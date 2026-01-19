English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Daily Numerology 19 January : आज या लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ

Daily Numerology 19 January : आज 'या' लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 19 January 2026 : आज सोमवार, 19 जानेवारी असून अंकशास्त्रानुसार, 1 (1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1) या अंकाचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. म्हणून, सर्व मूलांक संख्या असलेल्या लोकांना आज सूर्याचा प्रभाव असणार आहे. तसंच, आज सोमवार आहे, ज्याचा स्वामी चंद्र असून त्याची संख्या 2 आहे. मूलांक क्रमांक 1 असलेल्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून दुप्पट परतावा मिळणार असून तर मूलांक 2 असलेल्यांचे कौटुंबिक जीवन आनंदी राहणार आहे. असा हा आजचा सोमवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Jan 19, 2026, 07:56 AM IST
1/9

मूलांक 1

आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्ही जिथे गुंतवणूक कराल तिथे तुम्हाला दुप्पट नफा मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्यवसायात नफा नेहमीपेक्षा जास्त असणार आहे. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहणार असून तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांसह धार्मिक सहलीची योजना आखणार आहात. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात.

2/9

मूलांक 2

तुमच्यास आजचा दिवस आनंदाचा असेल. तुमच्या आर्थिक समस्या कमी होतील, ज्यामुळे तणावही कमी होईल. नोकरी करणाऱ्यांना नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना आजचा दिवस चांगला जाईल. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी असेल आणि तुम्हाला सर्व सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा आणि प्रेम मिळणार आहे.

3/9

मूलांक 3

तुम्हाला आज नशीबाची साथ मिळणार आहे. तुमच्या अभ्यासपूर्ण टिप्पण्यांची कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा होणार आहे. आर्थिक लाभाचे संकेत मिळणार असून व्यवसायात तुमची ओळख होणार आहे. तुम्हाला काही नवीन संधी देखील मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी तुमचे संबंध मजबूत राहणार आहे.

4/9

मूलांक 4

त्यांच्यासाठी आजचा दिवस सरासरीपेक्षा कमी असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये हुशारीने गुंतवणूक करणे आवश्यक असणार आहे. जर तुम्हाला कोणतेही महत्त्वाचे व्यवसायिक निर्णय घ्यायचे आहेत... तर तुमच्या वडिलांचा सल्ला घ्या. यामुळे काही अडचणी कमी होणार आहे. कौटुंबिक जीवन सामान्य राहणार आहे. आज कोणतेही काम शांततेने आणि संयमाने करावे लागणार आहे. 

5/9

मूलांक 5

त्यांच्यासाठी आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या चांगला जाणार आहे. तुम्हाला अनेक स्रोतांकडून आर्थिक लाभ मिळणार आहे. व्यवसायाशी संबंधित चिंता कमी होणार आहे. तुम्ही एखाद्यासोबत भागीदारीत नवीन उपक्रम सुरू करणार आहात. यामुळे व्यवसाय वाढीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पगार वाढीचे संकेत मिळणार आहेत. तुम्ही कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहात.

6/9

मूलांक 6

आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक बाबींपासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये हुशारीने गुंतवणूक करणे आवश्यक असणार आहे. व्यवसायातील नफा सामान्यपेक्षा कमी असणार आहे. कौटुंबिक जीवनात संतुलन राखल्याने परिस्थिती सामान्य राहणार आहे. कोणतेही निर्णय शांतपणे घेणे महत्त्वाचे राहणार आहे.  

7/9

मूलांक 7

तुम्हाला आज उत्साही वाटणार आहे. आर्थिक बाबी उत्तम राहणार असून पैशांचा ओघ वाढणार आहे. व्यवसायात प्रगतीच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या कुटुंबासोबत तुमचा दिवस आनंददायी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबतही चांगला वेळ घालवणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहे.  

8/9

मूलांक 8

तुमच्यासाठी आजचा दिवस शुभ राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. मालमत्तेत गुंतवणूक केल्याने नजीकच्या भविष्यात आर्थिक लाभ होणार आहे. जर तुम्ही व्यवसाय भागीदारी सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम आणि सुसंवाद राखणार आहात.

9/9

मूलांक 9

तुम्हाला आर्थिक अडचणी येणार आहेत. व्यवसायात मोठा नफा कमी मिळणार आहेत. परिणामी, तुम्हाला मानसिक त्रास जाणवणार आहे. तुमच्या भावंडांशी संघर्ष होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी कोणतेही वाद किंवा मतभेद टाळा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

