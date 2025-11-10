English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार 'या' लोकांनी राहावं शत्रूपासून सावधान; तर यांनी भावनिक होऊन कोणतेही निर्णय घेऊ नका

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 ला शुक्रादित्य राजयोग असणार आहे. शु्क्र आणि सूर्य दोघेही तूळ राशीत युती झाल्यामुळे या राजयोगचा परिणाम सर्व 12 राशींवर होणार आहे. हा एक अत्यंत शुभ राजयोग असणार आहे. हा योग आर्थिक लाभ, संपत्ती आणि समृद्धीच्या आनंदासोबतच सन्मान आणि आदर देणारा आहे. त्यामुळे जाणून घ्या मेष ते मीन राशीसाठी आजचा दिवस कसा असणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 10, 2025, 10:11 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्ड गणनेनुसार सोमवारचा दिवस या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहे. व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रांसाठी हा अनुकूल काळ राहणार आहे. कर्ज देणाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. वाढत्या खर्चाबद्दल तुम्हाला काळजी वाटणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्ड गणनेनुसार या लोकांच्या व्यवसाय योजनांवर वरिष्ठांशी चर्चा करावी लागणार असून त्या अंमलात आणावी लागणार आहे. नशीब देखील तुमच्या बाजूने राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला बराच आदर मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत हा काळ तुमच्यासाठी खूप अनुकूल राहणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार सोमवारचा दिवस या लोकांना कामात मोठ्या अडचणी येणार आहेत. यामुळे तुम्हाला थोडे निराश वाटू शकते. पैसे खर्च करण्याऐवजी, तुम्हाला इतरांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सामान्य राहणार आहे. शत्रू सक्रिय असतील आणि तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.

कर्क (Cancer Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार या लोकांचे संवाद कौशल्याचा वापर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुधारणा करणार आहात. व्यावसायिकांना परराष्ट्र संबंधांचा मोठा फायदा होणार आहे. तुम्हाला नकारात्मक विचार टाळण्याचा आणि ध्यान करण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे. आर्थिक परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणात राहणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, या लोक त्यांच्या बुद्धिमत्तेने आणि हुशारीने आर्थिक अडचणी कमी होणार आहे. संकट तुमच्या धैर्याची परीक्षा घेणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे. त्यामुळे व्याज मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. अचानक अनावश्यक खर्च होणार आहे.   

कन्या (Virgo Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्ड्सनुसार, या लोकांना एकत्र एका प्रकल्पावर काम करावा लागणार आहे. ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होणार आहे. सकारात्मक विचारसरणी त्यांना कोणत्याही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास मदत मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात भावनिकदृष्ट्या कोणतेही निर्णय घेऊ नका.  

तूळ (Libra Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, आज या लोकांना आव्हानात्मक काळाचा सामना करावा लागणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामात अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. वरिष्ठांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला काही त्रास होणार आहे. आज तुमचे खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त राहणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार या लोकांना आजचा दिवस सर्व अडथळ्यांवर पूर्ण ताकदीने मात करण्याचा राहणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असणार आहे. तुम्हाला अति भावनिकता टाळण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे. लक्षात ठेवा की सूड घेण्याची प्रवृत्ती स्वतःलाच नष्ट करु नका. आर्थिक बाबी तुमच्यासाठी खूप अनुकूल राहणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्ड दर्शवितात या राशीच्या लोकांना आज व्यवसायात मोठ्या अडचणी येणार आहेत. आज व्यवसायातील या अडचणींवर मात करण्यासाठी शब्दांच्या निवडीमध्ये काळजी घ्या. कौटुंबिक दबावांना तुमच्यावर ओझे होऊ देऊ नका. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला राहणार आहे. पैसे मिळण्याची चांगली संधी मिळणार आहे.   

मकर (Capricorn Zodiac)

Daily Tarot Card

या राशीच्या लोकांना आज त्यांची प्रतिभा दाखविण्यासाठी चांगल्या संधी मिळणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असणार आहे. आज तुम्ही जे काही काम हाती घ्याल ते सहजपणे पूर्ण होणार आहे. तुमच्या बोलण्याने इतरांना प्रभावित करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहे. आर्थिक बाबींबाबत तुम्ही केलेले कोणतेही प्रयत्न फलदायी ठरणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Daily Tarot Card

या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमच्या नवीन कल्पनांमुळे तुम्हाला कामावर महत्त्वपूर्ण फायदे होणार आहेत. तुमचा प्रभाव तुमच्या शत्रूंना यशस्वी होण्यापासून रोखण्यास मदत करणार आहे. अनपेक्षित खर्चामुळे आर्थिक अडचणी वाढणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

Daily Tarot Card

टॅरो कार्ड दर्शवितात की या लोकांचा आजचा दिवस व्यवसायात खूप चांगला असणार आहे. अनावश्यक चिंता करु नका. सकारात्मक विचार तुमचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास कायम ठेवा आणि आरोग्यसेवेवर लक्षणीय रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. तुम्हाला अचानक काही आर्थिक अडचणी येणार असल्याने सावधगिरी बाळगा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

