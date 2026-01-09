English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोग या लोकांसाठी भाग्यशाली! जवळच्या लोकांवर विश्वास ठेव नका अन्यथा...

Daily Tarot Card Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोग 'या' लोकांसाठी भाग्यशाली! जवळच्या लोकांवर विश्वास ठेव नका अन्यथा...

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 January : जानेवारी महिन्यातील दुसरा शनिवार 10 जानेवारीला लक्ष्मी नारायण राजयोग जुळून आला आहे. लक्ष्मी नारायण राजयोग ज्योतिषशास्त्रात विशेष फलदायी मानला गेला आहे. शनिवार हा शनिदेवाला समर्पित आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार शनिवारचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 09, 2026, 11:06 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आर्थिक बाबतीत या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. आज नशीब तुमच्या बाजूने राहणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात गुंतलेल्यांना आज विशेष लाभ होणार आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल आजच्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला लाभ होणार आहे. 

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

तुमच्यासाठी आजचा दिवस जास्त अधिकाराचा राहणार आहे. कामातील बारकावे आज जाणून घ्या. तुमच्या कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास फायदा होणार आहे. आज तुम्ही नवीन करार करणार आहात. माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्यांना फायदा मिळणार आहेत.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांचा आजचा दृष्टिकोन खूप सकारात्मक राहणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांमुळे तुम्हाला आदर मिळणार आहे. लोक काय म्हणतात त्याकडे दुर्लक्ष करा, अन्यथा तुम्हाला आत्मविश्वासाला धक्का बसेल. त्यामुळे तुमच्या कामावर आज लक्ष केंद्रित करा.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांनी आज भावनिक होऊ नयेत. जास्त भावनिक होण्यामुळे विश्वासघात होण्याचे संकेत आहेत. आज अचानक तुमच्या मनात एखादा नकारात्मक विचार येणार आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला ताण जाणवणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली राहणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांनी आज घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. आंधळेपणाने कोणतेही आश्वासन देऊ नका. आज व्यवसायिकांना त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांकडून पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. शिवाय, आर्थिक बाबी इतर दिवसांपेक्षा खूपच चांगल्या असणार आहे.  

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांनी आज सावधगिरी बाळगावी. ज्यांना तुम्ही जवळचे मित्र मानता ते तुम्हाला चुकीचा सल्ला देणार आहेत. आज तुम्ही आर्थिक व्यवहारात खूप काळजी घ्यावी. तुम्ही तुमच्या खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवा.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

आज लोक जे बऱ्याच काळापासून एखाद्या समस्येशी झुंजत आहेत ते त्यावर तोडगा काढण्यात यशस्वी होणार आहे. आज व्यावसायिकांना नुकसान होण्याचे संकेत आहेत. पण तुमच्या कामातून तुमच्या ग्राहकांना फायदा होणार आहे. आर्थिक बाबी सामान्य राहणार आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांनी आज खूप मेहनत केली तरच ते त्यांचे काम चांगल्या प्रकारे होणार आहे. आज तुम्हाला आळशीपणाचा त्रास करुन घेऊ नका. रिअल इस्टेटशी संबंधित कामात आज काही अडथळे येतील. कमी उत्पन्नामुळे आर्थिक योजनांमध्ये अडथळे येणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांना आज कामात हुशारीने काम करावे लागणार आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांना फटकारण्याऐवजी, तुम्ही त्यांना प्रेमाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे आज सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. व्यावसायिकांचा काळ खूप चांगला जाणार आहे.  

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांनी आज पैसे वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. तुमचे लक्ष तुमच्या कौटुंबिक व्यवसायाचा विस्तार करावा. वित्त क्षेत्रातील लोक त्यांचे गमावलेले पैसे परत मिळणार आहेत. तुम्ही काही काळासाठी पुन्हा पैसे उधार देणे टाळा. 

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज तुमचं वर्चस्व कायम राहणार आहे. तुमची मुले तुमचे काम पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण मदत करणार आहेत. आज तुम्हाला ऑफिसबाहेरची कामे पूर्ण करण्यासाठी बाहेर जावे लागणार आहे. तुमची बुद्धी आणि विवेकबुद्धी सुज्ञपणे वापरा. ​​आज तुम्ही सामाजिक कार्यांवर जास्त पैसे खर्च करणार आहात.

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज तुम्ही धार्मिक कार्यात रस घेणार आहात. आज तुम्हाला तुमच्या सध्याच्या व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू केल्याने तुमचे सध्याचे काम विस्कळीत होईल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस कमी फायदेशीर राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला

पुढील अल्बम

3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला

3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला

3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला 8
Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत

Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत

Mobile Number Voter ID Linking Process: मतदार ओळखपत्राला मोबाईल नंबर अजून लिंक केला नाही आहे? मग आत्ताच करा, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी पद्धत 9
रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार &#039;जया बच्चनसारखी Boring...&#039;

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार 'जया बच्चनसारखी Boring...'

रेखा आणि जया बच्चनची तुलना; प्रसिद्ध लेखिकेने व्यक्त केला थेट विचार 'जया बच्चनसारखी Boring...' 9
घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील &#039;या&#039; सीरिजचे 4 एपिसोड

घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील 'या' सीरिजचे 4 एपिसोड

घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील 'या' सीरिजचे 4 एपिसोड 8