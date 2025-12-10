English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : बुधादित्य राजयोग आज 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार मोठे बदल; 'या' लोकांना नकारात्मक भावनांपासून दूर रहा

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 December : आज बुधवारी 10 डिसेंबरला बुधादित्य राजयोगाचा विशेष प्रभाव राहणार आहे. मिथुन, कर्क आणि मीन राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा संधी मिळणार आहे. इतर राशींसाठी, दिवसानुसार शुभ आणि अशुभ योग देखील असं टॅरोकार्ड गणिनेनुसार सांगण्यात आलंय. एकंदरीत असा हा योग 10 डिसेंबर मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 10, 2025, 07:03 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या लोकांनी नकारात्मक भावनापासून आज दूर रहावे. कामाच्या ठिकाणी समस्या सोडवताना धाडसी राहा. तुमच्या अहंकाराला वर्चस्व गाजवू देऊ नका. परिस्थितीशी तडजोड केल्याने तुम्हाला अडचणींपासून वाचवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावता येणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

ही लोक व्यावसायिक संबंध सुधारण्यासाठी सहलीची योजना आखणार आहेत. कामातील अडचणी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सविस्तर चर्चा करा. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा दिसणार आहे. आजच्या चर्चेतून दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस संघर्षाने भरलेला असणार आहे. तुम्ही तुमच्या कामाशी संबंधित योजना गुप्तपणे अंमलात आणा. अधिक पैशाच्या मागे लागून अनैतिक कार्यात सहभागी होऊ नका. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला असणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

तुम्हाला त्यांच्या चांगल्या कृतींद्वारे त्यांच्या वरिष्ठांसमोर त्यांची प्रतिमा सुधारण्यात यश मिळणार आहे. तुमचा व्यावहारिक दृष्टिकोन नफ्याच्या चांगल्या संधी प्रदान करणार आहेत. कामासोबतच, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याच्या संधी प्राप्त होणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस अनुकूल राहणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांनी आज सावधगिरी बाळगावी. अनावश्यक कायदेशीर अडचणी टाळा. तुमचे खर्च जास्त राहणार आहे. काळजीपूर्वक वाहन चालवा. दरम्यान, या राशीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धांमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यास ते निराश होऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल नाही; त्यानुसार तुमच्या खर्चाचे नियोजन करा.

कन्या (Virgo Zodiac)

आज मैत्री टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करताना स्वतःचे नुकसान तुम्ही करु शकता. तुम्ही तुमच्या वेळेचा चांगला वापर करा. कामात तुम्हाला किरकोळ अडचणी येणार आहेत, पण सकारात्मक विचारसरणी तुम्हाला त्यावर मात करण्यास मदत करणार आहे. उत्पन्न चांगले राहणार आहे. जास्त स्पर्धेत अडकणे टाळा.  

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कुटुंबात अशांतता जाणवणार आहे. ज्यामुळे ते त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाहीत. मालमत्ता व्यवहारात गुंतलेल्यांसाठी दिवस अनुकूल असणार आहे. तुम्ही घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे तुमचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल आहे. वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.  

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ताणामुळे ताण जाणवणार आहे. चिडचिडेपणामुळे वातावरण बिघडू शकतं. म्हणून, तुमची दैनंदिन दिनचर्या व्यवस्थित करा. अनावश्यक कामे उद्यापर्यंत पुढे ढकला. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस फायदेशीर राहणार नाही. खर्च आव्हानात्मक असणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांना आर्थिक बाबींबाबत अनावश्यक ताण येऊ शकतो. बसून काम करण्याऐवजी बाहेर काम केल्याने मानसिक असंतोष कमी होण्यास मदत होणार आहे. शत्रू तुमच्या कामात अडथळे निर्माण करू शकतात. पैशाचे नुकसान होण्याचे संकेत आहेत.

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना कामाचा ताण वाढणार आहे, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होऊ शकतात. तुमचे शब्द सुज्ञपणे आणि काळजीपूर्वक वापरा. ​​नकारात्मक प्रतिक्रिया टाळा. राजनैतिक पद्धतीने परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल असणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक अचानक प्रवासाची योजना आखणार आहेत. यामुळे दैनंदिन कामाच्या जबाबदाऱ्या दूर होऊन ताण कमी होण्यास मदत होईल. आर्थिक बाबी आव्हानात्मक असतील, त्यामुळे तुमचे खर्च वाढतच राहतील. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि कर्ज घेणे टाळा.

मीन (Pisces Zodiac)

तुमच्यासाठी हा एक अतिशय खास दिवस आहे, कारण तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होणार आहे. मित्रांच्या मदतीने, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. हा दिवस मौजमजेने आणि आनंदाने भरलेला राहणार आहे. पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरणार आहे. काम नियोजनानुसार पुढे वाटचाल करा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

