Marathi News
Daily Numerology 11 December : आज कामं पूर्ण करण्यासाठी करावे लागणार कठोर परीश्रम; तर 'या' लोकांचा आजचा दिवस आनंदाने भरलेला

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 11 December 2025 : आज गुरुवार, 11 डिसेंबर असून 11 व्या राशीचा मूलांक क्रमांक 2 (1+1=2) असतो. ज्याचा स्वामी ग्रह चंद्र असतो. गुरुवार असल्याने, सर्व मूलांक लोकांना गुरूचा प्रभाव जाणवणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे, मूलांक 4 ला ताज्या आठवणी अनुभवता येणार असून मूलांक 8 ला आर्थिक लाभ होणार आहे. असा हा आजचा गुरुवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Dec 11, 2025, 08:05 AM IST
1/9

मूलांक 1

   दिवस ऊर्जा आणि आत्मविश्वासाने भरलेला असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळाल्याने आनंद मिळणार आहे. परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः अनुकूल राहणार आहे. तुमची एकाग्रता वाढणार असून तुमचं मन आनंदी राहणार आहे.

2/9

मूलांक 2

आजचा दिवस सामान्यपेक्षा कमी राहणार आहे. काही कारणास्तव तुम्हाला अस्वस्थता जाणवणार आहे. ज्यामुळे तुमचे काम कमी आनंददायी होणार आहे. पण, तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टींवर ताण घेणे टाळा. शहाणपणाने निर्णय घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. कामात शिस्त आणि संयम तुम्हाला इच्छित परिणाम साध्य करण्यास मदत करणार आहे.

3/9

मूलांक 3

काही कारणास्तव, तुमचं काम विस्कळीत होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मानसिक त्रास होणार आहे. त्याच वेळी, काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. अन्यथा, अडथळे निर्माण होतील. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे, पण तुम्हाला थोडे सुस्त वाटणार आहे.

4/9

मूलांक 4

आजचा दिवस खूप छान जाणार आहे. काही जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहेत. तुमच्या जोडीदारासोबत घालवलेले क्षण तुमच्या मनाला शांती देणार आहे. यामुळे तुम्ही दिवसभर आनंदी राहणार आहात. सकारात्मक विचार आणि सर्जनशील कामामुळे कामात यश मिळणार आहे. तुम्हाला भूतकाळातील अनुभवांचाही फायदा होणार आहे.   

5/9

मूलांक 5

आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रत असणार आहे. कोणतेही काम करण्यापूर्वी तुमच्या कुटुंबाशी चर्चा करणे चांगले ठरणार आहे. तुमच्या प्रियजनांचा विश्वास कायम ठेवल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचे विचार शेअर केल्याने तुम्हाला शांती मिळणार आहे.

6/9

मूलांक 6

आर्थिक बाबतीत अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, अन्यथा तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. सध्या कोणाकडूनही कर्ज घेणे किंवा कर्ज देणे हा चांगला विचार आज नसणार आहे. यामुळे भविष्यात समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. संतुलन राखणे आवश्यक राहणार आहे.

7/9

मूलांक 7

आजचा दिवस चढ-उतारांचा अनुभव देणारा असणार आहे. यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. पण, काही क्षेत्रात मिळालेले नफा आनंद आणेल. एकंदरीत, तुमचा दिवस समाधानकारक राहणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कोणतेही काम संयमाने करणे चांगले असणार आहे.

8/9

मूलांक 8

आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. जीवनाकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलणार आहे. तुमचे मन शांत राहणार असून तुम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनाने पुढे वाटचाल करणार आहात. यामुळे तुमचे काम यशाकडे वाटचाल करण्यास मदत मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी योग्य निर्णय घेतल्याने दीर्घकालीन फायदे होणार आहेत. तुम्हाला आर्थिक लाभ देखील होणार आहे.  

9/9

मूलांक 9

आज सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. दुखापत होण्याचे संकेत आहेत. म्हणून, कोणतेही काम काळजीपूर्वक करा. तुमच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्या. अचानक आरोग्य बिघडू शकतं. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

