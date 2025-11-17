English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Numerology 17 November : 'या' लोकांना आज गुंतवणुकीतून नफा, तर मूलांक 4 च्या लोकांना अडचणी - अडथळ्यांचा करावा लागणार सामना

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 17 November 2025 : आज सोमवार, 17 नोव्हेंबर असून अंकशास्त्रानुसार 17 व्या राशीचा मूलांक क्रमांक (1+7=8) 8 असतो. 8 हा अंक शनिचा मानला जातो. तर सोमवार हा चंद्राचा वार आहे. त्यामुळे आज सोमवार शनिसोबत चंद्राचा प्रभाव असणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 1 असलेल्यांचा दिवस आनंदी तर मूलांक 5 असलेल्यांना नशीब मिळेल आणि मूलांक 7 असलेल्यांना त्यांच्या कुटुंबात आनंद प्राप्त होणार आहे. असा हा आजचा सोमवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 08:06 AM IST
मूलांक 1

आजचा दिवस चांगला असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची सर्व नियोजित कामे पूर्ण होणार आहेत. चांगल्या ठिकाणी पैसे गुंतवल्याने लवकर नफा मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार असून कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद असणार आहे. तुम्ही सहलीची योजना देखील आखणार आहात. 

मूलांक 2

सोमवारचा दिवस सामान्य राहणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे कारण आर्थिक नुकसान होईल. यावेळी कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा, अन्यथा तुमचे पैसे अडकेल. या परिस्थितीत मानसिक ताण देखील वाढणार आहे. कौटुंबिक बाबी सामान्य राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे.   

मूलांक 3

आजचा दिवस चांगला जाणार आहे. तुमची सर्व नियोजित कामे पूर्ण होणार आहेत. विद्यार्थी शिक्षणाच्या नवीन अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणार आहेत. कुटुंबाच्या दृष्टीने, दिवस शांत आणि आनंदी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या पालकांना काहीतरी भेट देणार आहात. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासह आणि कुटुंबातील सदस्यांसह एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहात. 

मूलांक 4

या लोकांना आज अडचणी आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, बोलण्यापूर्वी तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल. कारण तुमच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ काढला जाणार आहे. शिवाय, वचने पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास तुमच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होणार आहे. कौटुंबिक बाबी सामान्य राहणार आहे. पण, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात.

मूलांक 5

त्यांचा दिवस चांगला जाणार असून नशीब तुमच्या बाजूने असणार आहे. तुमच्या कामाच्या योजना यशस्वी होणार आहे.  आर्थिकदृष्ट्याही दिवस चांगला जाणार आहे. तुम्ही जिथे गुंतवणूक कराल तिथे तुम्हाला नफा मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदी असणार आहात. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते सौहार्दपूर्ण राहणार आहे.

मूलांक 6

या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामासाठी काही नवीन कल्पना येणार आहे. पण जर हे विचार अपेक्षेप्रमाणे निघाले नाहीत तर तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहेत. कुटुंबातील तुमच्या भावंडांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सावधगिरी बाळगणे आणि कठोर शब्द वापरणे टाळणे महत्वाचे आहे. कौटुंबिक बाबी सामान्य राहणार आहेत. 

मूलांक 7

आजचा दिवस चांगला असणार आहे. व्यवसायात पूर्वी घेतलेले निर्णय तुम्हाला फायदा देणार आहेत. यामुळे तुमच्या मनात आनंद आणि तुमच्या कुटुंबात आनंद असणार आहे. आर्थिक बाबी आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होणार आहे. पण, तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्या, अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडणार आहेत. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहेत.

मूलांक 8

आजचा दिवस सामान्यपेक्षा कमी असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संघर्ष टाळा, कारण यामुळे त्रास होईल. पण, तुम्ही सौम्य शब्द आणि वागण्याने परिस्थिती नियंत्रित करणार आहात. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता राहणार आहे. कारण यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराशी कोणताही वाद टाळणे हिताचे ठरणार आहे.  

मूलांक 9

लोकांचा दिवस मिश्रित असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहेत. तुमच्या आहाराबाबत कोणतीही निष्काळजीपणा टाळा. कामाच्या ठिकाणी प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास, तुम्हाला तुमचा राग नियंत्रित करावा लागणार आहे. जर तुमच्या कुटुंबात किंवा कामाच्या ठिकाणी सतत संघर्ष असणार आहे.तुमच्या कुटुंबात शांतता राखणे देखील आवश्यक राहणार आहे.(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

