Marathi News
Daily Numerology 9 December : मूलांक 9 च्या लोकांनी जास्त राग टाळा अन्यथा...; तर या जन्मतारखेच्या लोकांना आज आर्थिक फायदा

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 9 December 2025 : आज मंगळवार, 9 डिसेंबर असून या मूलांकावर मंगळाचे राज्य आहे. आज मंगळवार असल्याने, सर्व मूलांक संख्या मंगळाच्या प्रभावाचा अनुभव घेणार आहेत. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 2 असलेल्यांना आर्थिक लाभ होणार आहे, मूलांक 4 असलेल्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. मूलांक 5 असलेले लोक त्यांच्या भावंडांसोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहात. असा हा आजचा मंगळवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Dec 09, 2025, 07:45 AM IST
1/9

मूलांक 1

  आज डोकेदुखीचा त्रास होणार आहे, म्हणून, तुम्ही जास्त ताण टाळावा. पण, तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही उर्जेने परिपूर्ण असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा. कारण यामुळे संघर्ष होऊ शकतो. कुटुंबासोबत वेळ घालवणे फायदेशीर ठरणार आहे, कारण यामुळे तुम्हाला शांती मिळणार आहे.

2/9

मूलांक 2

आजचा दिवस खूप छान जाणार आहे. तुम्ही दिवसभर आनंदी राहणार असून तुम्हाला अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसाठी काही वस्तू खरेदी देखील करणार आहात. पण, कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या वागण्यात किंवा बोलण्यात बदल झाल्यास निराशा होईल. पण, तुम्हाला तुमच्या भावांकडून आणि मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे.  

3/9

मूलांक 3

आजचा दिवस सामान्य असणार आहे. तुम्ही धार्मिक कार्यात व्यस्त राहणार आहात. तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा विचार देखील करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी तुमचा सल्ला प्रभावी ठरणार आहे. तुमची प्रशंसा होणार आहे. यावर उपाय म्हणून तुम्ही भगवान हनुमानाची पूजा केल्यास चांगले परिणाम मिळतील.

4/9

मूलांक 4

आज त्यांच्या वागण्यावर आणि विचारांवर नियंत्रण ठेवावे. तुम्हाला काही चांगली बातमी देखील ऐकायला मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. तुम्ही कामावर शिस्त पाळण्यास प्राधान्य द्याल आणि या बदलामुळे फायदे मिळणार आहे. तुम्ही जे काही कराल ते प्रभावी असणार आहे.

5/9

मूलांक 5

आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीला भेटू शकता किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधणार आहात. जो भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावंडांसोबतचे जुने फोटो पाहू शकता, ज्यामुळे तुमच्या आठवणी ताज्या होणार आहेत. तुमचे मन आनंदी राहणार असून तुमचे आरोग्य चांगले राहणार आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात तुमच्या जोडीदारावरील प्रेम अधिकच वाढणार आहे.

6/9

मूलांक 6

आज त्यांच्या जोडीदाराशी वाद घालणे टाळावे, कारण यामुळे संघर्ष निर्माण होईल. पण, तुम्ही तुमच्या आवडीचे कपडे खरेदी करणार आहात. मित्रांमध्ये तुमचा आकर्षण प्रभावी असणार आहे कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला शांती मिळणार आहे.

7/9

मूलांक 7

आज काही कारणास्तव चिंतेत पडणार आहात. पण, कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय सकारात्मक बदल आणणार आहे. परदेशी व्यवसायाचे विचार देखील उदयास येणार आहेत, जे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पण, तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. तुमचे आरोग्य बिघडणार आहे. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे बोलणे तुम्हाला दुःखी करेल.

8/9

मूलांक 8

तुमच्या भौतिक सुखसोयींमध्ये वाढ होणार आहे. पण, काही कारणांमुळे मानसिक ताण देखील जाणवणार आहे. म्हणून, यावेळी कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळा. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. तुमच्या आहाराबाबत निष्काळजी राहण्यापासून दूर राहा. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे.

9/9

मूलांक 9

या लोकांनी जास्त राग टाळावा, अन्यथा त्यांना महत्त्वाच्या कामातही अडथळे येतील. कामावर बोलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, कारण विरोधकांची संख्या वाढू शकते. पण, तुम्ही काही धाडसी निर्णय देखील घेणार आहात, जे आव्हानात्मक असले तरी, तुम्हाला फायदे ठरणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

