Marathi News
  • Daily Numerology 9 January : या लोकांनी अनावश्यक वादात अडकू नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Aaj Che Ank Jyotish Daily Numerology Prediction 9 January 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात राशीनुसार भवितव्य सांगितलं जातं. तसंच अंकशास्त्रात जन्मतारखेनुसार भविष्य वर्तवले जातात. शुक्रवारी 9 जानेवारी म्हणजे अंकशास्त्रानुसार 9 मूलांक असणार आहे. असा हा आजचा शुक्रवार 1 ते 9 मूलांकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.  

Neha Choudhary | Jan 08, 2026, 11:05 PM IST
1/9

मूलांक 1

आज तुमचे मन खूप लवकर विचार करणार आहे. कामात घाई करू नका. तुम्ही गोंधळलेले राहणार आहे. आज अनावश्यक संभाषणे टाळा.

2/9

मूलांक 2

तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची पूर्ण जाणीव नसल्यास प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी तुम्ही परिस्थिती काळजीपूर्वक समजून घ्या. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये, काय बोलले जात आहे ते काळजीपूर्वक ऐका.आर्थिक बाबींचा शहाणपणाने निर्णय घ्या.

3/9

मूलांक 3

आज काम करणे सोपे होणार आहे. आज काही कृती करण्यापूर्वी तुम्ही तुमचे मन शांत करा. या काळात धीर धरा; यामुळे नंतर मोठ्या समस्या टाळा. तुम्ही तुमच्या आरोग्याचीही थोडी काळजी घ्या.

4/9

मूलांक 4

आज कामाच्या ठिकाणी आणि नातेसंबंधांमधील महत्त्वाच्या कामांमध्ये ब्रेक घेणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, ते जास्त करणे टाळा आणि संतुलन राखून हळूहळू पुढे जाणे हिताचे ठरणार आहे.

5/9

मूलांक 5

आज प्रत्येक गोष्टीला तुमची प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसाद आवश्यक नसणार आहे. तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा, छोट्या छोट्या गोष्टींना जास्त महत्त्व देऊ नका किंवा अनावश्यक वादात अडकू नका. नातेसंबंधांमध्ये, मनःशांती राखण्याचा प्रयत्न करा.

6/9

मूलांक 6

आर्थिकदृष्ट्या, सुरक्षा देणाऱ्या गोष्टी निवडणे चांगले, दिखावा करु नका. खरं तर, तुम्ही विचार करता त्यापेक्षा तुम्ही अधिक बलवान आहात. जर तुम्हाला असेच राहायचे असेल, तर तुम्हाला आराम करावा लागणार आहे. शिवाय सीमा निश्चित करा.

7/9

मूलांक 7

या काळात तुम्हाला विशेषतः स्पष्ट विचारसरणीची आवश्यकता राहणार आहे. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या पुढे विचार करणार आहात. या काळात करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात शांती राहणार आहे.

8/9

मूलांक 8

तुमच्या आयुष्यातील छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष द्या. नातेसंबंधांवर विश्वास ठेवा. तुमचे बजेट व्यवस्थापित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना वापरा. ​​शांतता राखा आणि संघर्षाच्या परिस्थिती टाळा. हा तुमच्यासाठी मध्यम काळ आहे. तुम्हाला विशेषतः तुमच्या कामासाठी तयार राहावे लागणार आहे.

9/9

मूलांक 9

आज नकारात्मक राहू नका. जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल, अगदी क्षणभरासाठीही, तर एक सकारात्मक छंद शोधा. एक संभाषण किंवा एक हास्य तुमच्या आयुष्याच्या कोणत्याही पैलूत एक वळण आणणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

