Daily Numerology 15 November : शनिदेवाच्या कृपेने मूलांक 1 च्या लोकांना मेहनतीचं मिळणार फळ, तर यांचे जोडीदाराशी होतील वाद; पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य
Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 15 November 2025 : आज 15 नोव्हेंबर असून शनिवार म्हणजे शनिदेवाचा दिवस आहे. 15 व्या क्रमांकाचा मूलांक क्रमांक 6 (1 + 5 = 6) आहे, जो शुक्राच्या अधिपत्याखाली असतो. आज शनिवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या शनिच्या प्रभावाखाली राहणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 असलेल्यांना व्यवसायात फायदा होणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांना उत्साह राहणार आहे, तर मूलांक 9 असलेल्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. असा हा आजचा शनिवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.