Daily Numerology 8 December : मूलांक 2 ला आज जुन्या गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा; तर मूलांक 9 साठी आज...
Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 17 November 2025 : आज मार्गशीर्ष सोमवार असून आज 8 तारीख आहे. अंकशास्त्रानुसार 8 व्या राशीचा मूलांक 8 आहे, ज्यावर शनिचा प्रभाव असतो. सोमवार असल्याने, सर्व मूलांक चंद्राचा प्रभाव राहणार आहे अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 2 असलेल्यांना गुंतवणुकीतून फायदा तर मूलांक 6 असलेल्यांना अचानक पैसे आणि मूलांक 9 असलेल्यांना उत्पन्नात वाढ पाहिला मिळणार आहे. असा हा आजचा आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.