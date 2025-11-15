English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Numerology 15 November : शनिदेवाच्या कृपेने मूलांक 1 च्या लोकांना मेहनतीचं मिळणार फळ, तर यांचे जोडीदाराशी होतील वाद; पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 15 November 2025 : आज 15 नोव्हेंबर असून शनिवार म्हणजे शनिदेवाचा दिवस आहे. 15 व्या क्रमांकाचा मूलांक क्रमांक 6 (1 + 5 = 6) आहे, जो शुक्राच्या अधिपत्याखाली असतो. आज शनिवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या शनिच्या प्रभावाखाली राहणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 असलेल्यांना व्यवसायात फायदा होणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांना उत्साह राहणार आहे, तर मूलांक 9 असलेल्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. असा हा आजचा शनिवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Nov 15, 2025, 08:47 AM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

मूलांक 1 असलेल्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्ही कामावर तुमची कामे पूर्ण करण्यात व्यस्त राहणार आहे. व्यवसायात नफा मिळणार आहे. आईच्या आशीर्वादाने तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहेत. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात शांत राहणे महत्त्वाचे असणार आहे. तुमचा तुमच्या जोडीदाराशी वाद होऊ शकतो. म्हणून, जास्त राग टाळा.

twitter
2/9

मूलांक 2

अंकशास्त्रानुसार, ज्यांचा अंक 2 आहे त्यांच्या प्रेम जीवनात दिवस अनुकूल राहणार आहे. एखाद्याच्या सहवासाने तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही जास्त उत्साहित होण्याचे टाळावे कारण यामुळे नुकसान होईल. नोकरी करणाऱ्यांनीही सावधगिरी बाळगा.

twitter
3/9

मूलांक 3

आज, अंक 3 असलेल्या लोकांसाठी सर्व कामे लवकर पूर्ण होणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे फायदे होणार आहे. पण, अहंकार टाळणे आणि तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असणार आहे. नोकरी करणारे लोक व्यस्त राहणार आहात. ज्यामुळे तुमची प्रशंसा होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदारापासून थोडे दूर वाटणार आहे. या परिस्थितीत संयम अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. 

twitter
4/9

मूलांक 4

ज्या व्यक्तींना अंक 4 असतो त्यांना काही अप्रिय मूड बदलांचा अनुभव येणार आहे. परिणामी, तुम्हाला तुमच्या कामात गोंधळ आणि समस्या येईल. या परिस्थितीत, अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. दुपारनंतर परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमचा जोडीदार तुमच्या प्रेम जीवनात सहकार्य करणार आहे. तुम्ही एकत्र चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.

twitter
5/9

मूलांक 5

अंक 5 असलेल्यांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वडिलांकडून मिळालेल्या सल्ल्याचा फायदा होणार आहे. पण, कामाचा ताण निर्माण करणे टाळा, कारण यामुळे समस्या निर्माण होणार आहे. तुम्ही बाहेर जाण्याचा किंवा मित्रांसोबत वेळ घालवण्याचा प्लन करणार आहात. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होणार आहे.

twitter
6/9

मूलांक 6

अंकशास्त्रानुसार, 6 अंक असलेल्या लोकांमध्ये आज उत्साह असणार आहे. काही विशिष्ट लोकांशी तुमचे संबंध वाढणार आहे. कलांमध्ये गुंतलेल्यांना आज प्रशंसा मिळणार आहे. तुम्ही अचानक एखाद्या खास व्यक्तीशी बोलणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनासाठीही दिवस अनुकूल असणार आहे. तुमच्यातील प्रेम वाढणार आहे. पण, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचे ऐकावे लागणार आहे.

twitter
7/9

मूलांक 7

आज, ज्यांचा अंक 7 आहे त्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे काम करायचे असणार आहे. पण, तुम्ही घाई करू नका. इतरांकडून सल्ला घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. व्यवसायात नफा मिळणार आहे. पण तुम्हाला महिलांकडून पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कठोर भाषा टाळा.

twitter
8/9

मूलांक 8

अंकशास्त्रानुसार, 8 अंक असलेल्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित असणार आहे. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची कागदपत्रे शोधण्यात व्यस्त असणार आहात. व्यवसायात नफा होणार आहे. तुम्हाला महिला मैत्रिणींकडूनही पाठिंबा मिळणार आहे. कठोर परिश्रम आणि समर्पणामुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. ज्येष्ठांचा सल्ला देखील फायदेशीर ठरणार आहे.

twitter
9/9

मूलांक 9

9 अंक असलेल्यांना आज जास्त मेहनत करावी लागणार आहे. पण, यामुळे तुमचे सर्व काम पूर्ण होणार आहेत. नफा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. प्रेमाच्या बाबतीतही दिवस चांगला जाणार आहे. पण, तुम्हाला तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)   

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : सूर्यफल योगामुळे आज 'या' लोकांना यश आणि सुवर्ण संधी; तर यांच्याविरोधात गंभीर कट रचला जाणार

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : सूर्यफल योगामुळे आज &#039;या&#039; लोकांना यश आणि सुवर्ण संधी; तर यांच्याविरोधात गंभीर कट रचला जाणार

Daily Tarot Card Horoscope : सूर्यफल योगामुळे आज 'या' लोकांना यश आणि सुवर्ण संधी; तर यांच्याविरोधात गंभीर कट रचला जाणार

Daily Tarot Card Horoscope : सूर्यफल योगामुळे आज 'या' लोकांना यश आणि सुवर्ण संधी; तर यांच्याविरोधात गंभीर कट रचला जाणार 12
6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीचा कहर! 42 चेंडूत ठोकल्या 144 धावा; चौकार आणि षटकारांचा पाऊस

6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीचा कहर! 42 चेंडूत ठोकल्या 144 धावा; चौकार आणि षटकारांचा पाऊस

6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीचा कहर! 42 चेंडूत ठोकल्या 144 धावा; चौकार आणि षटकारांचा पाऊस 8
इंग्लिश हॉरर फिल्म ‘लिली रोज’मध्ये झळकणार ही बॉलिवूड अभिनेत्री

इंग्लिश हॉरर फिल्म ‘लिली रोज’मध्ये झळकणार ही बॉलिवूड अभिनेत्री

इंग्लिश हॉरर फिल्म ‘लिली रोज’मध्ये झळकणार ही बॉलिवूड अभिनेत्री 9
एकेकाळी विराटसोबत खेळला, IPL मध्ये दिल्ली संघाने घेतलं होतं विकत; आज गाजवतोय बिहारचं राजकारण

एकेकाळी विराटसोबत खेळला, IPL मध्ये दिल्ली संघाने घेतलं होतं विकत; आज गाजवतोय बिहारचं राजकारण

एकेकाळी विराटसोबत खेळला, IPL मध्ये दिल्ली संघाने घेतलं होतं विकत; आज गाजवतोय बिहारचं राजकारण 8