तव त्रास होण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुमचा मानसिक ताण वाढणार आहे. काही लोकांमुळे तुम्हाला कामात अडथळे येणार आहेत. अशा परिस्थितीत तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अन्यथा संघर्ष होऊ शकतात. भावनिकदृष्ट्या कोणताही निर्णय या काळात घेऊ नका.  

twitter
3/9

मूलांक 3

आज, कोणत्याही प्रकारचे भांडण किंवा वाद करु नका, कारण यामुळे संघर्षाचे संकेत आहेत. पण, कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामात सकारात्मक बदल दिसून येतील. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या व्यवसायातील अनुभवी व्यावसायिकांकडून सल्ला मिळणार असून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. 

twitter
4/9

मूलांक 4

आजचा दिवस काहीसा त्रासदायक राहणार आहे. तुमच्याकडे मित्रांसोबत घालवण्यासाठी कमी वेळ राहणार आहे. ज्यामुळे ताण येणार आहे. परिणामी, तुमचे विचार इतरांसोबत शेअर करण्यास तुम्हाला थोडे संकोच वाटणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला चांगले परिणाम दिसून येणार आहे, पण कोणावरही जास्त अवलंबून राहू नका.

twitter
5/9

मूलांक 5

आज मजेदार आणि उत्साहाने भरलेला दिवस असणार आहे. पण, अतिउत्साह टाळा, कारण यामुळे तुमच्या पालकांकडून टीका होईल. तुमच्या प्रेम जीवनात घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. असे केल्याने निराशा येईल. या परिस्थितीत संयम अत्यंत महत्त्वाचा राहणार आहे.

twitter
6/9

मूलांक 6

तुमच्यासाठी आजचा दिवस मिश्रित असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही कामे तुमच्या आवडीची राहणार आहेत, तर काही तणावपूर्ण असणार आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या देखील वाढणार आहेत, ज्यामुळे काही दबाव निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला राग टाळावा लागणार आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अन्यथा संघर्ष होतील.

twitter
7/9

मूलांक 7

आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला काही अडचणी येण्याचे संकेत आहेत. पण, दुपारनंतर परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात होणार आहे. पण, तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल भावनिक होणार आहात. कोणाचा तरी आधार मिळाल्याने तुम्हाला बरे वाटणार आहे. तुमचा ताण कमी होणार आहे. तुम्ही एखाद्याला मदत करण्यासाठी पुढे येणार आहात.

twitter
8/9

मूलांक 8

आज तुमच्यासाठी मिश्रित दिवस असणार आहे. कामात काम मंदावेल आणि तुमच्या भावंडांकडून तुम्हाला काही त्रास होऊ शकतो. यावेळी कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. निष्काळजीपणा किंवा घाईमुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रात दिवस चांगला जाणार आहे.

twitter
9/9

मूलांक 9

आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या सुवर्ण संधी मिळणार आहेत. पण, माहितीपूर्ण निर्णय घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. योग्य दिशेने वाटचाल केल्याने भरपूर नफा मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांकडून नवीन गोष्टी शिकाल आणि तुमचे प्रेम जीवन संमिश्र असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; 'या' लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; &#039;या&#039; लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा

Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; 'या' लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा

Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; 'या' लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा 12
गोव्याला टक्कर देतोय महाराष्ट्रातील &#039;हा&#039; जिल्हा; इथं समुद्र, नाईट क्लब असलं काहीच नाहीत तरीही गुगलमॅपवर लोकेशन शोधत जगभरातून पर्यटक इथं येतात

गोव्याला टक्कर देतोय महाराष्ट्रातील 'हा' जिल्हा; इथं समुद्र, नाईट क्लब असलं काहीच नाहीत तरीही गुगलमॅपवर लोकेशन शोधत जगभरातून पर्यटक इथं येतात

गोव्याला टक्कर देतोय महाराष्ट्रातील 'हा' जिल्हा; इथं समुद्र, नाईट क्लब असलं काहीच नाहीत तरीही गुगलमॅपवर लोकेशन शोधत जगभरातून पर्यटक इथं येतात 8
पिशवीबंद दूध चांगले उकळवून घेतात? तर तुम्हीही करताय ही मोठी चूक, वाचा डॉक्टर काय सांगतात

पिशवीबंद दूध चांगले उकळवून घेतात? तर तुम्हीही करताय ही मोठी चूक, वाचा डॉक्टर काय सांगतात

पिशवीबंद दूध चांगले उकळवून घेतात? तर तुम्हीही करताय ही मोठी चूक, वाचा डॉक्टर काय सांगतात 8
पलकच्या फ्लोरल गाऊनमधील फोटोंनी वाढवली चाहत्यांची धडकन, सौंदर्य आणि हॉट लुकने वेधलं सर्वांचं लक्ष

पलकच्या फ्लोरल गाऊनमधील फोटोंनी वाढवली चाहत्यांची धडकन, सौंदर्य आणि हॉट लुकने वेधलं सर्वांचं लक्ष

पलकच्या फ्लोरल गाऊनमधील फोटोंनी वाढवली चाहत्यांची धडकन, सौंदर्य आणि हॉट लुकने वेधलं सर्वांचं लक्ष 8