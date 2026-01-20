English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Numerology 20 January : आज या लोकांनी नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा! तर तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Daily Numerology 20 January : आज 'या' लोकांनी नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा! तर तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 19 January 2026 : आज मंगळवार, 20 जानेवारी असून अंकशास्त्रानुसार, 20 (2 + ० = 2) या संख्येचा चंद्र हा स्वामी ग्रह आहे. म्हणून, सर्व मूलांक संख्या असलेल्या लोकांना आज चंद्राचा प्रभाव जाणवणार आहे. तसंच, आज मंगळवार म्हणजे त्याचा स्वामी मंगळ आहे, ज्याची संख्या 9 आहे. मूलांक क्रमांक 2 असलेल्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल, तर मूलांक क्रमांक 9 असलेल्यांना त्यांच्या प्रेम जीवनात बदल अनुभवण्याची अपेक्षा आहे. असा हा आजचा सोमवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Jan 20, 2026, 08:09 AM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. यामुळे थकवा आणि ताण जाणवणार आहे. थोडी वेळ विश्रांती घेणे आवश्यक असेल. बदलत्या हवामानाचाही परिणाम जाणवेल. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला बरे वाटणार आहे.

twitter
2/9

मूलांक 2

कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. यामुळे इच्छित परिणाम साध्य होण्यास मदत मिळणार आहे. तुम्ही आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करणार आहात. तुमच्या क्षमता समजून घेतल्यास आणि तुमच्या ध्येयांकडे वाटचाल केल्यास चांगले परिणाम मिळतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण घालवणार आहात.

twitter
3/9

मूलांक 3

आज धार्मिक कार्यात रस वाढणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमचे काम पुढे नेण्याची संधी मिळणार आहे. शिवाय, एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होईल. यामुळे तुमच्या मनात आनंद असणार आहे. ज्या समस्या सोडवल्या नव्हत्या त्या सुधारणार आहेत. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे.

twitter
4/9

मूलांक 4

आज काही इच्छा पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. जर तुम्ही काही काळापासून अडचणींचा सामना करत असाल तर वरिष्ठांच्या सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे मानसिक ताणही कमी होणार. तुमच्या सर्व समस्यांवर तुम्हाला सकारात्मक उपाय सापडतील. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी आणि शांत असणार आहे.

twitter
5/9

मूलांक 5

व्यवसायात काही जोखीम घेतल्यास फायदा मिळणार आहे. पण काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक राहणार आहे. साहसी राहिल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. तुमच्या प्रयत्नांना कामाच्या ठिकाणी चांगले फळ मिळणार आहे. पण इतरांवर जास्त अवलंबून राहण्याचे टाळा, कारण आत्मविश्वास तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली राहणार आहे.

twitter
6/9

मूलांक 6

आज कोणतेही काम आत्मविश्वासाने करावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सर्जनशीलता स्वीकारल्याने नफा मिळणार असून नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे. तुमची कामाची नीती इतरांना प्रभावित करणार आहे. पण, रूढीवादी दृष्टिकोन टाळा. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार असून तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांसोबत दर्जेदार वेळ व्यतित करणार आहात. 

twitter
7/9

मूलांक 7

आज धाडसी निर्णय आणि भीती टाळा. तुमच्या व्यवसायात नवीन लोकांशी संपर्क साधा, ज्यामुळे तुमचे काम पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. बाजारातील तेजी तुमच्या कामावरही परिणाम करेल. तुम्ही तुमचे विचार तुमच्या जोडीदारासोबत शेअर करा.

twitter
8/9

मूलांक 8

आज एक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास मदत मिळणार आहे. जर तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीला भेटण्याची योजना आखत असाल तर तुम्हाला तयारी करावी लागणार आहे. तुमचे एखाद्याशी घट्ट नाते निर्माण होणार आहे. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहणार आहे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळा.

twitter
9/9

मूलांक 9

नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. विचारपूर्वक आणि योग्य निर्णय घेतल्यास आनंदी प्रेम जीवन सुनिश्चित होणार आहे. काहीतरी नवीन आणि रोमांचक देखील घडणार आहे. परिणामी, तुमच्या प्रेम जीवनात बदल होण्याची चिन्हे आहेत. काम सुरळीत सुरू राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस? 12
Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर &#039;हा&#039; भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं

Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर 'हा' भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं

Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर 'हा' भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं 9
Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा 8
सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला 8