Daily Numerology 16 November : सूर्यदेव करणार 2 मूलांक असलेल्या लोकांना मालामाल, तर यांना लोकांना डोकेदुखीचा त्रास; पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य
Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 15 November 2025 : आज 16 नोव्हेंबर, रविवार असून या मूलांक क्रमांक 7 (1+ 6 = 7) आहे, ज्याचा स्वामी ग्रह केतू मानला गेला आहे. आज रविवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या सूर्याच्या प्रभावाखाली असणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक क्रमांक 2 आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. तर मूलांक क्रमांक 5 एखाद्या विशेष व्यक्तीला भेटणार आहे. मूलांक क्रमांक 7 योग्य निर्णयांमुळे फायदेशीर ठरणार आहे. असा हा आजचा शनिवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.