Marathi News
Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 14 November 2025 : आज 14 नोव्हेंबर, शुक्रवार असून अंकशास्त्रनुसार 14 व्या क्रमांकाचा अंक 5 (1+4=5) असा होता. 5 या मूलांकावर बुध ग्रहाचे राज्य असतं. तसंच आज शुक्रवार असल्याने, या अंकाचे सर्वजणांवर शुक्राचा प्रभाव असणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, या अंकाचे लोक आनंदी प्रेम जीवन जगणार आहेत. या अंकाचे लोक मिश्र अनुभव घेतील आणि या अंकाचे लोक मालमत्तेशी संबंधित फायदे अनुभवणार आहेत. असा हा आजचा शुक्रवार 1 ते 9 मूलांक संख्या असलेल्यांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 14, 2025, 08:13 AM IST
मूलांक 1

या यांनी आज क्षुल्लक गोष्टींबद्दल काळजी करणे टाळा. शैक्षणिक क्षेत्रातील विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाबद्दल अधिक गंभीर असणार आहे. तर कठोर परिश्रम करणार आहेत. दरम्यान, व्यवसायात, तुम्हाला महत्त्वाच्या कागदपत्रांना सामोरे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्वाचे राहणार आहे. घाईघाईमुळे नुकसान होणार आहे.  

मूलांक 2

अंकशास्त्रानुसार, या लोकांना दिवसाच्या सुरुवातीला काही अडचणी येणार आहेत. पण, संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती सामान्य असणार आहे. पण, तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहेत. तुमचा तुमच्या वडिलांशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, कठोर शब्द वापरू नका.

मूलांक 3

आज या मूलांक असलेल्यांना काही बाबींशी संबंधित ताण येणार आहे. म्हणून, महत्त्वाचे निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नुकसान होईल. या काळात शिक्षकांना कामाचा ताण वाढणार आहे. घरगुती बाबींबाबत तुम्हाला शहाणपणाने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचे विचार शेअर करणे चांगले राहील.

मूलांक 4

ही लोक कामाच्या ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यांना यश मिळणार आहे. प्रेम जीवनाचा दिवस चांगला जाणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. पण, तुमच्या मुलांशी संबंधित काहीतरी कुटुंबात चिंता निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढणार आहे.

मूलांक 5

आज त्यांना कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. यामुळे तुमचे सर्व ध्येय साध्य होण्यास मदत होणार आहे. तुमच्या स्वतःच्या सल्ल्यासह इतरांच्या सल्ल्याचा विचार करणे चांगले राहणार आहे. यावेळी कोणतेही धोकादायक प्रयत्न टाळा, कारण यामुळे त्रास होऊ शकतो. तुमच्या मुलांबाबत कुटुंबात काही तणाव राहिल. 

मूलांक 6

या मूलांक असलेल्यांना व्यवसायात अडचणी येतील. पण लवकरच परिस्थिती सामान्य होणार आहे. सरकारी क्षेत्रातील लोक आज त्यांच्या कामात व्यस्त राहणार आहे. वादांपासून दूर राहणे महत्वाचे असणार आहे. कोणतेही काम संयम आणि शांततेने करणे चांगले राहणार आहे ज्यामुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे.

मूलांक 7

त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. मानसिक ताणतणाव कायम राहणार आहे. यामुळे तुमच्या कामात विलंब होईल. वेळेवर काम पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्हाला कामात निराशा वाटणार आहे. पण, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

मूलांक 8

8 मूलांक असलेल्यांना आज कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. मालमत्तेशी संबंधित फायदे होईल. परिस्थिती तुमच्या बाजूने राहणार आहे. पण, तुम्ही सामाजिक संपर्क टाळून काही वेळ एकटे घालवणे पसंत करणार आहात. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे.

मूलांक 9

या मूलांक असलेल्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे. तुम्ही जुन्या मित्रांशी फोनवर किंवा मेसेजवर बोलणार आहात. तुम्ही तुमच्या मुलांसोबतच्या काही कामांमध्ये जास्त व्यस्त असणार आहात. जर तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात एखाद्या गोष्टीमुळे नाराज राहणार आहात. तर तुमचा जोडीदार तुम्हाला शांत करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. कुटुंबात शांत वातावरण राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

