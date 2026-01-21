English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Numerology 21 January : आज नातेसंबंधात तणाव; तर कामाच्या ठिकाणी तणाव, पण तरीही...कसा आहे तुमच्यासाठी दिवस?

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 21 January 2026 : आज बुधवार, 21 जानेवारी असून 3 अंकाचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. म्हणून, सर्व जन्मांक असलेल्या लोकांना आज गुरूचा प्रभाव असणार आहे. असा हा आजचा बुधवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Jan 21, 2026, 08:00 AM IST
मूलांक 1

  आजचा दिवस नेहमीपेक्षा चांगला असणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित काही समस्या येत असतील तर तुम्हाला आराम मिळणार आहे. घरातील वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तर सर्व सदस्यांमध्ये परस्पर प्रेम दिसून येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, तुम्हाला तुमच्या कामावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

मूलांक 2

या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित असणार आहे. जर कुटुंबात सतत मतभेद किंवा ताणलेले संबंध असतील तर ते सोडवण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. तुमची भेट एखाद्या जुन्या मित्राशी देखील होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्ही एकत्र चांगला वेळ घालवणार आहात.

मूलांक 3

आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्हाला पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे आनंद मिळणार असून तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी जास्त कामाचा ताण तुम्हाला व्यस्त ठेवणार आहे. अशा परिस्थितीत, लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहेत.

मूलांक 4

आजचा दिवस मिश्रित जाणार आहे. जर नातेसंबंधात कटुता असेल तर तुम्ही गोड शब्दाने ते सुधारू शकता. वादांपासून दूर राहणे महत्वाचे आहे. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात काहीतरी नवीन सुरू करणार आहात. पण तुमचे पैसे काळजीपूर्वक गुंतवा, अन्यथा तुमचे पैसे कुठेतरी अडकू शकतात.

मूलांक 5

आज, तुम्हाला जोडीदाराच्या सल्ल्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे कुटुंबातील कोणत्याही समस्या सोडवता येणार आहेत. या समस्यांवर उपाय शोधण्यात तुम्हाला आनंद होईल. आर्थिक संधी तुम्हाला उत्पन्न देतील आणि मित्रांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्ही धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यात देखील सहभागी होणार आहात.

मूलांक 6

आज दिवस नेहमीपेक्षा चांगला जाणार आहे. प्रियजनांसोबत तुमचे कोणतेही मतभेद असतील तर ते दूर होणार आहेत. तुम्ही  प्रार्थना करण्यात थोडा वेळ घालवणार आहात. मित्रांसोबत भेटीचे संकेत देखील आहेत. तुम्हाला एखाद्या नातेवाईकाकडून चांगली बातमी मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुसंवादी राहणार आहे.

मूलांक 7

कामाच्या ठिकाणी उघडपणे आपले मत व्यक्त करणार आहे. वेळापत्रकानुसार काम करणे फायदेशीर ठरणार आहे. लवकरच तुम्हाला त्याचे फायदे मिळणार आहे. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात, तुम्ही काही खरेदीची योजना आखणार आहात. कुटुंबातील सदस्यांसोबत थोडा वेळ घालवल्याने तुम्हाला बरे वाटणार आहे.

मूलांक 8

आज अध्यात्मात विशेष रस राहणार आहे. तुम्ही एखाद्या गुरूला भेटण्याची योजना देखील करू शकणार आहात. त्यांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी कामाची परिस्थिती चांगली राहणार आहे. तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. यामुळे अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

मूलांक 9

आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्यांना रक्तदाबाचा त्रास आहे त्यांनी स्वतःची विशेष काळजी घ्यावी. परदेशात काम करणाऱ्यांचा दिवस चांगला जाणार आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण होऊ शकतात, ज्यामुळे काही ताण कमी होणार आहे. कौटुंबिक वातावरण शांत राहणार असून तुम्ही सर्वांसोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

