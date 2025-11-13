English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Numerology 13 November :'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 13 November 2025 : आज 13 नोव्हेंबर, गुरुवार आहे. 13 व्या क्रमांकाची संख्या 4 (1 + 3 = 4) असून ज्याचा स्वामी ग्रह राहू आहे. गुरुवार असल्याने, या संख्येचे सर्व लोक गुरुच्या प्रभाव राहणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, काही लोक कामात व्यस्त असतील, तर काहींना योग्य निर्णयांचा फायदा होणार आहे. तर काहींसाठी आजचा गुरुवार कामात अडचणीचा ठरणार आहे . असा हा आजचा गुरुवार 1 ते 9 मूलांक संख्या असलेल्यांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 07:47 AM IST
मूलांक 1

  आज ही लोक दिवसाच्या सुरुवातीलाच त्यांची कामे पूर्ण करण्यास उत्साही राहणार आहेत. पण, समस्यांमुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. संयम आवश्यक राहणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला काही अडचणी येणार आहेत. कौटुंबिक जीवन सामान्य राहणार आहे. पण तुमच्या जोडीदाराशी कोणताही वाद घालू नका. 

मूलांक 2

आज आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज असणार आहे. खर्च वाढणार आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखणे महत्त्वाचे असणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळ वाटणार आहे. या काळात वादांपासून दूर राहणे देखील महत्त्वाचे राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात काही गोष्टींमुळे तुम्हाला दबाव जाणवणार आहे. 

मूलांक 3

ही लोक आज व्यवसायात अधिक व्यस्त राहणार आहेत. पण, अपेक्षेपेक्षा कमी नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. तुमचे विचार इतरांसोबत शेअर करण्यास तुम्हाला संकोच वाटणार आहे. महिलांनी त्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. दुर्लक्ष केल्याने समस्या वाढणार आहे. नवीन कामे पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. 

मूलांक 4

या लोकांना आज काही अडचणी येणार आहेत. पण, तुम्ही त्यामधून हुशारीने मार्ग काढणार आहात. बुद्धिमत्ता आणि योग्य निर्णय कामावर फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या कामात तुम्हाला मित्रांकडूनही पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या निर्णय घेण्याची क्षमता आणि प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. 

मूलांक 5

अंआज कामावर काळजीपूर्वक काम करा. घाई किंवा निष्काळजीपणा तुमचे काम खराब होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मनात अनेक विचार येणार आहेत. ज्यामुळे तुम्ही गोंधळलेले राहणार आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या आवडत्या गोष्टींचा पाठलाग केल्याने शांती मिळणार आहे. व्यवसायात नुकसान होण्याचा धोका राहणार आहे. म्हणून माहितीपूर्ण निर्णय घेणे महत्वाचे राहणार आहे.  

मूलांक 6

यांच्या कामात अडथळे येणार आहेत. म्हणून, कोणतेही काम करताना सावधगिरी बाळगणे हिताचे ठरणार आहे. कारण अधिकाऱ्यांशी वाद होऊ शकतात. या काळात विचारपूर्वक निर्णय घेणे अत्यंत महत्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला एखाद्याकडून थोडासा दबावही जाणवणार आहे. 

मूलांक 7

आज त्यांच्या कामावर अधिक लक्ष देण्याची गरज राहणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचा विचार करावा लागणार आहे. इतरांकडून सल्ला घेणे देखील फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला एखाद्या महत्त्वाच्या कागदपत्राबद्दल काळजी वाटणार आहे. अशा परिस्थितीत, संयम राखणे आणि घाईघाईने निर्णय घेणे टाळणे हिताचे ठरणार आहे. 

मूलांक 8

त्यांचा आजचा दिवस काहीसा तणावपूर्ण राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांपासून सावध राहणे हिताचे ठरणार आहे. कारण ते तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तुम्हाला अडचणी येणार आहेत. शक्य असल्यास, काही काळासाठी धोकादायक निर्णय घेऊ नका.

मूलांक 9

या लोकांनी कोणतेही काम करताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमच्या व्यवसायात काही अडथळे येणार आहेत. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू केला असेल तर तुम्हाला सुरुवातीच्या काही समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहेत. तुमच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. पचनाच्या समस्या उद्भवणार आहेत. म्हणून, जास्त मसालेदार पदार्थ खाणे टाळा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

