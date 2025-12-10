Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; 'या' लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 December : आज बुधवारी 10 डिसेंबरला बुधादित्य राजयोगाचा विशेष प्रभाव राहणार आहे. मिथुन, कर्क आणि मीन राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा संधी मिळणार आहे. इतर राशींसाठी, दिवसानुसार शुभ आणि अशुभ योग देखील असं टॅरोकार्ड गणिनेनुसार सांगण्यात आलंय. एकंदरीत असा हा योग 10 डिसेंबर मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 10, 2025, 07:03 AM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
तुम्हाला त्यांच्या चांगल्या कृतींद्वारे त्यांच्या वरिष्ठांसमोर त्यांची प्रतिमा सुधारण्यात यश मिळणार आहे. तुमचा व्यावहारिक दृष्टिकोन नफ्याच्या चांगल्या संधी प्रदान करणार आहेत. कामासोबतच, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याच्या संधी प्राप्त होणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस अनुकूल राहणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
या लोकांना त्यांच्या कुटुंबात अशांतता जाणवणार आहे. ज्यामुळे ते त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाहीत. मालमत्ता व्यवहारात गुंतलेल्यांसाठी दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्ही घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे तुमचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल आहे. वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
