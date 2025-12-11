English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : आज मार्गशीर्ष गुरुवार 'या' लोकांसाठी ठरणार फायदेशीर; चोहुबाजूने मिळणार आनंदाची बातमी

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 11 December : आज मार्गशीर्ष महिन्याचा तिसरा गुरुवार असून मंगळ आणि गुरूची विशेष युती झाली आहे. ही युती मेष, वृषभ, कन्या, धनु आणि मीन राशीसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांची ओळख आणखी मजबूत होणार असून प्रतिष्ठा,आदर आणि सन्मान द्विगुणीत होणार आहे. त्यांचे सामाजिक वर्तुळ देखील विस्तारणार आहे. एकंदरीत असा हा योग 11 डिसेंबर मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 11, 2025, 07:20 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

आज त्यांची ओळख मजबूत करण्याची आवश्यकता राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या स्थिती, प्रतिष्ठा आणि सन्मानाबद्दल अधिक संवेदनशील राहणार आहे. तुमचे मन सतत सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलूंवर चर्चा करणार आहात. तुमच्या जोडीदाराचा पाठिंबा आणि समज आर्थिक बाबींमध्ये उपयुक्त ठरणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

आज स्वतंत्रपणे काम करण्याची इच्छा असणार आहे. स्थिर काम करत असताना, तुम्ही काहीतरी नाविन्यपूर्ण आणि वेगळे करू शकता ज्यामुळे फरक पडणार आहे. मानसिकदृष्ट्या, तुम्हाला स्थिर वाटणार आहे. तुम्ही आज स्वतःसाठी ठोस ध्येये देखील निश्चित करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अपेक्षेइतका फायदेशीर नसणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुम्हाला कामात खोलवर जावे लागणार आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. पैसे आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबी तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या व्यस्त ठेवणार आहे. तुमच्या मनात एखाद्या गोष्टीबद्दल अज्ञात भीती राहणार आहे. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील असणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

आज व्यावसायिक आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये त्यांच्या भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. ते त्यांच्या जीवनशैली आणि व्यक्तिमत्त्वाकडे विशेष लक्ष देतील आणि इतरांशी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल चर्चा करण्यास आनंद घेणार आहेत. काम सामान्य गतीने सुरू राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ पूर्णपणे तुमच्या बाजूने असणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

आज त्यांचे काम चांगल्या प्रकारे आयोजित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तुम्ही बऱ्याच काळापासून बिघडलेल्या गोष्टी दुरुस्त करण्याचा विचार करणार आहात. तुम्ही तुमच्या आरोग्या आणि कामाबद्दल अधिक सतर्क आणि संवेदनशील राहणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस फायदेशीर ठरणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

आज त्यांच्या कामाची सविस्तर चर्चा करणे आणि इतरांशी सल्लामसलत करणे आवडणार आहे. तुम्हाला मानसिक शांती देणाऱ्या क्रियाकलापांकडे अधिक कल राहणार आहे. आज तुम्हाला ताजेतवाने वाटणार आहे. आर्थिक बाबी अत्यंत अनुकूल असणार आहे.  

तूळ (Libra Zodiac)

आज त्यांच्या घरातील सुरक्षित, शांत आणि आरामदायी वातावरणात जास्त वेळ घालवणार आहात. तुमचे लक्ष बाहेरील कामांपेक्षा कौटुंबिक बाबी आणि वैयक्तिक संबंधांवर जास्त असणार आहे. आज तुम्ही तुमचे वैयक्तिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहात.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

टॅरो कार्ड्स दर्शवितात की वृश्चिक राशीचे लोक लहान सहलींवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुम्ही फोन कॉल आणि संभाषणांद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. एकाच कामावर बराच काळ लक्ष केंद्रित करणे थोडे कठीण राहणार आहे. नवीन लोकांशी संपर्क साधण्याची आणि नवीन संबंध निर्माण करण्याची शक्यता देखील असणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस चांगला राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज भौतिक सुखसोयी आणि संपत्ती जमा करण्याकडे कल असणार आहे. आज तुम्ही आर्थिक बाबींबद्दल खूप संवेदनशील असणार आहात. तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तुम्ही काही महत्त्वाचे आणि व्यावहारिक निर्णय घेणार आहात. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय तुमच्या कामात प्रगती दर्शवणार आहेत.

मकर (Capricorn Zodiac)

तुम्ही नवीन सुरुवात करण्याचा गंभीरपणे विचार करणार आहात. तुम्ही तुमच्या जवळच्या लोकांच्या भावनांबद्दल अधिक संवेदनशील  राहणार आहात. तुमची प्रतिमा आणि व्यक्तिमत्व सुधारण्यासाठी तुम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप चांगला असणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून नफा मिळणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक आज थोडे एकटे राहणे पसंत करणार आहेत. त्यांना इतरांशी जास्त संवाद साधण्याची इच्छा होणार नाही. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा थकवा जाणवणार आहे. आज तुमचा कल अध्यात्माकडे अधिक असणार आहे. वाढत्या खर्चामुळे तुम्हाला चिंता वाटणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत, दिवस सामान्य राहणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

आज सामाजिक संबंध मजबूत करण्यात सक्रियपणे सहभागी होणार आहात. तुम्ही लोकांशी संपर्क साधून तुमचे नेटवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. हे भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला तुमच्या आत एक वेगळीच ऊर्जा जाणवणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

