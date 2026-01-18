English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Daily Numerology 18 January : आज मौनी अमावस्या, या लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा; तर यांना मिळणार आर्थिक लाभ

Daily Numerology 18 January : आज मौनी अमावस्या, 'या' लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा; तर यांना मिळणार आर्थिक लाभ

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 18 January 2026 : आज रविवार,18 जानेवारी असून मौन अमावस्या आहे. अंकशास्त्रानुसार, 18 अंकावर मंगळ ग्रहाचा प्रभाव मानला जातो. म्हणून, सर्व मूलांक संख्या असलेल्या लोकांना आज मंगळाचा प्रभाव जाणवेल. तर आज रविवार आहे, ज्याचा अधिपत्य सूर्य आहे, ज्याची संख्या 1 आहे. असा हा आजचा रविवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Jan 18, 2026, 11:31 AM IST
मूलांक 1

आज तुम्ही कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक गोष्टी टाळा. तसंच सौम्य भाषेचा वापर करा अन्यथा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. डोकेदुखीची समस्या जाणवणार आहे. उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी विशेषतः त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. पण तुमच्यासाठी दिवसाची सुरुवात चांगली होणार आहे. 

मूलांक 2

या लोकांना अपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे तुम्हाला आनंद प्राप्त. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह खरेदीला करणार आहात. तुमच्या भावंडांकडून आणि मित्रांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. तुमच्या आईसोबत वेळ घालवल्याने तुमचे नाते सुधारणार आहेत. तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. 

मूलांक 3

आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे. तुम्ही धार्मिक कार्यात अधिक रस घेणार आहात. काही कामांसाठी धावपळ करावी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सल्ल्याचे सर्वांना कौतुक वाटणार आहे. तुम्ही तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन मार्गांचा विचार करणार आहात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत एखाद्या शुभ कार्यक्रमाचा विचार करणार आहात.

मूलांक 4

लोक त्यांच्या गोड बोलण्याने आणि वागण्याने कामावर चांगले परिणाम करणार आहात. तुम्हाला काही चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी शिस्त लाभदायक ठरणार आहे. आज तुम्ही जे काही कराल ते पूर्णपणे प्रभावी राहणार आहे.

मूलांक 5

आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीशी संपर्क साधणार आहे. जो भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.  तुम्ही तुमच्या भावंडांसोबतचे जुने फोटो देखील पाहणार असल्याने जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहेत. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. पण तुमच्या आहाराबाबत निष्काळजी करु नका.

मूलांक 6

तुमच्या वैवाहिक जीवनात त्यांच्या जोडीदाराशी कोणताही संघर्ष होईल. यामुळे नात्यात दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणीही सावध राहा. एकटे काही वेळ घालवणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही मित्रांला भेटणार असून; त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे चांगले वाटणार आहे.

मूलांक 7

आज अधिक चिंतेत राहणार आहात. पण, विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहात. तुम्ही परदेशात व्यवसाय करण्याचा विचार करणार आहात. ज्यामुळे भविष्यात नफा मिळणार आहे. पण, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचे राहणार आहे. कौटुंबिक बाबींमध्ये संयम बाळगा.

मूलांक 8

भौतिक सुखसोयी वाढणार आहेत. पण काही कारणांमुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. म्हणून, यावेळी कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळा. तुम्ही तुमच्या आरोग्याची देखील विशेष काळजी घ्या, अन्यथा समस्या येईल. कामाच्या ठिकाणी कोणावरही जास्त अवलंबून राहू नका.

मूलांक 9

तुम्हाला रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अन्यथा प्रगतीपथावर असलेल्या गोष्टीही बिघडू शकतात. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक गोष्टींपासून दूर राहणे उचित आहे, कारण नवीन विरोधक उद्भवणार आहेत. पण, काही धाडसी निर्णय फायदेशीर राहणार आहे. यासाठी तुमचे कौतुक देखील होणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

