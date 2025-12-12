English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Numerology 12 December : 'या' लोकांना आज भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 12 December 2025 : आज 12 डिसेंबर शुक्रवार असून 12 व्या राशीचा मूलांक क्रमांक (1 + 2 = 3) 3 आहे, ज्याचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. आज शुक्रवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या शुक्राच्या प्रभावाखाली असणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक क्रमांक 3 नवीन लोकांना भेटतील, मूलांक क्रमांक 6 आत्मविश्वास भरलेले असणार आहे आणि मूलांक क्रमांक 7 काही चांगल्या बातम्या तुमच्या कानावर पडतील. असा हा आजचा शुक्रवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Dec 12, 2025, 07:13 AM IST
मूलांक 1

  तुमचा आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. जास्त विचार करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी, प्रलंबित कामे पूर्ण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी अधिक प्रयत्न करा. म्हणून, लक्ष केंद्रित करून आणि शिस्तीने पुढे जाणे फायदेशीर ठरणार आहे.

मूलांक 2

या लोकांनी भावना आणि विचारांवर नियंत्रण ठेवा. कामाच्या ठिकाणी किंवा वैयक्तिक जीवनात अति भावनेच्या भरात निर्णय घेणे टाळा. अन्यथा, तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. यावेळी विचारपूर्वक आणि शहाणपणाने निर्णय घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे. तुम्ही तुमचे विचार तुमच्या जोडीदारासोबत शेअर करणार आहात.

मूलांक 3

तुमचा आजचा दिवस चांगला जाणार आहे. भूतकाळातील नात्यांमधील कोणत्याही समस्या सोडवल्या जातील. शिवाय, नातेसंबंध अधिक सुसंवादी राहणार आहे. तुम्हाला काही नवीन लोक भेटणार आहेत. त्यांच्या मदतीने भविष्यात नवीन संधींची दारं उघडणार आहे. कुटुंबातील वातावरणही आनंददायी असणार आहे.

मूलांक 4

तुमचा आजचा दिवस सामान्यपेक्षा कमी असणार आहे. तुमचे विचार सर्वांसोबत शेअर करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेऊ नका अन्यथा नुकसान होईल. कोणत्याही बाबतीत घाई करू नका आणि वाद घालू नका. यामुळे मानसिक ताण वाढेल.

मूलांक 5

भूतकाळातील नातेसंबंधांशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, बोलण्यात संयम ठेवा. संयम आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, कला, संगीत आणि सर्जनशील क्षेत्रात गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात.

मूलांक 6

सुरुवातीला काही अडचणी येतील पण, दिवसाचा दुसरा भाग अनुकूल असणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित किंवा अपूर्ण असलेली महत्त्वाची कामे आता पूर्ण होणार आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला आराम मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वासही वाढणार आहे. मानसिक ताण कमी होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात.

मूलांक 7

आजचा दिवस खूप चांगला जाणार आहे. काम करणारे उत्साहाने भरलेले राहणार आहात. त्यांना नवीन संधी मिळणार आहे. दरम्यान, काही चांगली बातमी मिळाल्याने आनंद होणार आहे. कामावर तुमची प्रशंसा होणार आहे. ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढणार आहे. तुम्हाला काहीतरी नवीन आणि चांगले करण्याचा प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देखील मिळणार आहे. 

मूलांक 8

आज हळूहळू तुमच्या अडचण कमी होण्यास सुरुवात होणार आहे. तुम्हाला अचानक कामाच्या ठिकाणी कोणाकडून पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होणार आहे. नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात एक नवीन दिशा देखील मिळणार आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण व्यतित करणार आहात. 

मूलांक 9

तुम्हाला आज तुमचा जुना मित्र किंवा नातेवाईक भेटणार आहे. यामुळे जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहेत. पण, दिवसाच्या दुसऱ्या भागात तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्या. तुम्हाला शारीरिक थकवा आणि मानसिक ताण जाणवणार आहे. अशा परिस्थितीत, विश्रांतीवर लक्ष केंद्रित करा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)   

