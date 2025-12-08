English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Numerology 8 December : मूलांक 2 ला आज जुन्या गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा; तर मूलांक 9 साठी आज...

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 17 November 2025 : आज मार्गशीर्ष सोमवार असून आज 8 तारीख आहे. अंकशास्त्रानुसार 8 व्या राशीचा मूलांक 8 आहे, ज्यावर शनिचा प्रभाव असतो. सोमवार असल्याने, सर्व मूलांक चंद्राचा प्रभाव राहणार आहे अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 2 असलेल्यांना गुंतवणुकीतून फायदा तर मूलांक 6 असलेल्यांना अचानक पैसे आणि मूलांक 9 असलेल्यांना उत्पन्नात वाढ पाहिला मिळणार आहे. असा हा आजचा आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 06:33 AM IST
मूलांक 1

  तुमच्यासाठी आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल असणार आहे. अचानक पैशाचा ओघ वाढणार असून तुम्ही आनंदी राहणार आहात. व्यवसायिकांसाठी आजचा दिवस सामान्य असणार आहे. काही कारणास्तव तुम्हाला आर्थिक नुकसान देखील सहन करावे लागण्याची संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत हुशारीने गुंतवणूक करा. तुमच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे. पचनाच्या समस्या त्रास देईल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.

मूलांक 2

आज तुम्हाला नशीबाची साथ मिळणार आहे. आर्थिक लाभासह जर तुम्ही पूर्वी पैसे गुंतवले असतील तर तुम्हाला दुप्पट फायदा मिळणार आहे. तुम्ही आनंदी व्हाल आणि कुटुंबातील सदस्यांसह बाहेर जाण्याची योजना तयार करणार आहात. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण अनुभवणार आहात. 

मूलांक 3

आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य राहणार आहे. काही कारणास्तव तुम्हाला मानसिक ताण जाणवणार आहे. पण, आर्थिक लाभाचे संकेत असून नवीन व्यावसायिक भागीदारी करार होणार आहे. यामुळे भविष्यात फायदे मिळणार आहे. पण, तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या; डोकेदुखी तुम्हाला त्रास देणार आहे.

मूलांक 4

आजचा दिवस चांगला जाणार आहे. आर्थिक बाबींमुळे अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. व्यवसायातही नशीब तुमची साथ देणार असून तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्ही कामासाठी परदेशात जाण्याचा विचार करणार आहात. नोकरीत असलेले जे बदल करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना हा दिवस शुभ वाटणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात.

मूलांक 5

आजचा दिवस सामान्यपेक्षा कमी राहणार आहे. तुम्हाला हुशारीने पैसे गुंतवावे लागणार आहात. व्यवसायात तुमच्यासाठी काही नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. नोकरी करणाऱ्यांनी कामावर सावधगिरी बाळगावी, कारण सहकाऱ्याशी वाद होऊ शकतात. वैवाहिक जीवन गोड राहणार असून नातेसंबंध मजबूत होणार आहे.

मूलांक 6

आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. आर्थिक बाबतीत अचानक पैशाचा ओघ वाढणार आहे. व्यवसायातही आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी निर्माण होणार आहे. नोकरी करणारे आज आपली सर्व कामे विवेकाने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने पूर्ण करणार आहेत. पगारवाढीचाही विचार केला जाणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह सहलीची किंवा चित्रपटाची योजना आखणार आहात. 

मूलांक 7

आज ही लोक खूप सर्जनशील आणि आध्यात्मिक राहणार आहेत. आर्थिक बाबी उत्तम असतील आणि अचानक पैशाचा ओघ तुम्हाला आनंद देणार आहे. व्यवसायात प्रगती होणार आहे. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत चांगला वेळ घालवाल आणि वैवाहिक आनंद प्रबळ राहणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला शांती प्राप्त होणार आहे.

मूलांक 8

आज तुमची आर्थिक परिस्थिती कमी अनुकूल असेल. म्हणून, यावेळी पैसे गुंतवणे टाळणे चांगले होणार आहे. पण, नोकरी करणाऱ्यांना नशीबाची साथ मिळणार आहे. जर ते करिअर बदलण्याचा विचार करत असतील तर ते त्याचा विचार करणार आहेत. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि धार्मिक सहलीची योजना आखणार आहात.

मूलांक 9

तुमच्यासाठी आजचा दिवस चांगला जाणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुमच्या वडिलांच्या सल्ल्यानुसार पैसे गुंतवल्याने मोठे फायदे मिळणार आहे. व्यवसायात नवीन मार्ग उघडणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या हृदयात आनंद नांदणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांचे कौतुक होणार असून तुमचे उत्पन्नही वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ व्यतित करणार आहात.(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

