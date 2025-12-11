Daily Tarot Card Horoscope : आज मार्गशीर्ष गुरुवार 'या' लोकांसाठी ठरणार फायदेशीर; चोहुबाजूने मिळणार आनंदाची बातमी
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 11 December : आज मार्गशीर्ष महिन्याचा तिसरा गुरुवार असून मंगळ आणि गुरूची विशेष युती झाली आहे. ही युती मेष, वृषभ, कन्या, धनु आणि मीन राशीसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांची ओळख आणखी मजबूत होणार असून प्रतिष्ठा,आदर आणि सन्मान द्विगुणीत होणार आहे. त्यांचे सामाजिक वर्तुळ देखील विस्तारणार आहे. एकंदरीत असा हा योग 11 डिसेंबर मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 11, 2025, 07:20 AM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
आज व्यावसायिक आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये त्यांच्या भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. ते त्यांच्या जीवनशैली आणि व्यक्तिमत्त्वाकडे विशेष लक्ष देतील आणि इतरांशी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल चर्चा करण्यास आनंद घेणार आहेत. काम सामान्य गतीने सुरू राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ पूर्णपणे तुमच्या बाजूने असणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
टॅरो कार्ड्स दर्शवितात की वृश्चिक राशीचे लोक लहान सहलींवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुम्ही फोन कॉल आणि संभाषणांद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. एकाच कामावर बराच काळ लक्ष केंद्रित करणे थोडे कठीण राहणार आहे. नवीन लोकांशी संपर्क साधण्याची आणि नवीन संबंध निर्माण करण्याची शक्यता देखील असणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस चांगला राहणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
