Daily Numerology 16 November : सूर्यदेव करणार 2 मूलांक असलेल्या लोकांना मालामाल, तर यांना लोकांना डोकेदुखीचा त्रास; पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 15 November 2025 : आज 16 नोव्हेंबर, रविवार असून  या मूलांक क्रमांक 7 (1+ 6 = 7) आहे, ज्याचा स्वामी ग्रह केतू मानला गेला आहे. आज रविवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या सूर्याच्या प्रभावाखाली असणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक क्रमांक 2 आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. तर मूलांक क्रमांक 5 एखाद्या विशेष व्यक्तीला भेटणार आहे. मूलांक क्रमांक 7 योग्य निर्णयांमुळे फायदेशीर ठरणार आहे. असा हा आजचा शनिवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 16, 2025, 08:03 AM IST
मूलांक 1

या लोकांना आज डोकेदुखीचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कठीण परिस्थिती उद्भवणार आहे. तुम्हाला सौम्य भाषा वापरावी लागणार आहे. अन्यथा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी त्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे. 

मूलांक 2

ही लोक आज एखाद्या गोष्टीबद्दल खूप आनंदी राहणार आहेत. तुम्हाला अपेक्षित आर्थिक लाभ देखील होणार आहे. तुमच्या भावांचा आणि मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा तुम्हाला आनंद देणार आहे. तुमच्या आईसोबत चांगला वेळ घालवल्याने तुम्हाला शांती मिळणार आहे. पण, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी वाद घालू नका.   

मूलांक 3

या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य असणार आहे. तुम्ही धार्मिक कार्यात व्यस्त असणार आहात. तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करावी लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या शुभ कार्यक्रमाचे नियोजन करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही दिलेला सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. यावर उपाय म्हणून, भगवान हनुमानाचे दर्शन हिताचे ठरणार आहे. 

मूलांक 4

या लोकांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे. प्रतिकूल परिस्थिती सौम्य स्वरात हाताळणे चांगले राहणार आहे. पण, तुम्हाला काही चांगली बातमी ऐकायला मिळेल जी तुम्हाला आनंद देणारी ठरणार आहे. तुम्ही आज शिस्त पाळा. हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत.

मूलांक 5

या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीला भेटू शकता किंवा त्यांच्याशी संपर्क करु शकता. जो फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावंडांसोबत जुन्या आठवणींना उजाळा देणार आहात. यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल करणार आहात. जे तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.

मूलांक 6

या लोकांनी आज त्यांच्या जोडीदाराशी वाद घालू नका. अन्यथा, संघर्ष टोकाला जाऊ शकतो. पण, तुम्ही तुमच्या आवडत्या कपड्यांची खरेदी करणार आहात. ज्यामुळे तुम्हाला उत्साह वाटणार आहे. तुमचे आकर्षण तुमच्या मित्रांमध्ये खूप प्रभावी असणार आहे. यावर उपाय म्हणून, घरी सुंदर फुले आणणार आहात. 

मूलांक 7

ही लोक आज एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंतेत असणार आहेत. पण, कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरणार आहेत. तुम्ही परदेशात व्यवसायाची योजना देखील आखणार आहात. ज्यामुळे भविष्यात नफा मिळणार आहे. पण, तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील एखाद्याने सांगितलेल्या गोष्टीमुळे तुम्हाला नाराजी येऊ शकते. 

मूलांक 8

या लोकांनी आज कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका. तुमच्या भौतिक सुखसोयी वाढणार आहे. पण एखाद्या गोष्टीमुळे ताण येणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. कारण संसर्ग होण्याचा धोका आहे. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांपासून सावध रहा, कारण ते तुमच्या कामात अडथळे निर्माण करु शकतात. 

मूलांक 9

या लोकांनी त्यांच्या रागावर नियंत्रण ठेवावे, अन्यथा तुमचे चालू असलेले कामही वाया जाईल. अशा परिस्थितीत, कोणताही निर्णय संयम आणि शांततेने घ्या. कामात व्यस्त राहणे चांगले, कारण या काळात नवीन विरोधक निर्माण होणार आहे. तुम्ही काही धाडसी निर्णय देखील घेणार आहात. जे आव्हानांनी भरलेले असणार आहे. पण ते तुम्हाला फायदे ठरणार आहे.(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

