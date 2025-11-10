English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Numerology 10 November : सोमवारचा दिवस 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी धनलाभाचा; तर या लोकांनी राहावं सावधान

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 5 November 2025 : आज 10 नोव्हेंबर सोमवार असून अंकशास्त्रानुसार 1 + 0 = 1 मूलांक आहे. याचा अर्थ अधिपती ग्रह सूर्य आहे. त्यामुळे आज मूलांक 2 च्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे. मूलांक 3 साठी संपत्ती वाढण्याचे संकेत आहेत. मूलांक 8 ला छोट्या संधींचा फायदा होणार आहे. असा हा आजचा सोमवार 1 ते 9 मूलांक संख्या असलेल्यांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Nov 10, 2025, 09:20 AM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

Daily Numerology

  या लोकांना त्यांच्या मित्रांकडून काहीतरी नवीन करण्याची ऑफर किंवा संधी मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या मनात आनंद असणार आहे. तुम्हाला कामासाठी इकडे तिकडे धावपळ करावी लागणार आहे. पण, कोणाशीही संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा, कारण संघर्षचे चिन्ह आहे. अशा परिस्थितीत, सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहणार आहे. 

twitter
2/9

मूलांक 2

Daily Numerology

या लोकांना आज एक नवीन उपक्रम सुरू करण्याची चांगली संधी आहे. परिणामी, तुम्ही थोडे व्यस्त असणार आहात. तुमचे प्रेम जीवनही आनंददायी अनुभवांनी भरलेले असणार आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामध्ये प्रेम आणि प्रणय फुलणार आहे. कौटुंबिक वातावरण शांत राहणार आहे. विवाहित जोडपे त्यांच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहे. 

twitter
3/9

मूलांक 3

Daily Numerology

या लोकांना कामात फायदा होणार आहे. ज्यामुळे संपत्तीत वाढ पाहिला मिळेल. परदेशात काम करणाऱ्यांनाही फायदेशीर संधी मिळणार आहे. तुम्हाला सहलीला जाण्याची संधी प्राप्त होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांसोबत दर्जेदार वेळ व्यतित करणार आहात. 

twitter
4/9

मूलांक 4

Daily Numerology

या लोकांना ते त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात व्यस्त पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला कामासाठी प्रवास करावा लागणार आहे. काही बैठकांना उपस्थित राहावे लागणार आहे. तुम्ही काही जुन्या सहकाऱ्यांना आणि भागीदारांना देखील भेटणार आहात. जर तुम्हाला काहीतरी नवीन सुरू करायचे असेल, तर हा चांगला काळ राहणार आहे. 

twitter
5/9

मूलांक 5

Daily Numerology

या लोकांनी आज अनावश्यक खर्च टाळा. त्यांना आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. माहितीपूर्ण निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. या काळात अनावश्यक खर्च वाढणार आहे. म्हणून, उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखा, अन्यथा भविष्यातील चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. 

twitter
6/9

मूलांक 6

Daily Numerology

या लोकांसाठी आजचा सोमवार कामाच्या ठिकाणी तणावाचा राहणार आहे. पण, तुम्ही जास्त काम आणि जबाबदारी घेऊ नका. काही लोक तुमच्यावर स्वतःच्या कामाचा भार टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. यामुळे शारीरिक थकवा आणि शरीरदुख होणार आहे.

twitter
7/9

मूलांक 7

Daily Numerology

या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहे. दुसऱ्याच्या कामामुळे तुम्हाला कामावर जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे. म्हणून, तुम्हाला तुमच्या कामात व्यस्त राहावे लागणार आहे. तसंच, आज तुमच्या कुटुंबासाठी वेळ काढणे महत्वाचे राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला आराम मिळणार असून मानसिक ताण कमी होणार आहे.

twitter
8/9

मूलांक 8

Daily Numerology

या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. आर्थिक बाबी फायदेशीर ठरणार आहे. व्यवसायात अविचारी गुंतवणूक केल्यासही चांगला नफा मिळणार आहे. पण, जास्त घाई करु नका. कारण यामुळे नफ्याऐवजी तोटा होण्याची शक्यता आहे. लहान संधींचा फायदा घेणे चांगले राहणार आहे.

twitter
9/9

मूलांक 9

Daily Numerology

या लोकांसाठी सोमवारचा दिवस व्यवसाय भागीदारीतून फायदा देणारा ठरणार आहे. योग्य निर्णयांमुळे प्रगतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पण, व्यवसायात असलेल्यांना व्यवहार आणि हिशोब यावर बारकाईने लक्ष द्या. निष्काळजीपणामुळे नुकसान होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांचा दिवस सामान्य राहणार आहे. ते त्यांच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी

पुढील अल्बम

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी 8
दुपारी 2 ते 5 दरम्यान दारु प्यायली, विकली, खरेदी केली तर 26 हजार दंड! नव्या नियमाने खळबळ

दुपारी 2 ते 5 दरम्यान दारु प्यायली, विकली, खरेदी केली तर 26 हजार दंड! नव्या नियमाने खळबळ

दुपारी 2 ते 5 दरम्यान दारु प्यायली, विकली, खरेदी केली तर 26 हजार दंड! नव्या नियमाने खळबळ 9
Weekly Love Horoscope : &#039;या&#039; लोकांच्या नात्यात संघर्ष, कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या नात्यात संघर्ष, कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या नात्यात संघर्ष, कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life? 12
Weekly Horoscope : शुक्रादित्यमुळे मिळणार पैसा, प्रगती, नोकरीची नवी संधी; पण &#039;या&#039; लोकांनी पैसे उसने देऊ नका!

Weekly Horoscope : शुक्रादित्यमुळे मिळणार पैसा, प्रगती, नोकरीची नवी संधी; पण 'या' लोकांनी पैसे उसने देऊ नका!

Weekly Horoscope : शुक्रादित्यमुळे मिळणार पैसा, प्रगती, नोकरीची नवी संधी; पण 'या' लोकांनी पैसे उसने देऊ नका! 12