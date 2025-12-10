Daily Numerology 10 December : मूलांक 9 च्या लोकांना आर्थिक लाभ; तर या जन्मतारखेच्या लोकांनी आज भांडण किंवा वाद टाळा
Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 10 December 2025 : आज बुधवार, 10 डिसेंबर आहे. 10 व्या क्रमांकाचा मूलांक क्रमांक 1 असून यावर सूर्याचं राज्य असतं. आज बुधवार असल्याने, सर्व मूलांक क्रमांक बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली राहणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 असलेल्यांना व्यवसायात फायदा, मूलांक 3 असलेल्यांना कुटुंबाचा पाठिंबा आणि मूलांक 9 असलेल्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. असा हा आजचा बुधवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Dec 10, 2025, 07:35 AM IST
मूलांक 1
तुमच्यासाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्ही कामावर तुमची सर्व कामे पूर्ण करण्यात व्यस्त राहणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांना चांगले फळ मिळणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये, इतरांचा सल्ला उपयुक्त ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.
मूलांक 2
मूलांक 3
आज, कोणत्याही प्रकारचे भांडण किंवा वाद करु नका, कारण यामुळे संघर्षाचे संकेत आहेत. पण, कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामात सकारात्मक बदल दिसून येतील. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या व्यवसायातील अनुभवी व्यावसायिकांकडून सल्ला मिळणार असून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.
मूलांक 4
मूलांक 5
मूलांक 6
तुमच्यासाठी आजचा दिवस मिश्रित असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही कामे तुमच्या आवडीची राहणार आहेत, तर काही तणावपूर्ण असणार आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या देखील वाढणार आहेत, ज्यामुळे काही दबाव निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला राग टाळावा लागणार आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अन्यथा संघर्ष होतील.
मूलांक 7
मूलांक 8
