Marathi News
Daily Numerology 11 November : मंगळवारचा दिवस 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी अडचणीचा; तर या लोकांना प्रवासाचे योग

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 11 November 2025 : आज 11 नोव्हेंबर मंगळवार असून अंकशास्त्रानुसार 1 + 0 = 1 मूलांक आहे. याचा अर्थ अधिपती ग्रह सूर्य आहे. आज मंगळवारी सर्व मूलांक संख्या मंगळाच्या प्रभावाखाली असतील. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक क्रमांक 4 असलेले लोक नवीन कामात व्यस्त राहणार आहे, मूलांक क्रमांक 7 असलेले लोक खेळाच्या मूडमध्ये राहणार आहात. मूलांक क्रमांक 9 असलेले लोक सहलीला जाऊ शकतात. असा हा आजचा मंगळवार 1 ते 9 मूलांक संख्या असलेल्यांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 07:22 AM IST
मूलांक 1

  या लोकांसाठी आजचा दिवस तणावपूर्ण असणार आहे. काही परिस्थिती आणि निर्णय तुमच्या बाजूने नसल्यामुळे कामावर समस्या निर्माण होणार आहे. काही लोकांच्या बोलण्याने तुम्हाला निराशा वाटणार आहेत. अशा परिस्थितीत संयम आवश्यक राहणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना आज कामावर अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

मूलांक 2

या लोकासांठी कामाच्या ठिकाणी भूतकाळातील समस्या आणि चुका सोडवण्याची आवश्यकता राहणार आहे. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना कोणत्याही महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर किंवा निर्णयांवर सहमती देण्यापूर्वी त्यांची कसून तपासणी करावी. घाईघाईने घेतलेले निर्णय नुकसानदायक ठरण्याची शक्यता आहे.

मूलांक 3

ही लोक आज स्वतःच्या गोष्टींबद्दल थोडे अधिक चिंतित राहणार आहेत. यामुळे अधिक ठाम वृत्ती निर्माण होणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी, तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. शहाणपणाचा वापर केल्याने तुम्हाला परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यास मदत होणार आहे. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे. 

मूलांक 4

ही लोक नवीन कामं आणि उपक्रमांमध्ये व्यस्त राहणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी काम पूर्ण होणार पण त्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे. या काळात प्रवास करण्याची शिफारस असणार आहे. प्रेम जीवन नेहमीपेक्षा कमी अनुकूल राहणार आहे.

मूलांक 5

या लोकांच्या आज कामात अडथळे येणार आहेत. यामुळे तुमच्या अडचणी वाढणार आहे. तुमच्या मुलांच्या बाबतीत तुम्हाला काही काळजी वाटत आहे. अशा परिस्थितीत, संयम आणि विवेकाने वागणे महत्वाचे राहणार आहे. शक्य असल्यास, यावेळी कोणतेही नवीन काम सुरू करु नका.

मूलांक 6

या लोकांसाठी आजचा दिवस कमी अनुकूल राहणार आहे. कुटुंबात काही मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण होणार आहे. एखाद्याशी मतभेद होणार आहे. अशा परिस्थितीत, सावधगिरी बाळगा आणि कठोर शब्द टाळा. आरोग्याकडे देखील विशेष लक्ष द्या. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळविण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागणार आहेत. 

मूलांक 7

अंकशास्त्रानुसार, या लोकांना आज कुटुंबातील सदस्यांशी एकमत होणे कठीण जाईल. संयम आवश्यक राहणार आहे. आज तुम्ही अधिक खेळाच्या मूडमध्ये राहणार आहात. पण या काळात सावधगिरी बाळगा, कारण दुखापत होण्याचा धोका आहे. तुम्ही इतरांशी अधिक सामाजिक होणार आहे, पण आज पैसे उधार देऊ नका. 

मूलांक 8

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रात वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागणार आहे. परीक्षेची शक्यता आहे. त्यामुळे काळजीपूर्वक काम करणे आवश्यक राहणार आहे. व्यवसायात तुम्ही काही चांगले निर्णय घेणार आहात. ज्यामुळे विक्री वाढणार आहे. पण, जास्त कामामुळे तुमच्या प्रेम जीवनासाठी कमी वेळ मिळणार आहे.

मूलांक 9

या लोकांच्या नशिबात आज प्रवासाचे योग आहेत. यामुळे तुम्ही व्यस्त राहणार आहात. पण, कामावर काही समस्या उद्भवणार आहे. ज्यामुळे तुमचे काम उशिरा होणार आहे. सहकाऱ्यांशी समन्वय साधणे देखील कठीण असणार आहे. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

